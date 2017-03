Pharmaunternehmen will umstrukturieren: Sanofi streicht 480 Jobs in Frankfurt

Die Beschäftigten bekommen es am Mittwoch bei Betriebsversammlungen in der Jahrhunderthalle verkündet: Bis zum Jahr 2019 will Sanofi 480 Stellen streichen. Eingerechnet sind 200 befristet Beschäftigte, deren Verträge auslaufen. Sanofi, mit jährlich rund 400 Millionen Euro Frankfurts größter Gewerbesteuerzahler, müsse „sich am Standort neu ausrichten“, sagt Sanofi-Sprecherin Miriam Henn. Die Reduzierung der Arbeitsplätze werde sozialverträglich und in Abstimmung mit dem Betriebsrat erfolgen.

Der Betriebsrat und der Wirtschaftsausschuss von Sanofi sind gestern informiert worden. Die Industriegewerkschaft Bergbau-Chemie-Energhie (IG BCE) und der Betriebsrat mit dem Vorsitzenden Michael Klippel an der Spitze wollen das neue Personalkonzept kritisch hinterfragen. Dabei gehe es im ersten Schritt um die Vermeidung von betriebsbedingten Kündigungen, aber auch um den Schutz der jetzt schon von einer hohen Arbeitslast betroffenen Beschäftigten. Vom Jobabbau seien überwiegend Produktionsbetriebe betroffen. Sanofi beschäftigt im Industriepark Höchst rund 7300 Mitarbeiter, davon etwa 5300 in Produktion und Forschung.

Die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts müsse angesichts der veränderten Marktbedingungen wieder gesteigert werden, so Henn. Man habe zuletzt hohe Summen in Hochtechnologie investiert, deren Personalbedarf geringer ausfalle. Sanofi wolle sich auch verstärkt auf die technologisch hochwertige Fertigung von Biologika konzentrieren, die in kleineren Mengen produziert würden. Biologika sind Arzneistoffe, die mit Mitteln der Biotechnologie und gentechnisch veränderten Organismen hergestellt werden. Wichtig sei, dass der Standort als Kompetenzzentrum erhalten bleibe.