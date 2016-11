Gymnasium Nied zieht vorerst nicht an Miquelallee: Schon wieder eine Schulpleite in Frankfurt

Das Hin und Her um das Gymnasium Nied geht weiter: Die Schule wird 2018 doch erst einmal nicht auf den Campus Westend ziehen. Das gilt auch für die Holzhausenschule. Beide Bildungseinrichtungen hätten dort einen Neubau bekommen sollen. Doch das geht nicht. Dies verkündete die neue Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) gestern in ihrer 100-Tage-Bilanz.

Manchmal kommt eben alles anders als gedacht: Hat die ehemalige Bildungsdezernentin Sarah Sorge (Grüne) vor einem Jahr noch überraschend verkündet, dass das Gymnasium Nied im Sommer 2018 auf den Uni-Campus Westend zieht, teilte ihre Nachfolgerin Sylvia Weber (SPD) gestern – ebenso überraschend – mit, dass aus diesen Plänen erst einmal nichts wird. „Die Voraussetzungen dafür sind einfach nicht gegeben“, sagte Weber.

„Nicht rechtssicher“

Geplant war, dass das Gymnasium im Sommer 2018 in einen Neubau auf dem Sportgelände der Philipp-Holzmann-Schule an der Miquelallee zieht. Auch die Holzmannschule sollte auf dem Grundstück einen neuen Standort finden. Vorgesehen war ein Neubau für eine sechszügige Grundschule. Immerhin gehört das Areal der Stadt. Das Sportgelände ist aber im Bebauungsplan als Erweiterungsfläche für die Goethe-Universität ausgewiesen – und genau da liegt auch das Problem: „Wir könnten dort nur temporär bauen“, sagte Sylvia Weber. Da die Uni Baurecht habe, könne sie jederzeit verlangen, dass die Schulen wieder weichen müssen. Wie lange das Gymnasium und die Grundschule auf dem Gelände hätten bleiben dürfen, auch dafür gab es keinerlei schriftliche Dokumente. „Das einzige, das wir vorgefunden haben, war ein Schreiben des Magistrats an die Uni, unterschrieben von Frau Sorge, dass man das Gelände temporär nutzen wolle“, sagte Weber. „Es gibt keine verlässliche und rechtssichere Grundlage. Das ist mir zu unsicher.“

Kommentar: Ein schweres Erbe Was da schon wieder im Bildungsdezernat passiert, ist ungeheuerlich. Da wird den Eltern erst versprochen, dass ihre Kinder bald im Westend unterrichtet werden, und dann steht doch alles wieder in clearing

In der Öffentlichkeit hörte sich dies aus dem damaligen Bildungsdezernat unter Sorges Leitung noch anders an: Dort wurden die Umzugspläne auf den Campus Westend als fix verkauft. Hessens Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) und Uni-Präsidentin Prof. Brigitta Wolff hätten grünes Licht gegeben, hieß es damals. Die Hochschule hätte auf ihre Erweiterungsfläche verzichtet, weil es eh noch keinen konkreten Ausbaupläne gebe und sie die städtischen Nöte in Bezug auf die Schulversorgung sehen würden.

Treffen mit Uni und Land

Ganz aufgeben will die neue Bildungsdezernentin den Standort an der Miquelallee aber nicht. „Alle Seiten sind bereit für Verhandlungen“, sagte Weber. Heute steht ein Treffen mit Vertretern der Hochschule an, auf einen Termin mit dem Wissenschaftsminister wartet man noch. „Wir wollen eine Lösung finden, die in einem dauerhaften Nutzungsrecht für uns mündet.“

Einfach dürfte dies allerdings nicht werden. Die Goethe-Uni hat weiterhin Interesse an dem Grundstück, wie es heißt, und will das Areal als Freigelände vorhalten. Kein Wunder: Gibt es in Frankfurt doch nicht nur immer mehr Schüler, sondern auch Studenten. In diesem Semester besuchen mehr als 47 000 junge Menschen die Hochschule – Tendenz steigend.

„Wir wollen einen Kompromiss finden, der für beide Seiten gut und verlässlich ist“, sagte Sylvia Weber. „Der Umzug verzögert sich, aber ich setze alles daran, dass der Campus als Standort bleibt.“ Sie könne sich auch vorstellen, dass das Grundstück künftig gemeinsam genutzt werde. Möglich wäre dies durch einen Neubau, der in die Höhe geht. Laut Bebauungsplan ist ein 13-stöckiges Gebäude erlaubt. Doch das ist Zukunftsmusik.

Nun muss die Stadträtin erst einmal ein Gelände finden, auf dem das Gymnasium Nied provisorisch unterkommt. Derzeit werden die 200 Kinder in Containern an der Palleskestraße in Höchst unterrichtet. Der Platz dort reicht aber nur bis zum Sommer 2018 aus. Danach wird es eng.