Unwetter und Starkregen haben am Donnerstagnachmittag die Region erreicht.

Die Einsatzkräfte wurden zu etwa 80 Einsätzen gerufen, die durch das Unwetter bedingt waren. Dabei handelte es sich hauptsächlich um geflutete Keller. Blitzeinschläge wurden ebenfalls gemeldet.

Am Frankfurter Flughafen mussten bis jetzt (Stand: 16:30 Uhr) ca. 148 Flüge annulliert werden.

Der J.P. Morgan-Lauf, der um 19 Uhr in der Frankfurter Innenstadt startet, findet nach Angaben des Veranstalters weiterhin statt.

Aktuell (16:04 Uhr) kommt es auch im RMV Gebiet zu Störunge. Bei den Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 und S9. Grund dafür ist eine Gleissperrung am Frankfurter Hauptbahnhof. Es kommt zu Verspätungen und Zugausfällen. In Hattersheim schlugen mehrere Blitze ein. Infolgedessen stehen die Züge zurzeit (Stand: 16:30 Uhr) still. In Höchst standen nach einem Blitzeinschlag in ein Stellwerk die Züge still.

Am Mittag aktualisierte der deutsche Wetterdienst seine Unwetterwarnung auf die maximale Stufe 4: Warnung vor extremen Gewittern.

red