Verdächtiger in Untersuchungshaft: Salafisten-Szene: 16-Jährigen in den Tod geschickt

Bilal G. sitzt seit dem Wochenende in Untersuchungshaft. Der Frankfurter gilt als wichtiger Kopf der deutschen Salafisten-Szene. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, einen Schüler in den syrischen Bürgerkrieg geschickt zu haben.

Die Anklageschrift gegen Bilal G. liegt seit bald anderthalb Jahren beim Landgericht Frankfurt. Dem 28-jährigen Deutsch-Türken wird Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Er soll einen Frankfurter Schüler dabei unterstützt haben, als islamistischer Kämpfer in den syrischen Bürgerkrieg zu ziehen. Der 16-Jährige starb dort. Bilal G. aber war trotz Anklage auf freiem Fuß – bis vergangenen Freitag.

Flug nach Istanbul verhindert

G. wollte in ein Flugzeug nach Istanbul steigen, als ihn Beamte der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen festnahmen. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und sitzt seitdem im Gefängnis. Die Justiz befürchtete, der in der deutschen Salafisten-Szene gut vernetzte Frankfurter könnte sich ins Ausland absetzen, um seiner drohenden Verurteilung zu entgehen.

Laut Staatsanwaltschaft hatte sich G. von seinem bisherigen Wohnsitz in Frankfurt abgemeldet. „Er hat mit der Polizei Katz und Maus gespielt“, sagte eine Sprecher des Landgerichts Frankfurt. Als neuen Wohnsitz habe der Angeklagte Istanbul angegeben, sich aber weiterhin in Deutschland aufgehalten. Als er nun tatsächlich in die Türkei ausreisen wollte, wurde der bereits am 2. Februar erlassene Haftbefehl vollstreckt.

Noch wenige Wochen zuvor konnte G. unbehelligt nach Saudi-Arabien reisen. Davon zeugen Fotos, die er im Januar auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte: Er posiert grinsend neben seiner Mutter in Mekka und Arm in Arm mit Salafisten-Prediger Pierre Vogel auf dem Berg Arafat.

Bilal G. galt als ein führender Kopf des salafistischen Netzwerks „Die wahre Religion“ im Raum Frankfurt. Die inzwischen verbotene Organisation verteilte bei ihren „Lies!“-Aktionen Koran-Exemplare in deutschen Fußgängerzonen. Dabei ging es offenbar auch darum, Nachwuchs für den Dschihad anzuwerben. Der tragische Fall, für den sich Bilal G. nun wohl bald vor Gericht verantworten muss, zeigt, dass die Islamisten dabei Erfolg hatten.

Es gibt ein Youtube-Video, dass Enes Ü. auf der Zeil zeigt, inmitten der „Lies!“-Aktivisten, denen er sich 2012 anschloss. Er sieht glücklich aus.

Telefonat aus dem Lager

Im September 2013 flog der 16-jährige Deutsch-Türke nach Antalya. Von dort ging es weiter nach Syrien – in ein Ausbildungslager für den Heiligen Krieg. „Bruder, du musst hier durch Tunnel robben und der wirft dann Bomben rein. Du läufst den Berg runter und hoch und der schießt dann die ganze Zeit um dich herum und überall ist Staub“, soll Enes Ü. in einem abgehörten Telefonat erzählt haben. Das berichteten Reporter der Sendung „Spiegel TV“, denen die Ermittlungsakten der Frankfurter Staatsanwaltschaft vorliegen.

Noch im selben Jahr starb der Frankfurter Schüler. Er kam bei „Kampfhandlungen gegen das syrische Regime“ ums Leben, sagen die Ermittler. Seine Salafisten-Freunde feierten ihn als Märtyrer.

Bilal G. soll die Reise von Enes Ü. in den Krieg organisiert haben, als „zentraler Logistiker“, wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. Das zeige sich etwa daran, dass G. 2013 das Flugticket in die Türkei für den Schüler gebucht habe.

Mit Flugreisen hat sich der am Freitag Verhaftete auch in der Zwischenzeit beschäftigt: Er organisierte salafistische Pilger-Touren nach Mekka. Außerdem soll G. an der „We love Muhammad“-Kampagne beteiligt gewesen sein, die als Nachfolger der verbotenen „Lies!“-Aktion gilt. Statt Koran-Ausgaben werden diesmal Biografien des Propheten verteilt.

Wann die Strafverhandlung vor dem Landgericht Frankfurt beginnen wird, steht noch nicht fest. Rein formal hat das Gericht noch gar nicht entschieden, ob die Anklage überhaupt zugelassen wird. Doch da es der Untersuchungshaft bereits zugestimmt hat, gilt die Eröffnung des Hauptverfahrens in den kommenden Monaten als wahrscheinlich.