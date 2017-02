Mit Parteivorsitzenden, die dem Wähler nur schwer zu vermitteln sind, kennt sich die SPD aus. Sigmar Gabriel war sozusagen der Trendsetter, als er zugunsten von Martin Schulz auf die Kanzlerkandidatur verzichtete. Der Partei hat das zumindest in Umfragen enormen Auftrieb gegeben. Den könnte auch die Frankfurter CDU brauchen. Und möglicherweise war das ja die Motivation für den Parteivorsitzenden Uwe Becker, in dieser Woche seine seit Jahren geplante Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters hinzuschmeißen und stattdessen Bernadette Weyland auf den Schild hob. Ihm selbst trauten die wenigsten zu, die Wahl zu gewinnen. Zuletzt mehrten sich die skeptischen Stimmen. Becker hätte seine Kandidatur trotzdem durchsetzen können, mit einem Aufstand gegen ihn war in der CDU nicht zu rechnen.

Und jetzt? Da es auf kommunaler Ebene keine regelmäßigen Wählerbefragungen gibt, lässt sich nicht sagen, ob es nach dem „Schulz-Effekt“ auf Bundesebene in Frankfurt den „Weyland-Effekt“ geben könnte. Erkennbar ist allerdings, dass die SPD auf die Entwicklungen bei der Konkurrenz erstaunlich aggressiv reagiert. Offenbar sieht sie die bisher als sicher geltende Wiederwahl ihres Oberbürgermeisters Peter Feldmann doch als gefährdet an. Kenner der Kommunalpolitik sind überzeugt, dass Feldmann nur von einer Frau zu besiegen ist. Das ist ein Aspekt, der auch bei Beckers Entscheidung eine Rolle gespielt haben dürfte.

Auffällig war in dieser Woche, dass die Sozialdemokraten sich nicht nur auf die Leistungen des Amtsinhabers verlassen wollen. Unmittelbar, nachdem Weylands Kandidatur bekannt geworden war, zeigte SPD-Chef Mike Josef Nervosität und ging zum Angriff über. Das ist gar nicht so einfach, denn bisher ist noch nicht absehbar, wofür Weyland steht. Josef suchte dennoch nach Ansatzpunkten und bezeichnete die Staatssekretärin im hessischen Finanzministerium als „teuerste Kandidatin in der Geschichte unserer Stadt“. Bekommt sie Geld für ihre Bewerbung? Oder will sie die Steuern erhöhen?

Josef meinte etwas anderes: Weyland habe als Staatssekretärin die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs mitverantwortet, durch die der Stadt Frankfurt innerhalb von vier Jahren eine halbe Milliarde Euro in der Kasse fehlen. In seinem Eifer schob er Weyland auch noch den Wegfall des städtischen Anteils an der Grunderwerbssteuer in die Schuhe, der die Stadt pro Jahr rund 100 Millionen Euro kostet. Aber dieser Beschluss stammt bereits aus dem Jahr 2010. Und da hatte Weyland mit den Landesfinanzen noch gar nichts zu tun, sondern war Vorsitzende des Bildungsausschusses im Römer . . . „Fake News“, wetterte die CDU sogleich. Aus dieser Kategorie werden wir im OB-Wahlkampf wohl noch einiges zu hören bekommen – nicht nur von der SPD.

Selbst die frauenpolitische Sprecherin der Römer-SPD, Stella Stilgenbauer, freut sich nicht über die weibliche Kandidatur. Denn Feldmann nehme im Gegensatz zu Weyland „die Interessen und Rechte von Frauen sehr ernst“. Stilgenbauer könnte also in Abwandlung eines Weyland-Zitats („Manchmal ist der beste Mann für den Job eine Frau“) sagen: „Manchmal ist die beste Frau für den Job ein Mann.“ Fehlt nur noch, den OB zur „Ehrenfrau Petra“ zu ernennen. Wie das geht, haben die SPD-Frauen vor Jahren am Beispiel des früheren Parteichefs Franz Frey gezeigt. Da die Genossen trotz Frauenquote wieder mal einen Mann nominiert hatten, machten sie aus dem Franz eine Franziska und ihn zur Frau „ehrenhalber“. Geholfen hat’s nichts. Frey verlor die OB-Wahl 2007 – gegen eine richtige Frau.