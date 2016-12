Gestaltung des Schulhofs: Schüler des Lessing-Gymnasiums bauen sich Wohlfühloasen

Zugegeben, zu dieser Jahreszeit ist gemütliches „Chillen“ auf dem Schulhof nicht unbedingt angesagt. „Doch der Frühling kommt bestimmt. Und da mache ich es mir dann mit meinen Freundinnen sehr gerne auf der neuen Bank gemütlich“, sagt Sarah (13) aus der 8c. Und so freuen sich die Schüler des Lessing-Gymnasiums, dass die neue „Chill-Ecke“ mit Sitzgelegenheiten noch vor den Weihnachtsferien fertig wird: Zusammen mit dem Landschaftsgärtner Nils Pelleringhoff werden die letzten Löcher gebohrt und Schrauben angezogen.

Die „Chill-Ecke“ und der „Kunst-Garten“ im nördlichen Eingang des Schulhofs gehören zu den 50 Projekten, die Schüler, Eltern und Lehrer in diesem Jahr mit dem Verein Umweltlernen an 43 Frankfurter Schulen umgesetzt haben. „Am Anfang steht die Idee seitens der Schule, aber dann kommen die praktischen Fragen, wie sie geplant und technisch umgesetzt werden sollen“, sagt Bernd Abraham, Projektleiter vom Verein Umweltlernen. Wie Beete gerahmt, Hecken und Gehölze gepflanzt oder Bewegungsparcours und Chillplattformen angelegt werden, zeigt der Verein im Auftrag des Stadtschulamts seit 25 Jahren den Schülern und Lehrern vor Ort.

Schüler planen mit

Klar, dass dabei natürlich auch die Wünsche der Schüler so weit wie möglich berücksichtigt werden. „Uns war es etwa wichtig, dass die Bank rund und geschwungen wird und nicht so kerzengerade, das wäre ja langweilig“, sagt Teresa (12) aus der 7c, die auch in der Kunst-AG mitwirkt. Wichtig: Gebaut haben sie die Schüler mit dem Verein Umweltlernen selber, ein Schreiner war nicht nötig.

Bereits im vergangenen Sommer konnte Teresa mit ihren Altersgenossen aktiv werden und ihren Kunst-Garten mit kreativen Blumenmustern gestalten. „Dafür haben wir dann geeignete Staudenpflanzen wie Rosmarin, Salbei und Lavendel sowie Tomaten zur Bepflanzung ausgesucht“, erklärt die Kunst- und Informatiklehrerin Petra Stilper, die die Projektwoche Schulhof maßgeblich initiiert hat.

Und die Ideenliste ist noch nicht erschöpft: „Ein schönes Baumhaus im Hof der Stille wäre natürlich auch cool“, findet Teresa. Oder eine Überdachung für den Säulenhof, der direkt in der Blickachse zur Chillecke für den Bezug des altsprachlichen Gymnasiums zur Antike steht. Zunächst konnten die Schüler im Kunstunterricht sämtliche Entwürfe aufzeichnen, von blühenden Pflanzen bis zur fertigen Möblierung. Auch dass es bei der Umsetzung irgendwo technische und auch finanzielle Grenzen geben kann, gehört durchaus zu den Lerneffekten des Projektes.

Stadtschulamt zahlt

„Beim Dach über dem Säulenhof stellt sich etwa die Frage, ob es dazu auch eine passende tragende Konstruktion gibt“, erläutert Abraham. Die Kosten für die Umgestaltung des Schulhofes trägt das Stadtschulamt, vom Lessing-Gymnasium können nach derzeitigem Stand voraussichtlich rund 5000 Euro abgerufen werden. „Das hängt immer etwas von der Anzahl und dem Kostenumfang für die Projekte an anderen Schulen ab“, erklärt Abraham.

Dabei zieht er schon mal Bilanz: Insgesamt wurden in diesem Jahr 200 laufende Meter Robinien-Stammholz und 200 Kilo Schrauben verbraucht, dabei sind 200 Kubikmeter Erdaushub entstanden. Der Umfang reicht von Schulgärten über grüne Klassenzimmer bis zu Gewächshäusern wie in der Brüder-Grimm-Schule.

„Wichtig ist vor allem, dass wir gemeinsam etwas leisten, um unsere Schule zu verschönern, unseren Alltag angenehmer und unser Lernumfeld attraktiver zu machen“, betont Schulleiter Bernhard Mieles. Denn das heutige Schulgebäude des Gymnasiums wurde 1967 als Zweckbau errichtet, so dass Beton- und Asphaltgrau bislang als dominierend empfunden wurden. Hier galt es nun, einige grüne Akzente zu setzen und Wohlfühloasen zu schaffen. „Das Baumhaus haben wir noch in Planung, ob es auch zu verwirklichen ist, müssen wir 2017 sehen“, meint Abraham.