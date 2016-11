Tödliche Teufelsaustreibungen: Scharmützel im „Exorzismus-Prozess“

Die „Teufelsaustreibung“ im Luxushotel Intercontinental, bei der eine Koreanerin grausam zu Tode gequält wurde, hat im Dezember bundesweit Aufsehen erregt. Der Mordprozess vor dem Frankfurter Landgericht, der auch am dritten Tag etliche Journalisten und Zuschauer anlockte, soll nach dem Willen der Strafverteidiger René Bahns und Torsten Fuchs aber fortan unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Die Rechtsanwälte des Angeklagten Yejun G. – er ist der Sohn der Getöteten – begründeten das mit dem Schutz ihres zum Tatzeitpunkt erst 15 Jahre alten Mandanten vor „Bloßstellung und Stigmatisierung“.

Die Öffentlichkeit ist in der Regel von einer Verhandlung ausgeschlossen, wenn es sich bei den Angeklagten um Jugendliche handelt. Wenn sich auch Erwachsene verantworten müssen, wird dagegen öffentlich verhandelt. Die beiden Verteidiger sind der Auffassung, dass davon abgerückt werden kann, „wenn dies im Interesse der Erziehung der Jugendlichen ist“. Sie führten an, dass Deutschland ihrem Mandanten Yejun G. „weitgehend fremd“ sei. Zum Tatzeitpunkt habe er sich erst seit zwei Monaten in Deutschland aufgehalten, seitdem sitze er in Untersuchungshaft.

„Erheblich eingeschüchtert“

„Seine Mutter ist tot, und der Rest seiner Familie ist weit entfernt in Südkorea“, betonten die Anwälte. Yejun G. habe „wiederholt geäußert, dass er Angst vor der Verhandlung hat“. Die Berichterstattung über den bisherigen Prozess habe ihn „erheblich eingeschüchtert“, es bestehe zudem eine „sprachliche und gesellschaftliche Überforderung“. Schon angesichts der Schwere des Tatvorwurfs – an der grausamen Tötung der eigenen Mutter beteiligt gewesen zu sein – erscheine der Ausschluss der Öffentlichkeit von der Verhandlung geboten.

Der Vorsitzende Richter lehnte den Antrag am Nachmittag ab. Es gebe „aufgrund der Schwere und Außergewöhnlichkeit des Tatvorwurfs“ – einer grausamen Tötung mit exorzistischem Hintergrund – „ein hohes und berechtigtes Interesse“ der Öffentlichkeit. Zum Schutz der Angeklagten trage die angeordnete Verpixelung auf Film- und Fotoaufnahmen bei. Außerdem sei die Zukunft der Angeklagten weniger in der Bundesrepublik, sondern vielmehr in der koreanischen Heimat zu vermuten. Unter dem Strich lägen im Hinblick auf die Öffentlichkeit jedenfalls „keine Ausschlussgründe“ vor. Die Verteidiger kündigten nach der Entscheidung einen weiteren Antrag zum Thema an.

Ein gewisses Aufsehen erregte gestern die Weigerung der ersten geladenen Zeugin, vor dem Landgericht auszusagen. Die Rechtsanwältin war als sogenannte Pflegerin eingesetzt und mit der Vormundschaft über den 16 Jahre alten Angeklagten Taeil O. betraut worden. Sie berief sich unter anderem wegen des Vertrauensverhältnisses zu dem minderjährigen Angeklagten auf ihr Schweigerecht. Die Drohung des Vorsitzenden Richters, dass im Fall einer Weigerung ein Ordnungsgeld oder eine Ordnungshaft festgesetzt werden kann, beeindruckte die 49 Jahre alte Juristin nicht: Sie blieb bei ihrem Schweigen.

Nach Beratung mit seinen Kollegen setzte der Richter schließlich ein Ordnungsgeld in Höhe von 250 Euro oder, alternativ, eine eintägige Haft fest. Er führte aus, dass der Pflegerin aus Sicht des Gerichts kein Zeugnis- und Aussageverweigerungsrecht zustehe. Die Zeugin sei, obgleich Anwältin, nicht mit rechtlich-beratenden Tätigkeiten im Sinne einer Strafverteidigung befasst gewesen. Auch die Kosten, die durch ihre Weigerung entstanden, soll die Juristin nun tragen. Sie kann Beschwerde gegen die richterliche Entscheidung einlegen, ihre Zeugenaussage wurde vorerst zurückgestellt.

Verlegung in andere JVA

Indirekt wirkte offenkundig der Suizid des Terrorverdächtigen Jaber al-Bakr in seiner Leipziger Untersuchungshaftzelle in den Frankfurter „Exorzismusprozess“ hinein: Zwei der insgesamt fünf Angeklagten sollen in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Rockenberg verlegt werden, weil in der JVA Preungesheim keine videoüberwachten Zellen mehr zur Verfügung stehen. Die Anordnung dazu habe die JVA Preungesheim getroffen, teilte der Vorsitzende Richter mit. Das Wort „Suizidgefährdung“ fiel zwar nicht, schwang wegen der Überwachungsthematik aber mit.