Lösung für das Gymnasium Nied scheint gefunden: Schule kommt neben Campus

Es ist städtischer Besitz, und die Stadt hätte gerne ein Schulzentrum gebaut auf dem Sportgelände der Philipp-Holzmann-Schule, einer Berufsschule im Norden des Campus Westend. Das Problem: Das Kommunalparlament hat vor Jahren den Bebauungsplan beschlossen, und danach dürfen die Flächen nur für Erweiterungen der Universität verwendet werden. 52 000 Quadratmeter Holzmann-Schule blockiert für die Stadt.

Dagegen hält das Land ein 14 000 Quadratmeter-Grundstück auf der anderen Seite der Hansaallee. Dort stehen noch zwei Wohngebäude, die vom Studentenwerk vermietet werden, und seit ein paar Jahren der Seminarpavillon in Modulbauweise, ein Ausweichquartier der Universität. Geplant war, auf diesem Grundstück die zentrale Universitätsbibliothek anzusiedeln.

Das Land und die Stadt haben nun vereinbart, die beiden Flächen zu tauschen. 14 000 Quadratmeter an der Hansaallee gegen 52 000 Quadratmeter Berufsschule. Ein schlechtes Geschäft für die Stadt, so scheint es. Doch Hessens Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) versicherte gestern bei der Bekanntgabe der Pläne: „Wir werden den Wert ausgleichen.“ Soll heißen, der jeweilige Wert der Flächen wird verrechnet. Rhein geht davon aus, dass eine noch unbekannte Summe überbleibt, die das Land der Stadt zur Entschädigung zahlt.

Zudem hat das Land der Stadt zugesagt, für die Holzmann-Schule, falls sie irgendwann vom Campus verschwinden muss, eine Ersatzfläche zu stellen. Somit reduziert sich die echte Tauschfläche für die Stadt auf etwa 22 000 Quadratmeter Sportplatz der Holzmann-Schule. Die mit Schulgebäuden überbaute Fläche beträgt rund 30 000 Quadratmeter.

Klarer Vorteil für die Stadt

Die Stadt hat einen klaren Vorteil: Das Problem „Gymnasium Nied“ kommt endlich vom Tisch. Seit 2015 sind Schüler aus ganz Frankfurt am neuen Gymnasium Nied untergebracht, ein Provisorium in Containerbauweise in der Palleskestraße in Höchst. In den seltensten Fällen jedoch ist dies die erste Wahl der Eltern gewesen. Jetzt, so Frankfurts Baudezernent Jan Schneider (CDU), kann das Gymnasium endlich seinen endgültigen Standort finden: Eben auf der 14 000 Quadratmeter großen Fläche direkt gegenüber des Campus Westend. „Da ist die Miquelallee, die Hansaallee, da ist die U-Bahn-Rolltreppe direkt vor der Schultür.“ Besser könne ein Gymnasium nicht angeschlossen sein.

Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) war bei der Pressekonferenz nicht anwesend. Sie war nicht eingeladen. Sie begrüßte die Entscheidung jedoch und lobte sie als „ganz gut“. Auch wenn erst noch baurechtliche Fragen zum neuen Grundstück für das Gymnasium geklärt werden müssten, so die Bildungsdezernentin. Unklar sei auch noch die Frage, ob denn nun ein Ausweichquartier für die Holzhausen-Grundschule auf dem Sportplatz der Holzmann-Schule errichtet werden könne. Die Holzhausenschule muss dringend saniert werden.

Schneider widersprach. Seiner Auffassung nach spricht nichts dagegen, wie von Webers Amtsvorgängerin Sarah Sorge geplant ein Schulzentrum auf dem Areal der Berufsschule zu errichten – als Ausweichquartier für die Holzhausen-Schüler und als Zwischenlösung fürs Gymnasium Nied. Denn dessen provisorischer Standort in Höchst wird bereits im kommenden Schuljahr zu klein werden. Vom Holzmann-Sportgelände aus könnten die Kinder quasi zuschauen, wie ein Stückchen weiter ihre „richtige“ Schule in die Höhe wächst. Das Gymnasium Nied soll einmal 1500 Schüler haben.

Grundstück groß genug?

Auf dem Grundstück ist eine sechsstöckige Bebauung möglich. Schneider ist überzeugt, dass das Grundstück mit 14 000 Quadratmetern sogar groß genug ist für Schule plus Sportplatz. Weber ist weniger optimistisch. „Grundsätzlich könnte die Fläche für den Bau eines Gymnasiums ausreichen“, sagte sie vorsichtig dieser Zeitung gegenüber. Am 16. Februar werde es einen Informationsabend für Eltern geben, bis dahin wolle sie die wichtigsten Fakten geklärt haben.

Prof. Birgitta Wolff, Präsidentin der Goethe-Universität, zählt gleichfalls zu den Befürwortern der Vereinbarung. „Es gibt nur Gewinner“, sagt sie. Die künftige Erweiterung des Campus Westend sei sichergestellt. Bislang drohte der Hochschule, dass die Stadt in ihrer Not eben doch dauerhaft eine Schule auf das Gelände südlich der Miquelallee baut. „Jetzt haben wir Planungssicherheit“, erklärte Wolff und fügte an: „Denn das Gelände gehört bald dem Land.“ Zum Zeitplan wollte Schneider noch nichts sagen. Die Planungen für das neue Gymnasium könnten jedoch rasch beginnen. Minister Rhein erklärte, dass es nicht sehr viele Probleme geben dürfte, das Grundstück zu räumen. Der Seminarpavillon kann bei Bedarf aufs Campusgelände versetzt werden.

