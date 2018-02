Viertes Projekt: Schon wieder baut die ABG im Lyoner Quartier

Pioniergeist hat die ABG Frankfurt Holding bei der Umwandlung der ehemaligen Bürostadt Niederrad in ein Mischgebiet gezeigt. Als erstes Unternehmen hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft einen Neubau dort umgesetzt – andere beschränkten sich darauf, Büroraum in Wohnungen umzuwandeln. Das Grundstück für ihr Vorhaben in der Lyoner Straße kaufte die ABG vor rund zehn Jahren von der Deutschen Bahn. Nachdem die die Kleingartneranlage umgesiedelt war, starteten die Arbeiten für das Lyoner Carree im April 2014.

Rund drei Jahre später lud das Unternehmen gestern zum ersten Spatenstich für sein viertes Bauprojekt im Lyoner Quartier ein. 227 Wohnungen in sieben Mehrfamilienhäusern entstehen laut ABG-Geschäftsführer Frank Junker auf dem 12 000 Quadratmeter großen Areal in der Harriotstraße 5. Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen stehen in den jeweils acht Stockwerke hohen Gebäuden zur Verfügung. Rund 60 Millionen investiert die ABG. Mitte 2019 soll das „Grüne Wohnquartier Herriotstraße“ bezugsfertig sein.

Weiteres Engagement

Bis zu diesem Zeitpunkt hat die ABG dann laut Junker 250 Millionen Euro im Lyoner Quartier – diesen Namen bekam die ehemalige Bürostadt Niederrad auf Initiative des Ortsbeirates 5 – investiert. 56 000 Quadratmeter Wohnfläche, 5800 Quadratmeter Gewerbeflächen und eine Kita hat das städtische Unternehmen geschaffen. Junker schließt weiteres Engagement der ABG nicht aus. „Wenn sich die Gelegenheit ergibt, sagen wir sicher nicht nein“, signalisiert er Interesse.

Beim Spatenstich erklärte er, dass auch ein Stück Stadtgestaltung betrieben werde. Im Norden des Grundstücks führt eine begrünte Promenade entlang, die einen Teil der Wohngebäude erschließt. „Und es entsteht ein begrünter Rad- und Fußweg, der künftig die Saone- und Lyoner Straße verbindet“. Der Grünzug und die Promenade sind öffentlich zugänglich. Zudem wird es kleine Quartiersplätze mit Sitz- und Spielelementen geben.

Laut Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) fördert die Stadt den Bau von 69 Wohnungen mit 5,9 Millionen Euro. „Diese Mieter können bald in diesem schönen Quartier zu einem Mietpreis wohnen, der bis zu 35 Prozent unter der ortsüblichen Marktmiete liegt“, so Feldmann.

Auch die restlichen Mieten sind mit 12,50 Euro pro Quadratmeter für Frankfurt noch günstig. Mieter der 69 geförderten Wohnungen – dies entspricht einem Anteil von 30 Prozent des Gesamtbestandes – bezahlen 8,50 Euro. Neben dem „Grünen Quartier Herriotstraße und dem Lyoner Carree – hier gibt es 140 Mietwohnungen zu einer Kaltmiete von 12 Euro pro Quadratmeter – baut die ABG derzeit in der Hahnstraße und in der Lyoner Straße 14.

Geschäfte geplant

In der Hahnstraße mussten Bürogebäude weichen. 165 Wohnungen sollen im Sommer fertig sein. 63 Einheiten davon sind Eigentumswohnungen, die zu 4000 Euro pro Quadratmeter verkauft wurden. Die restlichen 102 Wohnungen werden vermietet, 53 sind geförderte Wohnungen – einige davon sind speziell für Studenten-WG reserviert. Im Erdgeschoss eröffnen außerdem im Sommer ein Supermarkt, ein Discounter und ein Drogeriemarkt. In der Lyoner Straße 44 baut die ABG 118 Wohnungen, die Hälfte davon sind gefördert. Kürzlich wurde Richtfest gefeiert.

Das „Lyoner Quartier“ ist im Moment eines der größten Bauprojekte in Frankfurt. Insgesamt sollen laut Bebauungsplan rund 3000 Wohnungen für etwa 6000 Menschen entstehen.