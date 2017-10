All our Futures: Schauspiel Frankfurt startet Projekt mit über 200 Jugendlichen

Leihräder Interview mit "o-Bike"-General-Manager: „Wir wollen die Fehler nicht wiederholen“

Das Geschäft mit Leihfahrrädern boomt, allein in gibt es acht Anbieter. Und neue drängen mit einer großen Zahl von Rädern auf den Markt – was oft zu chaotischen Zuständen auf den Straßen führt. Deshalb war das Unternehmen oBike aus Singapur im Sommer in München in die ... mehr