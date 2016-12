Spezialistin für ein Tabuthema: Sabine Grasshoff-Derr: Mit Expertise statt Ellenbogen

Medizin wird weiblich: Schon jetzt ist beinahe jeder zweite Arzt in Hessen kein Arzt, sondern eine Ärztin (46 Prozent). An deutschen Universitäten beträgt der Anteil der Studentinnen im Fach Medizin gar mehr als 60 Prozent. Karriere aber machen die Männer. Nur jede achte Chefarztstelle in Hessen ist mit einer Frau besetzt. In einer Serie stellen wir die Frauen vor, die es in Frankfurter Kliniken an die Spitze geschafft haben. Diesmal: Dr. Sabine Grasshoff-Derr, Chefärztin der Kinderchirurgie am Bürgerhospital.

Entweder man hat es oder man hat es nicht, dieses Kribbeln in den Fingern. Und wer es hat, das offenbart sich schon beim ersten Schnitt. „Wenn ein Student am Tisch steht und am liebsten selbst operieren würde, einfach, weil die Operation gerade so schön läuft – das spürt man“, erzählt Dr. Sabine Grasshoff-Derr. Ein Gefühl, dass die Chefärztin der Kinderchirurgie am Bürgerhospital selbst nur zu gut kennt.

Gefühl wird Gewissheit

Schon früh packt die gebürtige Marburgerin die Begeisterung für die Chirurgie. Sie geht noch zur Schule, als sie in den Sommerferien ihr erstes Praktikum im Krankenhaus macht. Morgens um fünf steht die Schülerin auf, setzt sich um sechs Uhr in den Zug nach Gießen, geht arbeiten, während ihre Mitschüler im Schwimmbad faulenzen, und entdeckt, dass sie im Operationssaal genau richtig ist. „Weil auf einen Schlag mehrere Schwestern ausfielen, durfte ich viel mehr machen, als man sonst im Praktikum macht – und plötzlich stand ich im OP und assistierte.“

Aus einem Gefühl wird Gewissheit: Medizin, nicht Mathe und auch nicht Physik, wie es ihre Lehrer gerne gehabt hätten, nein, Medizin will sie studieren. In Gießen schreibt sie sich an der Uni ein, steht vor der Entscheidung zwischen Kinderheilkunde und Chirurgie. Sie wählt die Kombination.

Grasshoff-Derr macht Station in Braunschweig, Hannover, Berlin, Nürnberg, Würzburg – und erfährt, dass, wer als Frau Oberärztin werden will, „schon sehr viel besser sein muss als die Männer“, zumindest damals und gerade in der Chirurgie. Das lange Stehen im OP, die kräftezehrende Arbeit – „das traut man einer Frau erstmal nicht zu“. Doch Grasshoff-Derr überzeugt mit Leistung, ist lange Zeit die einzige Oberärztin in der Chirurgie der Würzburger Uniklinik.

2008 kommt Grasshoff-Derrs Sohn zur Welt. Ein Karriereknick? Soweit will die Medizinerin nicht gehen, aber karriereförderlich sei Kinderkriegen im Klinikalltag sicherlich nicht. Ein halbes Jahr bleibt sie zu Hause, steigt danach mit 50 Prozent wieder ein, erhöht rasch auf 75 Prozent und macht sieben Rufdienste pro Monat. „Das lässt sich organisieren“, sagt sie.

Chefärztin zu werden sei ohnehin nie ihr Ziel gewesen, sagt Grasshoff-Derr. Vielmehr treibt sie der Wunsch an dazuzulernen, ein eigenes Fachgebiet zu finden, in dem sie sich entfalten kann. Gefunden hat sie es in einem Krankheitsbild, das für viele ein Tabuthema ist: anorektale Fehlbildungen. Jedes Jahr kommen in Deutschland etwa 220 Babys ohne funktionierendes Po-Loch zur Welt. Die Fehlbildung kann unterschiedlich ausgeprägt sein – bei manchen Säuglingen mündet der Darm in die Harnröhre oder die Blase, bei anderen hinter der Scheide, bei wieder anderen verlaufen Harnröhre, Scheide und Enddarm in einem Gang. Das ist gefährlich, weil sich dadurch Bakterien an Orten tummeln, wo sie nicht hingehören. Deshalb drängt die Zeit: „Innerhalb der ersten 24 bis 48 Stunden muss eine Entscheidung getroffen werden“, erklärt Grasshoff-Derr. Manche Babys brauchen unmittelbar nach der Geburt einen meist temporären künstlichen Ausgang (Stoma). Diesen Kindern ein weitgehend normales Leben zu ermöglichen, ist für die 51-Jährige eine Herzensangelegenheit.

Akribisch sammelt sie Fachwissen zu diesem Thema. Wann immer es sich ergibt, schaut sie ihrem Mentor, einer Koryphäe auf diesem Gebiet, beim Operieren über die Schulter. Sie ist zur Stelle – und wenn sie dafür Urlaub nehmen muss. „Wenn man jemanden hat, zu dem man aufschauen kann und der einen entsprechend fördert, wächst man da rein. Auf diese Art und Weise habe ich unheimlich viel gelernt.“ Die junge Ärztin mausert sich zur Spezialistin, holt immer mehr Patienten an ihr Haus.

Nicht mutig genug

Ob sie sich nicht habe habilitieren wollen? „Durchaus“, sagt Grasshoff-Derr: „Vielleicht hätte ich mehr Mut haben müssen, das durchzusetzen.“ Doch das Ellenbogenausfahren ist nicht ihr Ding. „Es geht auch ohne“, hat sie die Erfahrung gemacht. „Es dauert nur länger.“

Die Chefarztposition kommt irgendwann quasi von selbst. „Ich bin gefragt worden“, sagt sie. Erst daraufhin habe sie sich beworben und am Ende eine Zusage erhalten. Vor eineinhalb Jahren ist sie ans Bürgerhospital gewechselt. Bereut hat sie den Wechsel nicht: „Ich habe Frankfurt schätzen gelernt. Es ist viel schöner, als ich dachte!“

In ihrer Freizeit näht und bastelt Grasshoff-Derr gern. „Ich wollte mal Designerin für Herrenmode werden“, erzählt sie. „Als ich Abitur gemacht habe, waren viele Männer noch sehr langweilig gekleidet.“ Ihrem Sohn hat sie ein Piratenbett samt Unterwasserwelt geschneidert. „Da hat jeder Fisch seinen eigenen Gesichtsausdruck“, sagt sie lachend. Es versteht sich von selbst, dass sie die Gardinen in ihrem Nordend-Heim selbst geschneidert hat. Aber ihr Beruf lässt ihr nicht viel Zeit für ihr kreatives Hobby – und auch nicht fürs Klavierspielen. Wenn Grasshoff-Derr nach getaner Arbeit nach Hause kommt, nimmt sie sich vor allem Zeit für ihren Sohn: „Wir backen Plätzchen, gehen zusammen raus, spielen Tischtennis oder Fußball, fahren Rad“, erzählt sie. Mehr kreativ zu werkeln, „das habe ich mir auf die Liste geschrieben für die Zeit, wenn ich mal 65 bin“.

