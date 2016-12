Prozess vor dem Landgericht: Schüsse im Bahnhofsviertel 2013: Gericht verurteilt Kellner wegen Körperverletzung

Die Richter hatten sich zum zweiten Mal mit dem spektakulären Vorfall zu befassen, der im Mai 2013 einen Großeinsatz der Polizei verursacht hatte.

Der 33-jährige Angeklagte war Angestellter eines Bistro in der Moselstraße im Bahnhofsviertel, dessen Inhaber offenbar Streit mit dem Wirt einer benachbarten Gaststätte hatte. Um diese Scharmützel mit aller Macht zu beenden, sah der Kellner wohl keine andere Möglichkeit, als aus seiner Waffe zu feuern.

Notoperation

Der Streit hatte sich an jenem 28. Mai aber bereits auf die Straße verlagert, als die sechs Schüsse fielen. Die Streithähne konnten unverletzt entkommen – schlimmere Folgen hatte die Schießerei dagegen für einen Junkie, der am Arm verletzt wurde, und vor allem für einen Sozialarbeiter eines nahen Cafés für Drogenabhängige. Der 39-Jährige kam arglos des Weges zu seiner Arbeitsstelle und wurde von einem Geschoss im Oberkörper getroffen. Mit einer schweren Darmverletzung musste er ins Krankenhaus, wo sein Leben nur mit einer Notoperation gerettet werden konnte. Der Mann arbeitet seither zwar wieder in dem Café, ihn befällt aber jedes Mal ein flaues Gefühl, wenn er auf dem Weg zur Arbeit ist.

Zweimal musste der Mann in den Zeugenstand. Zum ersten Mal befasste sich das Landgericht vor gut zwei Jahren mit der Tat. Angeklagt wurde der 33-Jährige wegen versuchten Totschlags, nach mehreren Verhandlungstagen aber hatte sich bei der Strafkammer die Erkenntnis durchgesetzt, wonach kein Tötungsvorsatz bei den Schüssen vorgelegen habe und der Angeklagte deshalb „nur“ wegen gefährlicher Körperverletzung zu verurteilen sei.

Heraus kamen vier Jahre und neun Monate Haft, sehr zum Verdruss der Staatsanwaltschaft, die wegen Totschlagsversuchs acht Jahre Haft gefordert hatte und nach der Urteilsverkündung sofort ihre Fühler Richtung Bundesgerichtshof in Karlsruhe ausstreckte.

Die Revision hatte Erfolg und führte Anfang September dieses Jahres zu einem neuen Prozess vor dem Landgericht. Mehrere Wochen Verhandlung lagen nun hinter der von Richterin Bärbel Stock geleiteten Schwurgerichtskammer, ehe gestern das zweite Urteil verkündet werden konnte.

Zweite Niederlage

Mit sechs Jahren Haft fiel die Strafe höher aus als beim ersten Mal. Man ging von zwei getrennt liegenden Fällen der gefährlichen Körperverletzung aus, nicht – wie beim ersten Mal – von einer Tat. Einen Tötungsvorsatz aber mochten die Richter wieder nicht feststellen. Hätte der Angeklagte seine Opfer töten wollen, hätte er weitere Schüsse abgeben können.

Auch diesmal begab sich das Gericht in Widerspruch zur Rechtsauffassung der Staatsanwaltschaft. Deren Vertreterin hatte auf Totschlagsversuch plädiert und sieben Jahre Haft gefordert. Rechtlich ging die Sache zwar anders aus, tatsächlich aber klafft nur eine Lücke von einem Jahr zwischen beiden Strafmaßen – vielleicht ein Zeichen, dass die juristische Aufarbeitung diesmal zu Ende ist.