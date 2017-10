Neues Gebäude in der Adickesallee: School of Finance nimmt sich Harvard als Vorbild

Im 60. Jahr nach der Gründung des Vorgänger Instituts, der Bankakademie in Wiesbaden, bezieht die heutige „Frankfurt School of Finance“ ihr neues Gebäude in der Adickesallee. Es ist ein Wechsel vom Ostend ins Nordend.

Weil die private Finanzuniversität ihren Umzug in das neue Gebäude als „Softstart“ durchführen wollte, sollten die Studenten die neuen Räume als erste kennenlernen und sich an sie gewöhnen, wurde keine große Veranstaltung für den Umzug organisiert. Bei unserem Besuch hatte man tatsächlich den Eindruck, dass die mehr als 2000 Studierenden die neuen Räume und Möglichkeiten, die das Haus bietet, bereits gut kennen.

Kopenhagener Architekten

Das von dem Kopenhagener Architektenbüro „Henning Larsen Architects“ an der Stelle der früheren Oberfinanzdirektion errichtete Gebäude ist mit seinen 152 Metern Länge und fast 37 Metern Höhe imposant. Die Architekten haben den großen Riegel in drei Türme aufgeteilt, deren Zwischenräume nach hinten versetzt sind und Platz für Veranden und Terrassen lassen. Die Erschließung des Riegels wurde über eine Mall organisiert, die sich durch den ganzen Baukörper zieht und von der aus die Stockwerke sowohl über Treppen, als auch über Aufzüge erreichbar sind. „Wir haben uns eine Vielzahl von Universitätsbauten in mehreren Ländern angesehen, um Anregungen zu bekommen, aber auch an Modellen durchspielen zu können, wie die mehr als 2000 Studierenden in den Pausen am schnellsten aus den Hörsälen und den Besprechungszimmern nach unten kommen können“, erläuterte der Bauleiter Klaus Ringsleben. Diese 66 Guppenarbeitsbereiche für kleinere und größere Gruppen sind zum Teil aus der Innenfassade in die Mall vorgeschoben.

100 Millionen Euro Kosten

Bei ihren Besuchen in Universitäten waren die Kundschafter aus Frankfurt besonders von den Hörsälen in Harvard angetan. 11 der insgesamt 38 Seminarräume wurden im „Harvard-Stile“, nämlich als Amphitheater- Anlagen, gestaltet. Die Baukosten, die beim Start auf 100 Millionen Euro geschätzt wurden, konnten nach Angaben des Bauleiters „voraussichtlich bis auf ein Prozent“ eingehalten werden.

Die Frankfurt School of Finance war erst vor 16 Jahren in die Sonnemannstraße nahe der EZB gezogen, doch ist die Entwicklung der Privatuni so rasant gewesen, dass man schon bald nach dem Einzug weitere Räume anmieten musste. Als die Uni sich nach den Möglichkeiten erkundigte die ehemalige Oberfinanzdirektion zu nutzen, musste zuvor der Denkmalschutz für das Oberfinanzgebäude aufgehoben werden. Lediglich das vor dem Hauptgebäude stehende „Präsidialgebäude“, in dem der Präsident der Oberfinanzdirektion residierte, musste nach den Vorgaben des Denkmalschutzes erhalten werden. Hier wurden bereits die Lampen in der Brücke zwischen beiden Gebäuden, wie Ringsleben stolz berichtete, „original wieder eingebaut, nachdem wir eine Fabrik finden konnten, die uns für die Lampen, die nicht mehr in Ordnung waren, ’neue Originale’ hergestellt hat“. Bisher ist in dem Bau noch die Bauleitung untergebracht. Was später einmal dort seinen Platz finden wird, ist zurzeit noch nicht geklärt. In dem Gebäude ist ein großer Sitzungsraum eingerichtet, der Denkmalschutz genießt. Ein weiteres „Denkmal ist die frühere Tankstelle, die stehengeblieben ist und zur E-Tankstelle umgebaut wurde.