Mammutprozess kommt nicht voran: S & K-Prozess: Gericht am Limit

21.09.2016

Der Mammutprozess um die mutmaßlichen Anlagebetrüger der S & K-Gruppe bringt das Gericht an seine Grenzen. Nach einem ganzen Verhandlungsjahr läuft jetzt gerade mal die Beweisaufnahme an. Das passiert in anderen großen Strafprozessen schon nach wenigen Tagen.