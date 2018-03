Chemieindustrie: Rund um Frankfurter Industrieparks sind wieder Neubaugebiete möglich

Vor einem Jahr schlug Jürgen Vormann Alarm: Der geschäftsführende Vorstand der Firma Infraserv, die den Industriepark Höchst betreibt, warnte vor Plänen, mit neuen Wohngebieten an die Chemie- und Pharmaunternehmen heranzurücken. „Das raubt uns unsere Entwicklungsmöglichkeiten“, sagte er damals.

Gestützt werden seine Argumente von der 2012 in Kraft getretenen „Seveso-III-Richtlinie“ der Europäischen Union. Diese schreibt vor, dass schützenswerte Einrichtungen wie Wohnungen, Schulen oder öffentliche Gebäude einen „angemessenen Sicherheitsabstand“ zu gefährlichen Betrieben halten müssen, wie es sie im Industriepark gibt. Als angemessen betrachten Experten einen Schutzkorridor, der bis zu einem Kilometer breit ist. Deshalb kamen geplante Baugebiete wie im Silogebiet an der Jahrhunderthalle, in Sindlingen oder auf dem ehemaligen Busdepot in Höchst bisher nicht voran.

Vorbild für andere

Doch nach vier Jahre dauernden Verhandlungen haben sich Stadt und Unternehmen auf einen Kompromiss geeinigt, der nicht nur für Höchst gilt, sondern auch für die Industrieparks in Griesheim und Fechenheim. Als Vormann die Vereinbarung am Montag zusammen mit Oberbürgermeister Peter Feldmann, Planungsdezernent Mike Josef (beide SPD) und Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU) vorstellte, klang er wesentlich optimistischer als vor einem Jahr. Er sprach von einer „guten Grundlage, um weitere Entwicklungen zu ermöglichen“. Die Vereinbarung habe sogar eine „Signalwirkung für andere Industrieparks“. Auch Feldmann sprach von einer „Blaupause für andere Großstädte“. Für Wirtschaftsdezernent Frank ist es wichtig „zu zeigen, dass die Industrie in Frankfurt eine große Zukunft hat“.

Im Kern hat sich die Stadt dazu verpflichtet, in einem 500 Meter breiten Korridor rund um den Zaun der Industrieparks keine Baugebiete für Wohnungen oder Schulen auszuweisen. Als Gegenleistung ist die Industrie bereit, nicht gegen Planungen vorzugehen, die außerhalb der 500-Meter-Zone liegen. In dieser Entfernung sei „nach menschlichem Ermessen“ nicht davon auszugehen, dass es bei schweren Unfällen lebensbedrohliche Folgen gebe, sagte Planungsdezernent Josef. Dennoch müsse die Stadt bei ihren Planungen weiterhin auch den „angemessenen Sicherheitsabstand“ berücksichtigen, zum Beispiel durch Evakuierungs- und Alarmierungskonzepte.

Ein Baugebiet wird kleiner

Flächen für rund 3000 Wohnungen können auf der Basis der Vereinbarung beplant werden, sagte Josef. Er nannte die Erweiterung der Parkstadt Unterliederbach an der Jahrhunderthalle und das ehemalige Busdepot in Höchst, wo eine Teilfläche derzeit schon bebaut wird. Verkleinert werden muss voraussichtlich das geplante Baugebiet in Sindlingen, da der 500-Meter-Korridor in den östlichen Teil ragt.

In Griesheim und Fechenheim sei das Gebiet rund um die Industrieparks schon so dicht bebaut, dass es ohnehin keine großen Neubauflächen gebe, so Josef. Lediglich das ehemalige Neckermann-Areal an der Mainzer Landstraße sei betroffen. An diesem Beispiel zeige sich aber die Widersprüchlichkeit der Seveso-Richtlinie: Ein Gewerbebetrieb mit 1000 Mitarbeitern wäre an dieser Stelle zulässig, nicht aber eine Schule mit 1000 Schülern. Aus diesem Grund wurde nichts aus den Überlegungen, auf einem Grundstück in Nied ein Gymnasium zu bauen. Es liegt zu nahe am Industriepark Griesheim. Daran ändert auch der jetzt vereinbarte 500-Meter-Korridor nichts.

Kommentar Diese Vorschrift ist schwer zu verstehen: Wer schon heute direkt neben einer Chemiefabrik wohnt, lebt angeblich nicht gefährlich. Doch neuen Nachbarn ist die Nähe zu einem potenziellen Störfallbetrieb nicht zuzumuten.

Für Wohnhäuser, die schon heute innerhalb der Schutzzone stehen, ändert sich nichts. „Die Menschen dort sind nicht gefährdet“, versicherte Vormann. Zulässig sind dort auch kleinere Baumaßnahmen, etwa der Ausbau eines Dachgeschosses oder der Neubau von Wohnhäusern mit bis zu 5000 Quadratmeter Fläche. Mehr soll es aber nicht sein, um die Evakuierung bei einem Störfall nicht zu gefährden.