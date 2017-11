Der schmächtige Mann hält die junge Frau von hinten fest. Er hat ihre Arme auf den Rücken gedrückt. Die Frau wehrt sich, reißt den Mann nach rechts, nach links. Es fällt ihm schwer, sie festzuhalten. Er leistet ihr diesen Freundschaftsdienst, weil sie sonst weiter auf ein Mädchen einschlagen würde. Zwei Polizisten gehen dazwischen, beenden den Tumult. Der Junge löst seinen Griff. Die Frau reißt triumphierend einen Arm hoch und stellt ihre Trophäe zur Schau: ein Büschel Haare, das sie dem Mädchen herausgerissen hat.

In der Kleinen Rittergasse ist es fast jeden Abend laut.

Jedes Wochenende tanzt Alt-Sachsenhausen nach derselben Choreographie, und sonntags, 3.30 Uhr, ist die typische Zeit für solche Szenen. Etwa zur selben Stunde verprügelte eine Woche zuvor eine Gruppe junger Männer einen 22-Jährigen. Eine lebensbedrohliche Kopfverletzung war die Folge. Mit einer Belohnung von 5000 Euro sucht die Polizei nun nach „Nordafrikanern oder Südeuropäern“. In der Meute der Feierwütigen fallen Menschen, auf die diese Beschreibung zutrifft, aber nicht auf. Alle scheinen hier das immer gleiche Stück aufzuführen.

Bei Schlägereien sind viele überfordert, andere greifen schlichtend ein.

Dessen erster Akt beginnt zwischen 9 und 10 Uhr an einem der Kioske. An fast jedem Zugang nach Alt-Sachsenhausen gibt es einen solchen. Hier holen sich die Partygäste Bier und Schnaps. So ist der Rausch billiger als in den Kneipen. Um Mitternacht sind die Flaschen leer und die Feiernden voll.

„Lasche Alterskontrollen“

Im „Hoppla“ in der Großen Rittergasse schaut sich die Wirtin Heidrun Frank nach 0 Uhr ihre Gäste genau an. „Wer keine 18 ist, den schmeiß ich raus.“ Seit 22 Jahren betreibt die mittlerweile älteste Türsteherin Alt-Sachsenhausens die Kneipe. Viele Gäste nennen die strenge Frau „Mama“. Manche der jungen Männer geben ihr zum Abschied die Hand. Das gefällt ihr. Viel strenger müssten auch andere Wirte den Jugendschutz einhalten, sagt sie. Auch die Männer, die vergangene Woche den 22-Jährigen zusammen schlugen, seien sehr jung gewesen. Die Polizei schätzt den Haupttäter auf ein Alter zwischen 16 und 20 Jahre.

Billigen Alkohol für den ersten Rausch holen sich viele beim Kiosk.

Eine Stunde nach Mitternacht erreicht die Party ihren ersten Höhepunkt. In der Kleinen Rittergasse müssen Passanten sich durch eine dichte Menschenmenge und noch dichteres Gegröle drängen. Unter den Schuhen knirscht das Glas der Kioskflaschen. Anwohner wissen: Wird ab jetzt bei ihnen geklingelt, kann man getrost im Bett liegen bleiben. Kein überraschender Besuch steht vor der Tür. Eher hat Alkohol jemanden auf eine Entwicklungsstufe zurückgeworfen, in der Klingelstreiche witzig sind.

„Bis 1 Uhr ist Alt-Sachsenhausen ein Vergnügungsviertel für jedermann“, sagt der Wirt des Clubs „Voices“, der nur Tobi genannt werden will. In den Bars sehe man dann die ruhigen Pärchen sitzen. „In dieser Zeit würde ich sogar mit meiner Mutter herkommen.“ Nach 1 Uhr schlage die Stimmung langsam um. In den Hauseingängen in den ruhigeren Straßen sieht man nun Jugendliche neben ihrem Erbrochenen sitzen. Bei ihnen sind häufig Freunde, die trösten und vorschlagen, nach Hause zugehen.

Heidrun Frank an der Tür ihrer Bar.

So bleiben irgendwann nur die übrig, die der Alkohol aufputscht. „Ab 3 Uhr tritt in Alt-Sachs das Böse zutage“, sagt Tobi, der Wirt des „Voices“. Er will es genauer erklären, aber gerade beginnt auf der Straße die Prügelei zwischen den beiden jungen Frauen. Tobi und seine Sicherheitsmänner eilen hin. Vielleicht sind Kollegen von anderen Kneipen involviert. Dann würden sie helfen. Es sind Partygäste. „Das ist Aufgabe der Polizei“, sagt der Wirt. Die ist im Viertel jedes Wochenende mit mehreren Fahrzeugen präsent. In den Gesichtern derer, die neben der Prügelei stehen, sieht man Überforderung, bei manchen Entsetzen. Sofort greifen aber auch einige ein, um die beiden Frauen auseinander zu bringen.

„So war es schon immer“

Die Sicherheitsmänner kann die Szene und auch das Büschel Haare nicht schocken. So etwas sind sie gewöhnt. Sie lachen amüsiert über das Schauspiel. Solche Prügeleien habe es in Alt-Sachsenhausen schon immer gegeben, sagt Tobi. Schon in den 50er Jahren, als hier US-Soldaten zum Feiern herkamen. Damals wurde das Viertel zu der Vergnügungsmeile, die es bis heute ist. Dennoch sei es in den vergangenen Jahren schlimmer geworden.

Die letzte Station: Dönerladen. Manche schlafen schon beim Essen ein.

Tobi zeigt auf das „Cubanitas“ auf der anderen Straßenseite. Das sei eine einfache Salsabar. „Doch selbst die brauchen jetzt einen Türsteher.“ Daran sehe man, dass es härter zugehe: mehr Diebstahl und auch etwas mehr Gewalt. Auch Heidrun Frank hat aufgerüstet. Mit ihrem Handy kann sie die Überwachungsaufnahmen aus ihrer Bar einsehen.

Der letzte Akt im Alt-Sachsenhäuser Partytheater setzt um 5 Uhr ein. Die Clubs und Bars schließen, und die Partygäste haben Hunger. „Ab 5 herrscht hier Chaos“, sagt Emal Atschekzia. Er arbeitet in einem der vielen Dönerläden in der Elisabethenstraße. Er hält die Aufregung um Alt-Sachsenhausen für übertrieben. „Alt-Sachs ist nicht gefährlicher als andere Partymeilen in Frankfurt. Hier spielt sich nur alles auf engerem Raum ab.“