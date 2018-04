Prozessauftakt: Schickte er einen 16-Jährigen nach Syrien in den Tod?

Irgendwie haben sie sich am Landgericht schon daran gewöhnt: Im Justizviertel wimmelt es nur so vor schwerbewaffneten Polizisten, auch an den Saaltüren sind mehr Wachtmeister postiert als sonst üblich: In Zeiten, in denen hier regelmäßig gegen Aktivisten aus der Szene des „Islamischen Staates“ (IS) prozessiert wird, gehört das für Richter und Staatsanwälte am Landgericht fast schon zum Alltag.

Die Zuschauerbänke im Verhandlungssaal II des Gebäudes E sind nur schütter besetzt, dabei hatte die Festnahme des 28 Jahre alten Angeklagten am Frankfurter Flughafen im März für einiges Aufsehen gesorgt.

Am Flughafen verhaftet

Manch einer wird den Angeklagten, einen groß gewachsenen, stämmigen Deutsch-Türken, vielleicht schon mal in der Innenstadt gesehen haben, er gehörte nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft zur „Koranverteiler-Szene“. Seit Anfang März ist er vorläufig aus dem Verkehr gezogen – beim Versuch, über den Flughafen in die Türkei auszureisen, wurde er festgenommen. Seit 2013 ist er bereits im Visier der Ermittler – das gestern eröffnete Strafverfahren gegen ihn trägt ein entsprechendes Aktenzeichen aus jenem Jahr.

In dem Verfahren geht es allerdings nicht um das Verteilen religiöser Druckwerke oder eine verbotene Ausreise ins Heimatland. Die Staatsanwaltschaft legt dem 28-Jährigen die Beihilfe zu einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat zur Last, die im September 2013 von einem damals gerade 16 Jahre alten Gesinnungsgenossen begangen worden sein soll. Der Jugendliche reiste damals über das türkische Antalya nach Syrien, wo er sich – so die Erkenntnisse der Ankläger – an der Waffe ausbilden ließ. Am blutigen Bürgerkrieg nahm er nur wenige Monate teil. Bereits Anfang 2014 kam er bei den Kampfhandlungen ums Leben – nach Aussage eines Ermittlungsbeamten traf ihn eine Kugel in den Rücken.

Laut Anklage soll der 28-Jährige dem angehenden IS-Kämpfer ein Flugticket für Syrien verschafft und übergeben haben. Dies wertet Staatsanwalt Bernd Rauchhaus als Beihilfehandlung. Wie der Angeklagte selbst die Sache sieht, blieb vorerst offen.

Für den Krieg rekrutiert

Er äußerte sich weder zum Anklagevorwurf noch zur Person. Den spitzen Fragen seines Verteidigers an die im Zeugenstand vernommenen Ermittlungsbeamten zufolge aber gibt es durchaus markante Abweichungen von der Vorstellung der Staatsanwaltschaft. Am Rande des Prozesses bemerkte der Rechtsanwalt, sein Mandant habe Anfang März „wie vielleicht zwanzigmal vorher“ in seine Heimat zum Urlaubmachen fliegen wollen. Die Ferien endeten freilich recht unromantisch in Untersuchungshaft.

Aller Voraussicht nach steht der Kammer eine längere Beweisaufnahme bevor. Die Terminliste enthält Verhandlungstage bis Ende Juni.