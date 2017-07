Schwierige Ermittlungen der Frankfurter Polizei: Schlägertrupp verletzt einen 27-Jährigen lebensgefährlich

Noch vollkommen unklar ist, was hinter der Attacke eines 25-Jährigen steckt, der seine Nachbarin beinahe mit einem Kabel erdrosselt hat. Die 61-Jährige liegt seit Samstagabend im Koma.

Irgendwann gegen 18.30 Uhr muss der junge Mann in ihre Wohnung in der Oswaltstraße in Niederursel gekommen sein. Was dann genau passiert ist, muss die Polizei noch ermitteln. Fest steht: Er legte der Frau ein Kabel um den Hals und zog es so fest zu, dass sie ohnmächtig niedersank. Der Täter glaubte, die Frau getötet zu haben, ging zurück nach Hause und erzählte seinem Vater, was er getan hatte. Der rief sofort den Rettungsdienst und ging hinüber in die Wohnung. Die 61-Jährige sei in einem kritischen Zustand, aber noch am Leben gewesen, berichtet die Polizei. Der 25-Jährigen habe sich widerstandslos festnehmen lassen und in einer ersten Vernehmung das Verbrechen auch gestanden. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Die Hintergründe der Tat sind unklar, „aber nach ersten Erkenntnissen in seiner Person zu finden“, erklärte gestern die Polizei. Die Ermittler gehen also von einer psychischen Erkrankung aus. Bekannt sei, dass sich Täter und Opfer zumindest als Nachbarn kannten, ob es eine engere Beziehung gab, müsse noch geklärt werden.

Acht auf einen

Ebenfalls ein Fall mit vielen Unbekannten ist eine schwere Attacke, die sich in der Nacht zum Sonntag an der Haltestelle Gravensteiner Platz in Preungesheim ereignet hat. Dort war gegen 1.20 Uhr ein 27 Jahre alter Mann aus der Straßenbahn gestiegen und wollte in seine Wohnung gehen. Doch schon direkt an der Haltestelle stürzten sich fünf bis acht Männer auf ihn, schubsten und schlugen ihn, dann war auch ein Messer im Spiel. Das Opfer erlitt Stichverletzungen am Oberarm, an der Brust sowie am Rücken und wurde dadurch lebensgefährlich verletzt.

Die Polizei vermutet, dass die Täter gewusst haben, dass der 27-Jährige dort vorbeikommen werde und ihn gezielt angriffen. Näheres über die Hintergründe sei aber noch nicht bekannt, die Täter konnten allesamt entkommen. Ihr Opfer liegt nach einer Notoperation noch im Krankenhaus.

Hoffen auf Zeugen

Allerdings gibt es erste Beschreibungen der Männer, die Polizei hofft auf Hinweise von möglichen Zeugen. Für den mutmaßlichen Messerstecher gibt es eine genauere Beschreibung: Er sei zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen, um ein 1,70 Meter groß, habe ein „südländisches Erscheinungsbild“, trage kurze, dunkle Haare und einen Vollbart. Bekleidet soll der Mann mit einem grauen T-Shirt gewesen, außerdem habe er eine Umhängetasche bei sich gehabt, deren Tragriemen quer über die Brust lief. Das Messer soll eine eher kleine Waffe gewesen sein, die Klinge so um die zwölf bis 14 Zentimeter lang.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder der Ergreifung der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0 69) 75 55 31 11 zu melden. In beiden Fällen hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

