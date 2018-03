Gericht: Schüsse am Stoltzeplatz: Staatsanwalt fordert lange Haftstrafe

Seit zehn Monaten läuft der Prozess gegen Athanasios A. (57), der am 5. Mai 2016 an der Schießerei in der Innenstadt beteiligt war. Die Staatsanwaltschaft fordert zehn Jahre und fünf Monate Haft, die Anwälte plädieren auf Freispruch.

Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen beginnt der Tag der Plädoyers vor der 22. Schwurgerichtskammer des Landgerichts. Der Angeklagte Athanasios A. (57) wird in Handschellen in den Gerichtssaal geführt, zeigt das Victory-Zeichen ins Publikum. Er lächelt weniger als in den 26 Verhandlungstagen zuvor. Die Männer, die ihm den Rücken stärken, lächeln ihm zu und lauschen den Worten des jungen Staatsanwaltes. Zehn Monate lang wurden Dutzende Zeugen und Sachverständige gehört, Ermittler befragt und schweigende Bekannte des Angeklagten aus Rockerkreisen aus dem Zeugenstand entlassen. An diesem Tag sitzen 17 muskulöse, teilweise tätowierte Männer in Lederjacken im Zuschauerraum.

„Der Fall hat eine besondere Qualität an Gewalt, hoher krimineller Energie und Kaltschnäuzigkeit“, so der Staatsanwalt. „Es ist klar, dass der Angeklagte geschossen hat. Ebenfalls klar ist, dass es am 5. Mai 2016 eine Schießerei am Stoltzeplatz gegeben hat, bei dem ein Mann lebensgefährlich verletzt worden ist. Ein zweiter wurde ebenfalls verletzt.“ A. ist wegen versuchten Mordes aus niedrigen Beweggründen, gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz angeklagt. Er soll gemeinsam mit einem noch flüchtigen Komplizen zwei Menschen mit Schüssen in einen weißen Mercedes SUV schwer verletzt haben. Eine Frau, die ebenfalls im Wagen saß, blieb unverletzt.

Streit im Rockermilieu

An diesem Tag waren die Terrassen des Helium und der Bar Celona voll besetzt mit Familien und Touristen, als mindestens neun Rocker mit ihren Motorrädern vorfuhren und sich an vier Tischen vor dem Helium niederließen, da es vor der Bar Celona keinen Platz gegeben hatte. Sie bestellten etwas zu essen, ein Mann habe um sie herum patrouilliert, führt der Staatsanwalt aus. Munir H. (41), ein ehemaliges Hells-Angels-Mitglied, das „out“ und damit „vogelfrei“ sei, weil er dem Vizepräsidenten des Charters mit einer Kopfnuss die Nase im Steigenberger Hotel gebrochen habe, sei in der Bleidenstraße kurz vor dem Zebrastreifen zum Stehen gekommen. Gleichzeitig sei die Gruppe der Rocker im Helium aufgesprungen.

Es sei mit Stühlen auf das Fahrzeug eingeschlagen worden, ein Schütze – der noch flüchtige A. – sei vor den Wagen gesprungen, habe mit einer Pistole auf H. geschossen. Dieser sei lebensgefährlich mit Schüssen in Lunge, Niere, Leber und Arm verletzt worden. Der angeklagte zweite Schütze sei von vorne zur Fahrertür gelaufen, die von H. geöffnet worden sei. „Dort fielen wechselseitig Schüsse.“ Der Beifahrer H. (20) auf dem Rücksitz erlitt dabei einen Oberschenkeldurchschuss, A. einen Streifschuss am Bauch, der von dessen Handy und Gürtel abgemildert wurde. Der Staatsanwalt ist überzeugt, dass A. zuerst geschossen hat und dass Rache gegen den verstoßenen „Höllenengel wegen der Kopfnuss das Motiv sei. „Ein krasses Missverhältnis“, so der Staatsanwalt.

Unklarer Tathergang

Die Einlassung des Angeklagten während des Prozesses hält der Staatsanwalt für unglaubwürdig. A. hatte über seinen Anwalt ausgesagt. „Der Wagen hielt an, und ich habe wahrgenommen, dass der Fahrer eine Waffe zog. Als ich am Türgriff des Wagens war, öffnete H. die Tür von innen und schoss in meine Richtung. Ich wurde getroffen.“ Zehn Jahre und fünf Monate Haft beantragt der Staatsanwalt.

Die Anwälte Manuel Mayer und Michael Oberwinder fordern einen Freispruch für ihren Mandanten. Der Ablauf der Tat sei weiterhin strittig, die zwei Schüsse von A. seien Notwehr gewesen. „Keiner hat die Schüsse gesehen.“ Die Anwälte zitieren etliche „Knallzeugen“, die laut Aussagen erst die Schüsse gehört und erst danach geguckt haben. Und sie zitieren polizeiliche Ermittler. Danach habe der noch flüchtige Täter den ersten Schuss abgegeben, der andere Schütze sei zur Beifahrertür gelaufen. „Er versuchte, sie zu öffnen, was nicht gelang. Die Tür wurde von innen geöffnet, und es fiel ein Schuss von innen.“

Oberwinder kritisiert die Darstellung der Staatsanwaltschaft. „Was mir nicht gefällt, lassen wir einfach weg. Das geht so nicht.“ Es sei auch nicht nachvollziehbar, dass der Hergang, wie vom Staatsanwalt geäußert, „klar sei. Es kann auch anders gewesen sein.“ Ein weiterer Polizeibeamter, der privat am Stoltzeplatz war, habe gesagt, dass „kein Mensch damit gerechnet habe, was da passiert ist“. Er habe die Rocker beschrieben, „wie sie rumstanden in entspannter Stimmung“. Oberwinder fügt hinzu: „Wenn der Zeuge irgendetwas wie eine Schießerei vermutet hätte, hätte er doch sofort seine Kollegen angerufen.“ Am 14. März wird das Urteil gesprochen.