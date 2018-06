Initiative: Schauspielhaus Aktionsgemeinschaft wirbt für Wiederaufbau des Seeling-Baus

Die Suche nach den Resten des historischen, 1902 fertiggestellten Schauspielhauses gleicht einem Puzzlespiel. Denn anders als die Pantherquadriga, die heute auf der Alten Oper thront, verbergen sich die erhaltenen Fassadenteile im Innern des Opernneubaus von Hans Apel aus dem Jahr 1964. „Mindestens 20 Prozent der Seeling-Baus müssten jedoch noch erhalten sein“, schätzt Jürgen Aha, Sprecher der Aktionsgemeinschaft Schauspielhaus.

Mit rund 420 Millionen Euro veranschlagt die Aktionsgemeinschaft nach den bisherigen Architektengutachten die Freilegung und Rekonstruktion des Gründerzeitbaus, weitere 370 Millionen Euro würden für den Neubau der Oper an anderer Stelle hinzukommen. Ein größerer Teil könnte durch Spenden, Fonds und Verpachtung finanziert werden. Beim Schauspielhaus-Salon im Club 99 in der Schweizer Straße warb die Aktionsgemeinschaft mit Modellen, historischen Fotos und Animationen für den Wiederaufbau.

Erste Pläne

„Tatsächlich waren vom Seeling-Bau die vorderen Türme und die Fassade erhalten, andere Teile wurden nach dem Krieg wiederaufgebaut“, berichtete Tobias Rüger, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft. Ende der 1950er Jahre entstanden erste Pläne, Schauspiel und Oper in einem Doppelbau zusammenzufassen und dafür die Arkaden, Vordertürme und den Wirtschaftshof abzubrechen, zumal ein Wiederaufbau der Alten Oper damals nicht in Sicht war.

Der zweite Vorsitzende Constantin Graf von Plettenberg verwies auf die 1953 gegründete Bürgerinitiative, die immerhin für den Wiederaufbau der Alten Oper in zehn Jahren 20 Millionen Mark gesammelt haben soll. Doch während die Grundmauern des Opernhauses sichtbar auf dem Opernplatz standen, sind die Reste des historischen Schauspiels mehr oder weniger versteckt im Innenhof des Neubaus verborgen.

„Dort kommen elegante Putzfassaden, prächtige Treppenhäuser und Putten zum Vorschein, während eine Goethefigur unter Oberbürgermeister Werner Bockelmann irgendwo eingelagert wurde und zwei Schwäne eine Werbeagentur im Ostend schmücken“, berichtete Rüger. Selbst Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) habe nicht gewusst, dass noch so viele Bauteile original erhalten sind, und deshalb ihr Unverständnis über eine „Rekonstruktion“ ausgedrückt. Rekonstruiert werden müssten allerdings einige Teile der Blockrandbebauung. Doch die seien gut dokumentiert.

Alternativen teurer

„Zusammen mit der Alten Oper und der Festhalle ergänzt das Schauspielhaus die Bauten der Neorenaissance und korrespondiert zudem gut mit dem Fürstenhof“, schwärmte Aha. Zudem käme ein Neubau des Schauspiels und der Oper auf 868 Millionen Euro, eine Sanierung immerhin noch 840 Millionen Euro.

„Bei einer Wiederherstellung des Seeling-Baus könnte der Ostflügel für 50 Millionen Euro vermarktet werden“, erklärte Aha. „Durch einen Schauspielfonds könnten für die Wiederherstellung des Seeling-Baus in zwei Jahren rund 20 Millionen Euro gesammelt werden“, erklärte Graf von Plettenberg und verwies als Referenz auf 26 Millionen Euro, die der ehemalige Direktor Max Hollein von 2010 bis 2012 für den Erweiterungsbau des Städels sammelte.

In einer Veranstaltung am 19. August will die Aktionsgemeinschaft Pläne zur Finanzierung des Opernneubaus am Kulturcampus Bockenheim vorstellen.