Wieder wird den S-Bahn-Kunden in Frankfurt Geduld abverlangt. Über das lange Wochenende wird der Tunnel unter der City dicht gemacht, damit nach jahrelangen Arbeiten ein neues Stellwerk in Betrieb gehen kann. Neues tut sich auch bei der Ausstattung der Züge mit WLAN.

Zurücklehnen und in Ruhe das Smartphone starten: Schon bald wird in der S-Bahn im Rhein-Main-Gebiet kostenloses Internetsurfen möglich sein. Nach und nach wollen die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) die insgesamt 191 Züge der 9 Linien mit WLAN-Netzen ausstatten, in die sich die Reisenden einwählen können. Ende kommenden Jahres soll die Umrüstung in allen Wagen erfolgt sein. «Die Nutzung von WLAN gehört heute zum Leben dazu wie Wasser aus der Wand», sagte RMV-Geschäftsführer Knut Ringat am Mittwoch in Frankfurt. «Wenn man das nicht hat, wird man kribbelig.» Die Investitionssumme betrage fünf Millionen Euro.

Am Mittwoch schaltete der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) symbolisch das WLAN im ersten Zug frei. Die Umrüstung der anderen Wagen beginne ab Juni, immer dann, wenn die Wagen zur turnusgemäßen Wartung in der Werkstatt seien, sagte Ringat. Zu erkennen seien die mit WLAN ausgestatteten Züge an großen Symbolen, die innen und außen aufgeklebt würden. Die Betriebskosten konnte Ringat noch nicht beziffern.

Der RMV betreibt bereits in einigen Bussen und Regionalzügen ein freies WLAN und will es auch hier ausbauen. Ab Sommer sollen auch die Fahrkartenautomaten nach und nach damit ausgestattet werden, so dass auf jedem Bahnsteig ebenfalls kostenloses Surfen möglich sein soll.

Die Bandbreite des Internetangebots werde schnell genug sein, um auch Videos ansehen zu können. Dazu werde noch mit den Mobilfunk-Betreibern verhandelt, damit sie an einigen Stellen nachrüsten, beispielsweise im Tunnel unter Frankfurt, sagte Christian Roth von der Deutschen Bahn. Die Bahnen im Rhein-Main-Gebiet seien nach denen in Stuttgart die zweiten bundesweit mit einem solchen Angebot.

Zuvor allerdings wird ab (dem morgigen) Donnerstag erneut für vier Tage der S-Bahn-Tunnel unter der Frankfurter Innenstadt gesperrt. Bis Montagfrüh fahren die Linien S1 bis S6 sowie die S8 und S9 die Haltestellen in der City - Taunusanlage, Hauptwache, Konstablerwache, Ostendstraße und Lokalbahnhof - nicht an. Hintergrund ist der Einbau eines neuen Stellwerks, dass die Bahnen pünktlicher machen soll.

Fahrgäste können Busse sowie U- und Straßenbahnen nutzen, die auf vielen Linien häufiger fahren. Einige Strecken werden zusätzlich mit Bussen befahren. Eine entsprechende RMV-Fahrkarte berechtigt in der Zeit zudem zur Nutzung von ICE und IC zwischen Hanau und Frankfurt, zudem kann man mit DB-Fahrkarten den Frankfurter Stadtverkehr nutzen - wenn das Ticket zu einer Fahrt durch den S-Bahntunnel berechtigt.

Der Tunnel wird noch zwei weitere Male dicht gemacht, bis im Herbst das Stellwerk in Betrieb gehen kann: Über Fronleichnam zwischen 31. Mai und 4. Juni und in den gesamten Sommerferien vom 25. Juni bis 3. August. Die unterirdischen Röhren gehören zu den meistbefahrenen Strecken im Netz der Deutschen Bahn.

(dpa)