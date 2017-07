G20 ist überall - auch in Frankfurt. Aber keine Sorge, brennende Autos und zersplitterte Fensterscheiben sind hier nicht zu befürchten. Die Frankfurter protestieren etwas subtiler: mit Schnaps.In mehreren Frankfurter Bars wird zurzeit der "Soli-Mexikaner" ausgeschenkt. Ein hochprozentiger Drink, der - das versichern zumindest diejenigen, die ihn sich genehmigen - unbedingt auch als politisches Statement zu verstehen ist. Pro Mexiko, gegen Trump.Kevin Wiesiolek hat den roten Schnaps ins Café Albatros gebracht. Er kellnert dort als Nebenjob. Im Interview erzählt der 22-jährige Schauspielstudent, was es mit dem Drink auf sich hat.Kevin Wiesiolek: In der Volkswirtschaft gleich um die Ecke, da habe ich ihn zum ersten Mal getrunken. Er hat mir so so gut geschmeckt, dass ich unbedingt das Rezept wissen wollte. Karsten, der Chef der Kneipe, hat mir verraten, wie man ihn mixt. Das war vor fast einem Jahr, seitdem bin ich selbst am Ausprobieren und Experimentieren.Wiesiolek: Er ist schön würzig, etwas scharf, einfach perfekt. Ich glaube, ich habe an dem Abend gleich sechs Stück hintereinander weggekippt.Wiesiolek: Tomatensaft, Doppelkorn, scharfe Sangrita und Tabasco sowie Salz, Pfeffer und eine Brise Zucker sind die Grundlagen. Man kann Zitrone hinzutun, muss aber nicht. Ich bin nach wie vor am Tüfteln. Vielleicht versuche ich es demnächst mal mit Oregano, Thymian, Rosmarin oder Basilikum.





Wie ist der Mexikaner zum Anti-Trump-Getränk geworden?

Wiesiolek: Das war zu der Zeit, als Tump angekündigt hat, die Mauer zu Mexiko bauen zu wollen. Das ging ja durch alle Medien. Wegen seines Namens habe ich den Mexikaner damals kurzerhand zum Anti-Trump-Getränk erklärt. Ich glaube, ich war der Erste, der das getan hat.



Was sagt das Anti-Trump-Getränk für Dich aus?

Wiesiolek: Der Alkohol ist hier eher Mittel zum Zweck. Ich will, dass die Menschen sich daran erinnern, wer derzeit Amerikas Präsident ist, was für ein Typ dort an der Macht sitzt. Jemand, der eine Mauer zu Mexiko bauen will. Jemand, der hilfsbedürftigen und flüchtenden Menschen den Weg versperrt und sie ohne Hilfe verkümmern lässt. Die Menschen hier in Frankfurt-Bockenheim sollen sich daran erinnern, wie beschissen Donald ist, wie bescheuert, blöd und gefährlich. Sie sollen einmal prosten und sich an dem Geschmack des Mexikaners erfreuen - doch dann sollen sie sich erinnern. Und nicht vergessen.



Muss man beim Anti-Trump-Saufen einen Hangover befürchten?

Wiesiolek: Nein, gar nicht. Ich nehme auch manchmal Wodka anstelle des Korn. Und es klappt. Aber egal, ob ich Doppelkorn oder Wodka nehme, die in der Regel 37-40 Prozent Alkoholanteil haben, der Schnaps wird ja noch mit viel Tomatensaft und Sangrita auf circa 17 Prozent verdünnt. Von daher wird man nicht so schnell besoffen wie bei normalen Shots. Wir servieren den Mexikaner auch in 40 Milliliter-Gläsern.

Kann man sich mit dem Soli-Mexikaner Trump schöner saufen?

Wiesiolek: Dann lieber gleich bewusstlos. (Lacht) Nein, kann man nicht und soll man auch nicht. Wir leben in keiner heilen Welt, das ist Realität.



Wie kommt der Mexikaner bei der Kundschaft an?

Wiesiolek: Sehr, sehr gut. Vor allem, wenn er frei aufs Haus geht. Aber so natürlich auch. Ein Shot kostet ja nur 2,90 Euro. Die Leute finden besonders die Bezeichnung des Mexikaners als Anti-Trump-Getränk geil.



Gibt es einen passenden Trinkspruch?

Also ich sage immer „Viva Mexico!“.



Den Soli-Mexikaner gibt's in folgenden Frankfurter Bars:



Feinstaub (Friedberger Landstraße 131)

Tiefengrund (Friedberger Landstraße 11&)

Bernemer Fass (Ringelstraße 23)

Café Albatros (Kiesstraße 27)



Das Gespräch führte Désiree Schneider