Gravensteiner Platz: Schranke soll Fußgänger schützen

Bei schönem Wetter wird es voll auf dem Gravensteiner Platz. Dann treffen sich die Preungesheimer auf dem großen Quartiersplatz im Frankfurter Bogen, die Kinder spielen und fahren Fahr- und Laufrad, an der Eisdiele herrscht Hochbetrieb. Auch der Wochenmarkt am Freitag ist stets gut besucht.

Schon im April 2016, kurz nachdem die neuen Geschäfte und Gastrobetriebe am Platz öffneten, beklagte der Ortsbeirat, dass zu viele Autos über den eigentlich autofreien Platz führen. Sie nutzen die Busspur, die zur Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 18 führt, um ihren Weg abzukürzen. Nun teilte die Stadt mit: Die Zufahrt wird geschlossen. Schranken an der Weilbrunnstraße und der Renettenstraße sollen den illegalen Durchgangsverkehr stoppen.

Wohin mit dem Hindernis?

Wo genau die Schranken aufgebaut werden, müsse er noch abschließend mit Anrainern des Platzes absprechen, sagt Rüdiger Auth vom Straßenbauamt im Ortsbeirat 10. Etwa mit der Carlo-Mierendorff-Schule oder der Seniorenwohnanlage Wiesenhüttenstift. „Ich würde die erste Schranke aber am liebsten direkt an der Weilbrunnstraße aufstellen.“ Ein Platz, den im April bereits die Ortsbeirätinnen Wera Eiselt (Grüne) und Petra Breitkreuz (CDU) vorschlugen. „Hier ist die Straße durch die Bäume rechts und links bereits schmaler. Außerdem müsste ich dann nicht noch Teile des Platzes abpollern.“ Letzteres wäre nötig, wenn die Schranke etwa zwischen Haltestelle und Mierendorff-Schule aufgestellt wäre, um eine schmale Gasse auf dem Platz abzugrenzen. Weder Auth noch der Ortsbeirat wollen den Platz aber durch zu viele Poller zustellen.

Die zweite Schranke soll an der Ausfahrt vom Platz stehen, dort wo die Gasse Am Klarapfel auf die Renettenstraße trifft. Auch hier müsse er noch mit Anliegern sprechen, sagt Auth. So sei zu klären, wie die Andienung einiger Geschäfte am Platz erfolgt: Ob über die Tiefgarage der Gravensteiner Arkaden oder am Platz entlang.

Gefährdete Kinder

Damit sie die Schranke passieren können, sollen Linienbusse sowie Feuerwehr und Rettungswagen mit Transpondern ausgestattet werden, deren Funksignal die Sperren öffnet. Ursprünglich hatten Eiselt und Breitkreuz versenkbare, massive Poller gefordert statt einer Schranke. Die Stadt hatte aber früh klargemacht, dass sie das nicht möchte. Erfahrungen in anderen Städten sowie entlang der Zeil hätten gezeigt, dass sie anfällig, aufwendig zu warten und teuer seien. Wie viel genau die Schranken kosten werden, sei noch nicht klar, erklärt Auth – aber sie seien wesentlich billiger als versenkbare Poller und einfacher zu montieren.

Wie wichtig die Schranke sei, habe sie erst vor wenigen Tagen wieder gesehen, sagt Breitkreuz. „Mehrere Autos fuhren kurz hintereinander über den Platz. Zügig und mit einer Selbstverständlichkeit – das geht einfach nicht.“ Und das, während Kinder direkt daneben spielten. „Wenn man sieht wie viel Trubel hier im Sommer ist, weiß man, dass das gefährlich ist.“

Beide Ortsbeirätinnen sind überzeugt, dass die Sperre funktionieren wird. Ihre einzige Sorge ist, dass jemand die Schranken kaputt machen könnte. „Herr Auth will ja alle Lücken dicht machen, so dass auch anderswo niemand mehr auf den Platz kann“, sagt Eiselt. Schlupflöcher werde es dann nicht mehr geben.