G 20-Protest: Schlag gegen Krawalltouristen

Die „Soko Schwarzer Block“ hat um 6 Uhr morgens zugeschlagen. Ermittler des Hamburger Landeskriminalamts durchsuchten gemeinsam mit hessischen Polizisten gestern mehrere Wohnungen in Offenbach und eine in Bockenheim. Der Frankfurter Stadtteil gilt als Hochburg der linken Szene. Die Beamten verhafteten dort einen 24-jährigen Deutschen, der an den gewalttätigen Protesten gegen den G 20-Gipfel in Hamburg beteiligt gewesen sein soll.

Kommentar Der Ermittlungserfolg der Hamburger Sonderkommission ist ein wichtiges Signal. Die Festnahmen zeigen, dass der Rechtsstaat in der Lage ist, sich gegen diejenigen zu wehren, die ihn bekämpfen. clearing

Konkret geht es um jene Schneise der Zerstörung, die rund 200 Autonome vor knapp einem Jahr durch den Stadtteil Altona gezogen haben. Am frühen Morgen des 7. Juli versammelten sie sich an der Elbchaussee, zogen sich dort vorher deponierte oder mitgebrachte dunkle Kapuzenpullis und Jacken an und formierten sich so zum sogenannten Schwarzen Block. Mit Brandsätzen, Steinen und Sprühdosen verwüsteten sie ganze Straßenzüge.

Kurz, aber heftig

Die offensichtlich koordinierte und gut vorbereitete Aktion dauerte nur eine Viertelstunde. Doch die Schadensbilanz ist beachtlich: 19 Autos brannten vollständig aus, weitere 19 wurden beschädigt, ein Ladengeschäft, mitten zwischen Wohngebäuden, ging beinahe in Flammen auf. Eine Ikea-Filiale bewarfen die Linksradikalen mit Molotowcocktails. Hinzu kamen etliche Schmierereien und eingeworfene Scheiben. Nach diesen Attacken löste sich der Schwarze Block sofort auf. Die Täter zerstreuten sich in alle Richtungen und zogen sich wieder unauffällige Kleidung an.

Die Hamburger Ermittler haben bereits mehrere Tatverdächtige aus Italien, Frankreich und der Schweiz identifiziert, die an den Elbchaussee-Krawallen beteiligt gewesen sein sollen. Die gestern vollstreckten Haftbefehle zeigen nun: Die linksextremen Krawalltouristen kamen wohl auch aus dem Rhein-Main-Gebiet. Parallel zur Durchsuchung in Bockenheim schlugen die Sonderermittler in Offenbach zu. Dort nahmen sie drei weitere Tatverdächtige fest: 21, 18 und 17 Jahre alt. Auch sie sollen am 7. Juli Teil des Schwarzen Blocks in Altona gewesen sein.

Der Tatvorwurf gegen alle vier jungen Männer lautet Brandstiftung und schwerer Landfriedensbruch. Sie wurden nach Hamburg gebracht und sollen dort spätestens am heutigen Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Inwieweit die Verhafteten auch in die Vorbereitung der Krawalle eingebunden waren, sollen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Gleichzeitig zu der Aktion in Hessen durchsuchten Polizisten in anderen Bundesländern mehrere Wohnungen mutmaßlicher Gipfel-Gewalttäter. Insgesamt kam es zu sechs Verhaftungen. Die Fälle in Frankfurt und Offenbach bezeichnete die Hamburger Polizei jedoch als „herausragend“.

„Rote Hilfe“ warnt

Die Frankfurter „Rote Hilfe“ rief gestern zur „Solidarität mit den Genoss*innen“ auf. In einer per Twitter verbreiteten Botschaft warnte die Ortsgruppe vor möglichen weiteren Hausdurchsuchungen: „Räumt Eure Wohnungen auf, entsorgt belastendes Material und verschlüsselt eure Computer, USB-Sticks, Smartphones etc.“

Der als extremistisch eingestufte Verein bietet Linksradikalen bei drohender Strafverfolgung rechtliche Beratung und finanzielle Unterstützung. Voraussetzung ist allerdings, dass sie nicht mit staatlichen Stellen kooperieren. Wer etwa vor Gericht zugibt, eine Gewalttat begangen zu haben oder sich sogar bei einem verletzten Polizisten entschuldigt, bekommt die Unterstützung gestrichen.

In Frankfurt bietet die „Rote Hilfe“ ihre regelmäßigen Sprechstunden im Café Exzess an. Das Gebäude des linken Kulturzentrums in Bockenheim gehört der Stadt und gilt als wichtiger Treffpunkt der gewaltbereiten Autonomen-Szene. Nach den G 20-Ausschreitungen traf sich dort eine größere Runde zur Nachbereitung. Die meisten, die sich zu Wort meldeten, sahen in den Hamburger Krawallen einen großen Erfolg: „Das war eine tolle Stimmung, so viel Unterstützung“, schwärmte ein Teilnehmer. „Das will ich hier in Frankfurt auch haben.“