Ortsverein plant Veranstaltungsreihe: SPD will den Bruchfeldplatz beleben

Mitten in Niederrad fristet der Bruchfeldplatz ein tristes Dasein, das völlig hinter seinen Möglichkeiten bleibt. Längst hätte der Dalles umgestaltet sein sollen. Passiert ist aber nichts. Deshalb will die SPD Niederrad nun tätig werden und den Platz neu beleben.

Eigentlich war schon alles unter Dach und Fach: Über Jahre hinweg haben sich die Niederräder an der Planungswerkstatt zur Aufwertung des Bruchfeldplatzes beteiligt, haben Ideen mit eingebracht, sich engagiert. Am Ende gab es Pläne, die den Bürgern vorgestellt wurden. Der Platz inmitten des Stadtteils sollte offener gestaltet werden, ein Café und eine Toilettenanlage bekommen. Selbst die Planungsmittel für das Projekt des Programms „Schöneres Frankfurt“ von rund vier Millionen Euro wurden 2012 schon freigegeben – passiert ist bisher allerdings noch nichts. Noch immer fristet der Bruchfeldplatz ein tristes Dasein. „Das ärgert die Niederräder“, sagt die stellvertretende Vorsitzende der SPD Niederrad, Petra Korn. „Immer wieder beklagen sie sich, das hier nichts passiert.“ Deshalb will der Ortsverein nun selbst tätig werden – zusammen mit den Kirchengemeinden und Vereinen des Viertels.

„Das Herz des Stadtteils“

„Der Bruchfeldplatz ist das Herz Niederrads“, sagt die Vorsitzende des Ortsvereins, Stefanie Then. Man könne ihn aber kaum nutzen, lediglich der Spielplatz werde von den Stadtteilbewohnern angenommen. „Feste oder Veranstaltungen finden dort aber nicht statt, es fehlt an der Infrastruktur“, so Then. Das könnte sich schon im kommenden Sommer ändern. Die SPD will eine kleine Veranstaltungsreihe mit Konzerten, Lesungen oder einem Boule-Turnier auf dem Platz ins Lebens rufen. Arbeitstitel: „Wilder Sommer“. Auf die Idee kam man zusammen mit Pfarrer Werner Portugall von der katholischen Gemeinde St. Jakobus. „Ich stelle mir vor, dass die Vereine, Parteien oder Gemeinden des Stadtteils jeden Freitag in den Sommerferien einen Abend gestalten, zum Einläuten des Wochenendes sozusagen“, sagt Portugall. „Wir dürfen nicht immer nur über den Platz jammern, wir müssen ihn einfach selbst zum Leben erwecken.“

CDU will Gesamtkonzept

Die Grünen im Ortsbezirk begrüßen diese Idee. „Es ist immer toll, wenn es für die Bürger eine Möglichkeit gibt, sich treffen zu können“, sagt die Niederräderin und stellvertretende Ortsvorsteherin Cornelia Zippel.

Ähnlich sieht es der Vorsitzende der CDU Niederrad, Mark Pawlytta. Er hofft, dass der Bruchfeldplatz bald umgestaltet wird. „Wir müssen dort einen schönen, zentralen Stadtteilplatz für Jung und Alt schaffen“, sagt Pawlytta. Allerdings ist er der Meinung, dass es nicht alleine für den Dalles ein Konzept geben muss, sondern für den gesamten Stadtteil. „Es gibt immer nur Einzelideen, aber wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie Niederrad in zehn Jahren aussehen soll“, sagt er.

Auch Ortsvorsteher Christian Becker (CDU) würde es gerne sehen, wenn der Bruchfeldplatz alsbald nach den bereits vorhandenen Planungen umgestaltet wird. „Es ist ärgerlich, dass nichts passiert. Aber als Ortsbeirat hat man auch immer die Möglichkeit, mal selbst in den Ämtern nachzufragen“, sagt er. „Am Beispiel des Buchrainplatzes in Oberrad haben wir gesehen, dass es sich lohnt, wenn man am Ball bleibt.“

Eine Umgestaltung ist aber in weite Ferne gerückt. „Das Projekt ruht“, sagt Mark Gellert, Sprecher des neuen Planungsdezernents Mike Josef (SPD). Dies liege an der personellen Situation in der Abteilung „Schöneres Frankfurt“ im Stadtplanungsamt. Viele Mitarbeiter seien fortgegangen, neue hinzugekommen. „Und die Umgestaltung des Bruchfeldplatzes steht auf der Prioritätenliste nicht ganz oben.“ Soll heißen: Der Platz bleibt erst mal, wie er ist.