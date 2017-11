Einkaufsmeile: Schönheitskur für die Schweizer Straße

Die Schweizer Straße ist die Haupteinkaufsstraße in Sachsenhausen und gilt als eines der Aushängeschilder des Stadtteils. Doch die dort ansässigen Geschäftsleute, die sich in der Aktionsgemeinschaft Schweizer Straße engagieren, sehen noch einigen Verbesserungsbedarf. Die Einkaufsmeile benötigt ihrer Ansicht nach eine Schönheitskur.

Paten für Blumenkübel

„Wir sind ein toller Stadtteil, deshalb müssen auch die Schweizer Straße und der Schweizer Platz toll gestaltet werden“, sagt Tatjana Braun-Siebert. Sie leitet die Volksbank-Filiale an der Schweizer Straße und ist im Vorstand der Aktionsgemeinschaft. Konkrete Verbesserungsvorschläge haben sie und ihre Mitstreiter bereits gesammelt. Zum Beispiel wünschen sie sich, dass die Blumenkübel neu bepflanzt und besser gepflegt werden. „Dafür müsste man Paten ernennen, die sich regelmäßig um die Kübel kümmern“, schlägt Braun-Siebert vor. Einzelne Bäume, die gefällt wurden, sollen ersetzt werden. Und die Beleuchtung soll in der gesamten Schweizer Straße nach dem Vorbild des südlichen Teils umgerüstet werden. Zwischen Hans-Thoma-Straße und Schaumainkai hängen derzeit noch Lampen in der Straßenmitte. Die Aktionsgemeinschaft schlägt vor, stattdessen historisch gestaltete Laternenmasten am Straßenrand aufzustellen. „Das macht es heller, gemütlicher und netter“, sagt Braun-Siebert.

Große Pläne hat die Aktionsgemeinschaft auch für den Schweizer Platz. Dort sollen neue, schönere Pflanzen hin und eine künstlerische Skulptur. Wie diese aussehen könnte, was sie darstellen sollte – darüber sei man sich innerhalb der Aktionsgemeinschaft noch nicht einig. „Aber es soll etwas sein, das Touristen anzieht“, so Vorstandsmitglied Braun-Siebter. „Im Januar wollen wir über das weitere Vorgehen beraten.“

Mehrere Anträge

Zunächst wird sich aber der Ortsbeirat 5 (Niederrad, Oberrad, Sachsenhausen) mit den Ideen beschäftigen. Ortsvorsteher Christian Becker (CDU) hat sich des Themas angenommen. Seine Fraktion hat gemeinsam mit der FDP gleich vier Anträge zur Verschönerung der Schweizer Straße inklusive Schweizer Platz gestellt. Sie werden kommenden Freitag auf der Tagesordnung stehen. Ab 19 Uhr treffen sich die Stadtteilvertreter zur öffentlichen Sitzung bei der Suchthilfe Fleckenbühl, Kelsterbacher Straße 14 in Niederrad. Auch die BFF haben einen ähnlichen Antrag gestellt.

Auch eine Skulptur auf dem Schweizer Platz können sich Becker und seine Fraktionskollegen offenbar vorstellen. Der Platz biete als „Herz der Schweizer Straße“ derzeit „ein wenig freundliches Bild“, teilte Becker vorab mit. „Eine Konzeption, die Neupflanzungen und gegebenenfalls das Aufstellen eines Kunstwerkes einschließt, würde die Attraktivität erheblich erhöhen.“ dg