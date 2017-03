Plädoyers gehalten: S & K-Prozess: Angeklagte vor Haftentlassung

Jeweils neun Jahre und drei Monate Haft für die beiden Hauptangeklagten im S & K-Prozess – das forderten gestern erwartungsgemäß die beiden Vertreter der Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht. Stephan Schäfer (37) und Jonas Köller (35) seien als Haupttäter zu bestrafen und hätten sich der Untreue in einem besonders schweren Fall beziehungsweise der Anstiftung hierzu schuldig gemacht, hieß es in dem mehrstündigen Schlussvortrag, den Oberstaatsanwalt Noah Krüger und sein Kollege, Staatsanwalt Dennis Bodenbenner, abwechselnd hielten.

Die Strafanträge sorgten für kein großes Aufsehen mehr. Spätestens nach Protokollierung einer Verfahrensabsprache Anfang vergangener Woche war klar, wohin es für die vier verbliebenen Angeklagten geht. Schäfer und Köller zwischen achteinhalb und neuneinhalb Jahren, die beiden Mitangeklagten darunter. Die Staatsanwälte beantragten für den heute 42 Jahre alten früheren S & K-Mitarbeiter Marc S. sieben Jahre Haft; der vierte Angeklagte (51) kam nach einem frühzeitig abgelegten Geständnis sogar mit einem Strafantrag von vier Jahren und sieben Monaten davon.

Urteil nächste Woche

Wirklich interessant wurde es erst am Ende des Schlussvortrages, als Staatsanwalt Bodenbenner die Aufhebung der Haftbefehle gegen die drei seit mehr als vier Jahren inhaftierten Angeklagten beantragte – die zu erwartende Zeit in Haft betrage nur noch wenige Monate, hieß es zur Begründung. Die Verteidiger beantragten erwartungsgemäß die ausgehandelten Mindeststrafen von jeweils achteinhalb Jahren für Schäfer und Köller. Das Urteil wird voraussichtlich am kommenden Mittwoch verkündet.

Bei allen Verfahrensbeteiligten macht sich spürbar Erleichterung breit, dass das von Prozessbeobachtern bereits auf drei bis vier Jahre Verhandlungsdauer taxierte S & K-Verfahren jetzt doch relativ zügig mit knapp 19 Monaten zu Ende gehen wird. „Alle haben die gewohnten Feindbilder über Bord geworfen und sind aufeinander zugegangen“, sagte Krüger. Die „beachtlichen Fortschritte“, die in den vergangenen Monaten in der Beweisaufnahme erzielt worden seien, mündeten jetzt in den bevorstehenden Abschluss des Prozesses.

Milder Strafantrag

„Die Freude darüber ist auch auf unserer Seite“, sagte Krüger. Mehrfach wurde denn auch erwähnt, dass es ohne die „qualitativ hochwertigen Geständnisse“ der Angeklagten weder zu einem schnellen noch zu einem milden Strafantrag der Staatsanwaltschaft gekommen wäre. Über eine mögliche Strafhöhe ohne diesen Rabatt mochte sich Krüger nicht äußern – zu Beginn des Prozesses geisterte einmal ein Strafmaß von 13 Jahren durch die Amtsstuben der Staatsanwaltschaft.

Das vorzeitige Prozessende wurde vor allem durch den Wegfall der Betrugsvorwürfe ermöglicht. Dies ersparte dem Gericht und allen Beteiligten eine Menge Arbeit. Dadurch verringerte sich auch die dem Prozess und einem möglichen Urteil zugrunde liegende Schadenshöhe, die von der Staatsanwaltschaft nunmehr mit rund 90 Millionen Euro angegeben wurde. Ursprünglich war von 240 Millionen Euro die Rede – dieser Vermögensschaden existiert zwar in der Höhe weiter, wird nach der teilweisen Einstellung des Verfahrens nur noch eingeschränkt in das Urteil einfließen.

Den beiden Hauptangeklagten wurde von der Staatsanwaltschaft vor allem die Geldgier und die damit verbundene Selbstbereicherung angekreidet. Sie hätten sich auch dann noch Millionenbeträge persönlich zugeschanzt, als einer der von ihnen aufgelegten Anlegerfonds bereits pleite gewesen und S & K als Ganzes finanziell in Schieflage geraten sei.

(ge)