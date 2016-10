Bahn fordert ständige Polizeipräsenz: Schluss mit Schmuddel? Spitzentreffen wegen Hauptbahnhof

Es war ein Spitzentreffen, wie es zum Thema Sicherheit in dieser Besetzung noch nicht stattgefunden hatte: Hochrangige Vertreter fast aller Frankfurter Polizei- und Justizbehörden, mehrerer städtischer Dezernate und der Deutschen Bahn kamen am Donnerstagabend für zwei Stunden im Römer zusammen, um über eine Verbesserung der Situation im Frankfurter Bahnhofsviertel zu beraten. Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU), der zu dem Treffen eingeladen hatte, wertete die Teilnahme als „Zeichen für den hohen Bedarf einer übergreifenden Koordination“. Es gelte, dem Eindruck der Bürger entgegenzuwirken, dass sich das Bahnhofsviertel und der Hauptbahnhof zu einem „rechtsfreien Raum“ entwickeln.

Einig waren sich die Teilnehmer der Runde darin, dass sich die Lage durch das Anwachsen der Dealerszene und ein zunehmend aggressives Verhalten ihrer Mitglieder verschärft hat. Polizeipräsident Gerhard Bereswill wies darauf hin, dass sich die Situation trotz vieler zusätzlicher Streifen und Großrazzien – allein in diesem Jahr waren es angeblich schon mehr als 150 – nicht verbessert habe. Er plädierte an alle Besprechungsteilnehmer, „gemeinsam und konsequent“ zu handeln – nur auf diese Weise ließen sich Erfolge erzielen.

Erhöhte Fallzahlen

Von erhöhten Fallzahlen in den vergangenen Monaten berichteten die Präsidenten des Amtsgerichts und Oberlandesgerichts, Erich Fischer und Roman Poseck: Die Haftsachen beim Amtsgericht seien im ersten Halbjahr 2016 um 28 Prozent gestiegen. Die Behörde habe seit Jahresbeginn etwa 200 Untersuchungshaftbefehle wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erlassen, in 80 Prozent der Fälle habe sie dem Antrag auf einen Erlass stattgegeben.

Albrecht Schreiber, Leiter der Staatsanwaltschaft, ergänzte, dass gegen Rauschgifthändler bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ausnahmslos Untersuchungshaftbefehle beantragt würden. Es sei auch keinesfalls so, dass alle Dealer schon wenige Tage nach der Inhaftierung wieder entlassen würden. Die Staatsanwaltschaft komme ihrem gesetzlichen Auftrag nach, bei zureichenden Anhaltspunkten Ermittlungen aufzunehmen.

Räume für die Polizei

Der hessische Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn, Klaus Vornhusen, regte im Kampf gegen die Dealerszene im Hauptbahnhof eine ständige Präsenz der Polizei an. Als mögliche Beiträge der Bahn nannte er eine engere Zusammenarbeit mit dem schon verstärkten Sicherheitspersonal und Diensträume in der B-Ebene.

Stadtrat Frank kündigte einen „Aktionsplan“ an und unterstützt die Idee einer Sondereinheit der Sicherheitsbehörden für das Bahnhofsviertel. Bundes-, Landes- und Stadtpolizei wollen den Kontrolldruck auf die Dealerszene aufrechterhalten. Geprüft werden soll, wie sich künftig der Umgang mit besonders intensiv straffälligen und auffälligen Personen gestalten soll. In weiteren Gesprächen soll auch der Ausbau der Videoüberwachung im Bahnhofsviertel – etwa in der Taunusstraße – und innerhalb des Bahnhofsgebäudes thematisiert werden.