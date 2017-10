Frankfurt: SPD will Verbesserungen bei Millionen-Vertrag mit Nordwestzentrum durchsetzen

Die Aufregung war groß, als Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) ein neues Gebäude für das Amt für Multikulturelle Angelegenheiten anmietete. Das Stadtparlament fühlte sich übergangen, zumal es um 56 Millionen Euro während einer Laufzeit von 20 Jahren ging.

Bei einem anderen Immobiliengeschäft hingegen dürfen die Stadtverordneten mitreden. Sie beraten derzeit über eine Vorlage von Liegenschaftsdezernent Jan Schneider (CDU). Dieser will mit dem Eigentümer des Nordwestzentrums, der KG Nordtrakt des Immobilienkaufmanns Josef Buchmann, ein Geschäft abschließen, mit dem die Stadt rund 20 Millionen Euro sparen könnte. Doch noch gibt es keine politische Einigung.

Die Vorgeschichte reicht weit ins vergangenen Jahrhundert zurück: In den 80er Jahren war das damals noch nicht einmal 20 Jahre alte Nordwestzentrum marode, musste saniert werden. Der neue Eigentümer, die KG Nordtrakt, investierte Millionen. Im Gegenzug verpflichtete sich die Stadt, nicht nur Räume für öffentliche Einrichtungen langfristig zu mieten, sondern auch für den Unterhalt von rund 45 000 Quadratmeter öffentlicher Wege, Plätze und Treppen aufzukommen. Dieser kontinuierlich steigende „Infrastrukturbeitrag“ liegt derzeit bei rund 4 Millionen Euro pro Jahr. Mit dieser für die Stadt nicht sehr vorteilhaften Vereinbarung wollte man seinerzeit das Nordwestzentrum wirtschaftlich stabilisieren.

Koppelgeschäft geplant

Die Stadt müsste diesen Betrag weiter bis 2036 zahlen, denn die KG Nordtrakt hat die vereinbarte Option gezogen und den schon Ende 2016 ausgelaufenen Vertrag um 20 Jahre verlängert. Schneider hat prüfen lassen, ob die Stadt da irgendwie herauskommt. Doch die Chancen stehen schlecht.

Deshalb hat Schneider ein Koppelgeschäft ausgehandelt. Denn wie es der Zufall will, gehören Buchmann auch die Gebäude zwischen Gerbermühlstraße und Seehofstraße in Sachsenhausen, in denen Hochbau- und Stadtschulamt untergebracht sind. Die Immobilien sind veraltet und gelten wegen Lage und Zustand als schwer zu vermarkten. Der Eigentümer hat deshalb Interesse daran, die Stadt als Mieter zu behalten. Doch deren Mietvertrag läuft aus, es ist schon länger geplant, dass die Ämter in ein neu zu errichtendes Behördenzentrum umziehen. Doch dafür läuft gerade die Ausschreibung. Neue Räume stehen erst in einigen Jahren zur Verfügung.

Schneider will die rund 21 000 Quadratmeter Büros und 13 800 Quadratmeter Hoffläche bis 2036 weiter mieten, für derzeit rund 2,35 Millionen Euro im Jahr. Im Gegenzug halbiert sich der „Infrastrukturbeitrag“ für das Nordwestzentrum auf rund 2 Millionen Euro jährlich. Gleichzeitig wurde für die Liegenschaften in Sachsenhausen eine Ausstiegsklausel nach fünf Jahren vereinbart. Die Ämter könnten also umziehen – doch dann wäre im Nordwestzentrum wieder der alte Infrastrukturbeitrag zu bezahlen.

Die Stadt könnte also fünf Jahre lang jeweils zwei Millionen Euro sparen. Außerdem verzichtet die KG Nordtrakt auf in den vergangenen Jahren aufgelaufene Nachforderungen, die sich laut Schneider auf fast 10 Millionen Euro summieren. Unterm Strich steht deshalb eine Ersparnis von rund 20 Millionen Euro für die Stadt.

Paket nicht aufzuschnüren

Die SPD ist trotzdem nicht begeistert. „Bei uns ist das nicht sehr gut angekommen“, sagt Fraktionsgeschäftsführer Holger Tschierschke. Deshalb wolle die SPD versuchen, noch einige Verbesserungen zu erreichen. Vorschläge dazu werde man in diesen Tagen den Koalitionspartnern von CDU und Grünen zukommen lassen, nach den Ferien soll darüber gesprochen werden. Details wollte Tschierschke noch nicht nennen. „Uns geht es um die langfristigen Perspektiven für die Stadt“, betont er. „Wenn man die Möglichkeit hat zu verhandeln, dann sollte man sie nutzen.“

Schneider jedoch bezweifelt, dass es gelingt, das Verhandlungspaket noch einmal aufzuschnüren. Er sieht auch keinen Grund dafür: „Wir haben einen vernünftigen Kompromiss gefunden.“