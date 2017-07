In Sozialunterkunft: Schwerverletzter und Festnahmen in Bornheim: Streit endet mit Messerstichen

In einem ehemaligen Hotel in Bornheim ist es am Mittwochabend zu einer Messerstecherei gekommen. Ein Mann (37) wurde dabei schwer verletzt. Warum es in der Sozialunterkunft zum Streit kam, wird nun ermittelt.

Plötzlich kam es zum Streit: Eine Gruppe von sechs Männern und einer Frau geriet in einer Sozialunterkunft in Bornheim, einem ehemaligen Hotel an der Berger Straße, heftig aneinander. Einer von ihnen zog ein Messer, stach zu, verletzte mehrere andere leicht und einen schwer. Jemand alarmierte Rettungskräfte und die Polizei. Als sie wenige Minuten später im „Bornheimer Hof“ eintrafen, waren alle Beteiligten noch in der Wohnung, keiner hatte einen Fluchtversuch unternommen.

Viele Schnittwunden

Die Messerstecherei am Mittwoch gegen 22.30 Uhr warf auch am Tag danach noch viele Fragen auf. Eine Polizeisprecherin berichtete, dass fast alle Beteiligten verletzt seien, die meisten jedoch nur mit leichten Schnittwunden. Sie konnten nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden und kamen anschließend direkt zur Personenfeststellung ins Polizeipräsidium.

Der Schwerverletzte hat einen Stich in die Lunge bekommen. Er schwebe nicht mehr in Lebensgefahr, teilte die Polizei gestern mit. Allerdings befinde sich der 37-Jährige noch in der Klinik.

In der Sozialunterkunft leben zwei der sieben Beteiligten, die anderen fünf kamen aus Frankfurt und der näheren Umgebung zu Besuch dorthin, darunter auch der später schwer Verletzte. Die Polizei ist nun auf die Hilfe von Dolmetschern angewiesen, da nicht alle Beteiligten ausreichend Deutsch sprechen. Es sei, so die Sprecherin, auch nicht bekannt, ob mehr als einer der Beteiligten ein Messer als Waffe benutzt hat.

Beteiligte kannten sich

Auch wie es zu dem Vorfall gekommen ist, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden Bewohner und ihre fünf Besucher haben wohl zunächst auf dem Flur in der Unterkunft heftig gestritten, ehe es zu körperlichen Auseinandersetzungen kam und dann eben auch zum Einsatz des oder der Messer, wie die Polizei am Donnerstag erklärte. Die Beteiligten sollen sich zuvor schon gekannt haben. „Da dürfte auch der Grund liegen“, vermutete die Sprecherin.

Das Haus an der Berger Straße war früher ein kleines Hotel und wurde von der Stadt angemietet, um Flüchtlinge unterzubringen. Inzwischen ist es eine Sozialunterkunft für von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen.