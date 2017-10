Archäologie: Schon in der Steinzeit besiedelt: 8000 Jahre alte Keramik in Nieder-Erlenbach gefunden

Langsam senkt sich die Sonne über das künftige Baugebiet Westrand, zwischen Nieder-Erlenbach und der Umgehungsstraße L 3008. „Ja, wir haben etwas Wertvolles gefunden“, sagt Andrea Hampel, Leiterin des Frankfurter Denkmalamts, steckt ihre Hand in die Jackentasche, zieht eine kleine, verschmutzte Tonscherbe heraus und präsentiert sie auf der flachen Hand. „Sehen Sie diesen Streifen?“, fragt sie die Umstehenden, und rund 30 Köpfe strecken sich ihr neugierig entgegen. Und tatsächlich zieht sich ein unscheinbares, schwarzes Band über die kleine Scherbe.

Was so unscheinbar wirkt, ist archäologisch gesehen eine kleine Sensation. An rund 100 Stellen in Frankfurt seien Reste der steinzeitlichen Bandkeramik-Kultur gefunden, erklärt Hampel. „Aber es gibt nur zwei Fundstellen aus der ältesten Periode – und eine davon ist hier in Nieder-Erlenbach.“ Der andere Fundort sei gar nicht so weit entfernt: am heutigen „Bügel“ in Nieder-Eschbach.

Arbeiten unterbrochen

Überraschend sei der Fund gewesen, sei bislang doch nur eine eisenzeitliche Besiedlung des heutigen Nieder-Erlenbach bekannt, erklärt Hampel, aus der Zeit zwischen 1000 und 800 vor Christus. „Noch sind die Arbeiten nur unterbrochen, die Ausgräber des Denkmalamts werden nach Nieder-Erlenbach zurückkehren und weitersuchen. Vor allem im nördlichen Teil des Neubaugebiets, wo sich laut Bodenradar die möglichen Fundorte häufen.

Bild-Zoom Foto: Leonhard Hamerski Vorsichtig legten die Bodendenkmalpfleger die Gruben frei.

„Die Archäologie ist auch die Wissenschaft vom Müll“, sagt Hampel. Denn viele Hinterlassenschaften früherer Kulturen finden die Forscher in deren Müll. „Leder, Kleidung, Taschen und Schuhe, aber auch alles, was aus Holz ist, finden wir nicht mehr.“ Nur an wenigen sehr feuchten Orten blieben sie erhalten. Aber um ihre Häuser zu bauen, deren Wände aus mit Lehm abgedichtetem Geflecht bestanden, hoben die Bandkeramiker Gruben aus, um an den benötigten Lehm zu kommen. Diese Gruben dienten anschließend oft als Müllplatz – und so landete auch kaputte Keramik in den Gruben.

Daneben fanden die Experten aber auch schon zwei steinzeitliche Langhäuser, rund 60 Meter lang und acht Meter breit. Hampel zeigt eine Reihe von Löchern, die fast geometrisch angeordnet sind. „Sehen Sie hier die drei Löcher und hier – wieder drei. Darin haben wir Pfostenlöcher gefunden, dies war die Vorderseite eines Hauses.“ Die Spuren seien nur von erfahrenen Archäologen zu erkennen. Und zwar an der dunklen runden Verfärbung des Bodens, dort, wo einst die Pfosten in der Erde standen.

Anders als in Nieder-Eschbach, wo die Häuser rund 100 Meter auseinanderlagen, seien die beiden Nieder-Erlenbacher Häuser eng beisammen. „Wir wissen aber noch nicht, ob sie gleichzeitig hier standen“, räumt die Archäologin ein. Auch wie groß die Siedlung sei, lasse sich schwer sagen. Teile könnten unter bereits stehenden, älteren Häusern verschwunden sein, andere unter dem Feld westlich der Ortsumgehung liegen. In Nieder-Eschbach wurden 21 Häuser gefunden, in denen rund 100 Menschen mit ihrem Vieh gelebt haben dürften.

Gut vernetzt

Ein einfaches Leben, aber „die Menschen damals waren keine tumben Gesellen“, betont Hampel. Die steinzeitlichen Holzhandwerker seien genauso gut gewesen wie die heutigen, „nur dass sie noch keine Säge kannten“. Die Firstpfosten der Häuser seien fünf Meter hoch gewesen. „Eine dafür passende Eiche zu finden erforderte besondere Kenntnisse.“ Auch die Berechnungen für den Hausbau seien anspruchsvoll. „Die Ecken müssen exakt rechte Winkel haben bei einem 60-Meter-Haus.“ Eingewandert seien die Bandkeramiker aus Mesopotamien, die Mitteleuropäer seien zu jener Zeit noch Jäger und Sammler gewesen. Gut vernetzt waren sie, findet man doch überall nördlich der Alpen den identischen Haustyp.

Nun werden die Funde gewaschen und bestimmt. Gleichzeitig suchen die Experten weiter, denn für das Gelände gibt es bereits einen Investor, der hier bauen möchte (wir berichteten). Und das darf erst geschehen, wenn die Archäologen grünes Licht geben.