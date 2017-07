Im Zweifel blind Viele linke Politiker und Intellektuelle verharmlosen ... Bei friedlichen Demonstrationen würde die Polizei niemals eingreifen. Sie wird vom Schwarzen Block bewusst in bürgerkriegsähnliche Schlachten hineingezwungen. Deshalb ist es fahrlässig und dumm, den Rechtsstaat als Gewaltstaat zu denunzieren. clearing

Nach den gewaltsamen Ausschreitungen während des G20-Gipfels vergangenes Wochenende in Hamburg hat sich jetzt der "Die Partei"- Kreisverband in Frankfurt in gewohnt humoriger Manier zu Wort gemeldet. Da sich die Stadt Frankfurt bereits als Austragungsort für die EM 2024 bewerbe, könne sie sich auch für den "G20-Gipfel 2027 bewerben", heißt es in einer Mitteilung der Spaßpartei. Nico Wehnemann, Stadtverordneter und Frankfurter Partei-Chef sagte zu diesem Thema:„Die Stadt Frankfurt ist für einen Gipfel und der damit einhergehenden Proteste bestens gerüstet. Frankfurt hat bei den Blockupy-Protesten gezeigt, dass wir würdig sind." Frankfurt habe, wie Hamburg, exzellente Messehallen in Stadtkernnähe, einen Fluß für ein "eventuelles kleines Kriegsschiff (Mainvertiefung nötig)" und verfüge über eine rege Polizistenszene, die sich mit der aus Hamburg durchaus messen können, führt Wehnemann weiter aus.„Herr De Maizière beklagt sich über die Waffen der "Linksradikalen", so Wehnemann. Diese hätten sogar Zwillen bei sich geführt und damit die Polizei bedroht. Natürlich müssen auch unsere Polizisten mit Super-Zwillen ausgerüstet werden. Mit Wasserwerfern und simplen Rüstungen mit schusssicheren Westen, sowie mit Räumpanzern alleine ist ein Protest sicher zu machen“, so Wehnemann. „Ich werde im Sicherheitsausschuss anregen, dass wir Politiker uns mit den neusten Zwillentechniken vertraut machen und diese dann für die Polizei zum Schutz unserer Bürger anschaffen“, erklärt der Stadtverordnete. Die Satiriker spielen damit auf die jüngsten Äußerungen des deutschen Innenministers Thomas de Maizière (CDU) an. Dieser hat dem Linksextremismus nach den G20-Ausschreitungen in Hamburg am vergangenen Wochenende den Kampf angesagt. Die Bundesregierung will nun hart gegen die Randalierer vorgehen. „Die Ereignisse rund um den G 20-Gipfel müssen auch eine Zäsur für den Blick auf die Gewaltbereitschaft der linksextremistischen Szene sein“, so der Innenminister. Er nannte die Randalierer „verachtenswerte, gewalttätige Extremisten, genauso wie Neonazis es sind und islamistische Terroristen“.