Verbrauchertag: Schüler lernen, ihr Geld bewusst und sicher auszugeben

Bundesweit 32 Schulen erklären Deutschlands Verbraucherzentralen 2018 zur „Verbraucherschule“, eine davon ist in Hessen: Das Frankfurter Gagern-Gymnasium hat die Auszeichnung in Silber erhalten.

Mit einem Würfelspiel bringen Gudrun Römhild und Rainer Neuhäuser von der Verbraucherzentrale Hessen den Elftklässlern des Heinrich-von-Gagern-Gymnasiums rechtliche Hintergründe des Shoppen-Gehens nahe. „Wenn Ihr in einem Geschäft einkauft – wann kommt da ein Kaufvertrag zustande“, fragt Römhild in die Runde. „Wenn die Kassiererin das Geld erhalten hat“, sagt Hanza (16). „Und welcher Preis gilt, wenn am Regal 3,99 Euro steht und die Kasse 5,99 Euro anzeigt?“ Hamza überlegt. „Der Preis an der Ware“, vermutet er. Falsch, sagt Römhild. „Weil der Vertragsabschluss an der Kasse geschieht, gilt der dortige Preis.“ Spricht man die Geschäfte an, berechneten sie meist aber den niedrigeren Preis am Regal.

Viele Themen

Beim ersten Verbrauchertag einer hessischen Schule geht es um Vertragsabschlüsse, betrügerische Websites und Fake-Shops, nachhaltiges Wirtschaften, Zusatzstoffe in Lebensmitteln und vieles mehr. Das Gagern-Gymnasium wurde ausgewählt, weil es der einzige hessische unter 32 Preisträgern ist, die der Bundesverband der Verbraucherzentralen gekürt hat.

Nur zögerlich melden sich im Workshop „Phishing, Fakeshops, Abofallen“ Schüler, die im Internet schon einmal auf Betrüger hereinfielen. Ein Junge erzählt, er habe schon einmal Online gekaufte Ware nicht erhalten. Und ein Mädchen sagt, dass über ihr Handy Geld für ein ihr unbekanntes Abo abgebucht wurde. „Ich wusste nicht einmal, auf welcher Seite im Internet ich das gekauft haben könnte.“ Um letzteres zu verhindern, könne man beim Mobilfunkanbieter eine „Drittanbietersperre“ einrichten, erklärt Aria van Dyk von der Verbraucherzentrale. Dann können andere Unternehmen App- oder Internetkäufe nicht per Handyrechnung abbuchen. „Auf Nachfrage muss der Mobilfunk-Anbieter auch die Daten dessen, der abbuchen lässt, herausgeben. Dann könnt Ihr Euer Geld zurückfordern.“

Dass 16- oder 17-Jährige regelmäßig im Internet einkaufen, sei selten, sagt Verbraucherschützerin Bettina Meints-Korinth. „In dem Alter fangen sie damit gerade erst an.“ Ein Konto hätten nur wenige, Handyverträge liefen meist über die Eltern. „Wir wollen sie früh sensibilisieren, bewusst einzukaufen: Welche Infos brauche ich? Nicht nur der Preis ist wichtig, sondern auch Versandkosten oder ob die Mehrwertsteuer enthalten ist.“ Manchmal sei der auf Vergleichsportalen angegebene niedrigste Preis das in Wirklichkeit nicht.

Essen ohne Verpackung

Aber was heißt bewusstes Einkaufen für Jugendliche? „Im Supermarkt greife ich auch zu Ware, die heruntergesetzt ist, weil das Verfallsdatum bald erreicht ist. Ich möchte nicht, dass sie weggeworfen wird“, sagt Elena-Sophie (17). Auch Kleidung habe sie schon in Second-Hand-Läden gekauft. Und Smartphones seien billiger, wenn man nicht immer sofort das neueste Modell kaufe, wenn es auf den Markt kommt, sagt Aldoniza. Elena (17) achtet darauf, ihr Essen von zu Hause mitzubringen. „Dann muss ich mir nichts kaufen, was in Plastik eingepackt ist.

Im Workshop „Alles Veggie?“ geht es um das Essverhalten der Jugendlichen. „Etwa darum, was es heißt, dass Gummibärchen vegan sind“, sagt Bettina Meints-Korinth. Konventionelle Gummibärchen enthielten nicht nur tierische Gelatine, sondern meist auch Bienenwachse, damit sie nicht aneinander kleben. „Selbst Wein ist nicht immer vegan.“ Winzer setzten oft Eiweiß oder Gelatine ein, um Trüb- und Bitterstoffe herauszufiltern. Für Eva und Marla (beide 16) ist das wichtig. „Ich esse seit sechs Jahren vegetarisch, seit einem Jahr bin ich Veganerin“, sagt Marla. Sie isst nicht nur kein Fleisch, sondern auch keine tierische Erzeugnisse wie Milch oder Honig. Der Grund sei die nicht artgerechte Haltung der Nutztiere. Dass die Fleischproduktion Ressourcen verschwende, ist Eva ein Dorn im Auge. Das Gegenargument, die Produktion von Soja als Ersatz zerstöre auch Regenwald, lässt Marla nicht gelten. „Nur acht Prozent des Sojas sind für uns, der Rest wird in der Massentierhaltung eingesetzt.“

Verbraucherschule wurde das Gagern-Gymnasium, das sich für die Auszeichnung bewarb, weil es am „Polecule“-Projekt der Frankfurter Goethe-Uni für bilingualen Politik- und Wirtschaftsunterricht teilnimmt, so der Verbraucherzentrale Bundesverband. Dabei würden auch Themen wie Nachhaltigkeit und fairer Handel besprochen. Zudem seien der Schule Verbraucherbildung, Medien- und Gesundheitserziehung wichtig.