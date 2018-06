Bildung: Schulleiter Reinhold Dallendörfer zum Aus für die Hauptschulen

Nach 111 Jahren öffnet die Schwanthalerschule in Sachsenhausen am Freitag zum letzten Mal. Die Schule ist die erste der drei letzten reinen Hauptschulen in Frankfurt, die geschlossen wird. Redakteurin Julia Lorenz hat mit dem langjährigen Leiter Reinhold Dallendörfer (65) über Abschiedsschmerz, das Ende der Hauptschulen und die Zukunft der Frankfurter Bildungslandschaft gesprochen.

Herr Dallendörfer, am Freitag werden Sie die Schwanthalerschule ein letztes Mal betreten. Was ist das für ein Gefühl?

REINHOLD DALLENDÖRFER: Mein Dienst endet erst am 31. Juli. Deshalb werde ich sicherlich noch einige Mal hierher kommen, aufräumen und Akten sortieren.

Dennoch wird die Schwanthalerschule nun nach 111 Jahren geschlossen. Wie geht es Ihnen damit?

DALLENDÖRFER: Ich muss schon sagen, dass ich wehmütig bin. Ich habe mit dem Kollegium immer gut zusammengearbeitet. Wir waren ein tolles Team. Deshalb bin ich auch länger im Dienst geblieben. Eigentlich hätte ich schon im Februar in Pension gehen können. Aber ein Kapitän verlässt immer als letztes das Schiff. Ich wollte die Lehrer und Schüler nicht im Stich lassen.

Sie sprachen es gerade an: Sie werden pensioniert. Aber was passiert mit den Lehrern und Schülern?

DALLENDÖRFER: Zuletzt hatten wir hier noch 160 Schüler und 20 Lehrer. Ich kann sagen: Wir haben für alle Lehrer einen Platz an ihrer Wunschschule finden können. Und auch die Schüler, die weiter zur Schule gehen, die zehnte Klasse besuchen wollen, sind untergekommen. Gleiches gilt für die Kinder in den Intensivklassen. Auch sie konnten an andere Schulen vermittelt werden. Damit bin ich wirklich sehr zufrieden.

Erachten Sie es denn als sinnvoll, dass in Frankfurt die reinen Hauptschulen abgeschafft werden? In den beiden kommenden Jahren werden noch die Sophien- und die Salzmannschule geschlossen.

DALLENDÖRFER: Wir haben selbst dazu beigetragen, dass die reinen Hauptschulen in Frankfurt geschlossen werden. Für sie ist es einfach schwierig zu existieren, da niemand sein Kind nach der vierten Klasse freiwillig an einer Hauptschule anmeldet. In der fünften Klasse haben wir keine Schüler, erst ab der siebten Klasse kommen sie zu uns, nämlich dann, wenn sie dem Gymnasium oder der Realschule nicht gewachsen sind.

Was hat sich für die Hauptschulen denn in den vergangenen Jahren geändert?

DALLENDÖRFER: Früher hatten wir nur Schüler, die zuvor auf der Willemer-, Riedhof- oder Gruneliusschule waren, sprich: in Grundschulen in Sachsenhausen und Oberrad. Heutzutage kommen die Kinder aus der ganzen Stadt, als Quereinsteiger. Das macht die Arbeit schwierig. Trotzdem haben wir diejenigen zu einem Abschluss gebracht, die woanders gescheitert sind. Das macht uns stolz. Denn politisch sind wir nicht mehr gewollt.

Wie meinen Sie das?

DALLENDÖRFER: Vielleicht hätten die reinen Hauptschulen überleben können, wenn wir die Schüler besser auf handwerkliche Berufe hätten vorbereiten können. Aber unsere Werkstätten wurden 2009 aus Sicherheitsgründen geschlossen. Trotz vielfacher Zusagen, dass diese grundlegend renoviert und erneuert würden, ist nichts passiert. Das ist sehr schade. Dennoch haben wir alles nur Mögliche unternommen, um den Praxisanteil im Unterricht zu erhöhen. So waren wir mit den Schülern in Berufsbildungszentren, haben mit der Handwerkskammer kooperiert, hatten einen Kfz-Meister und einen Schlosser angestellt. Und so erhielten wir trotz völlig unzureichender Ausstattung das Gütesiegel für vorbildliche Studien- und Berufsorientierung.

In Frankfurt wird jetzt auf die Gesamtschulen gesetzt, wo unter einem Dach der Gymnasial-, Real- und Hauptschulzweig angeboten wird. Ist das denn die bessere Alternative zu den reinen Schulformen?

DALLENDÖRFER: Sich für Gesamtschulen zu entscheiden, ist schon richtig. Aber ich muss schon sagen, dass diese sehr unterschiedlich arbeiten. Wir hatten an unserer Schule auch viele Kinder, die vorher eine Gesamtschule besucht hatten. Aus meiner Sicht müsste es ihr Anspruch sein, alle Kinder zu behalten. Wenn die Schüler bei uns den Haupt- oder Realschulabschluss machen können, hätten sie ihn dort auch machen können. Das habe ich nie verstanden. Ich hoffe, dass sie sich in Zukunft bemühen, alle Kinder zu einem Abschluss zu bringen.

Was hat die Schwanthalerschule denn zu einer besonderen Schule gemacht?

DALLENDÖRFER: Die Schwanthalerschule verstand sich immer als eine Schule, die ihre Schüler gut auf die Ausbildung in handwerklichen Berufen vorbereiten wollte. Dabei mussten wir uns aber durchschlagen. Deshalb machten wir uns folgenden Spruch zu eigen: „Wir, die Willigen, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir haben so viel mit so wenig, so lange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu bewerkstelligen.“

Gibt es denn ein besonderes Erlebnis, an das Sie gerne zurückdenken?

DALLENDÖRFER: Es gab so viele schöne Momente, an die ich gerne zurückdenken werde. Ein besonderes Erlebnis waren auch immer wieder unsere Schüleraustausche nach Polen und Tschechien. Während etwa die Polen immer nur polnische Kinder zu uns geschickt haben, war in unserer Gruppe nur ein deutsches Kind dabei. Die anderen kamen aus der ganzen Welt. Unter den gegenwärtig schwierigen Bedingungen in Europa haben wir zur Völkerverständigung beigetragen und gezeigt, dass man mit Vielfalt und unterschiedlichen Nationalitäten freundschaftlich miteinander verbunden sein und arbeiten kann.

Wie beurteilen Sie denn die derzeitige Schullandschaft in Frankfurt?

DALLENDÖRFER: Es gibt alles und es gibt wirklich gute Schulen. Aber die Problematik liegt auf der Hand: Es gibt zu wenige Schulen und die Bauwerke sind vielerorts einfach nicht gut. Das sind die Sünden der Vergangenheit, die heute ausgebadet werden müssen. Ich sehe zwar die Anstrengungen der Stadt, eine Lösung für das Problem zu finden, aber das geht natürlich nicht über Nacht. Es gibt noch viel zu tun.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Schulen?

DALLENDÖRFER: Ich würde mir wünschen, dass man die Lehrer, das machen lässt, was sie können, nämlich unterrichten. Dafür muss man ihnen aber auch ihre Freiheiten lassen. Dann kommt auch etwas Gutes dabei raus. Leider werden sie viel zu oft eingeschränkt.

Wie meinen Sie das?

DALLENDÖRFER: Damit meine ich die immer wieder neu gesetzten Schwerpunkte und die zunehmende Verwaltungsarbeit, die auf die Lehrer zukommt. In meinen 18 Jahren an der Schwanthalerschule habe ich fünf Kultusminister und Kultusministerinnen, sechs Amtsleiter und Amtsleiterinnen im Staatlichen Schulamt und drei Bildungsdezernentinnen in Frankfurt erlebt. Immer, wenn die Leitung im Ministerium wechselte, wurde Neues zum Schwerpunkt erklärt. Schulprogramme, Curricula, Schulinspektionen, Inklusion um nur einige zu nenne. Aber Schulentwicklung braucht Kontinuität.

Was werden Sie denn mit Ihrer ganzen freien Zeit als Pensionär anfangen?

DALLENDÖRFER: Das Gute daran ist ja, wenn man pensioniert ist, dass man keine Pläne machen muss. Ich habe aber keine Angst vor Langweile.

In zwei Jahren ist Schluss Die Schwanthalerschule in Sachsenhausen wird geschlossen. Sie ist aber nicht die einzige Hauptschule in Frankfurt, deren Ende bevorsteht. clearing