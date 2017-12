Bahnhofsviertel: Schwierige Branche: Pelzhändler in Frankfurt müssen sich warm anziehen

Wenn Inge Knophius auf die Kleiderwahl der Massen blickt, trägt sie ihren Pelzmantel ohne einen Funken schlechten Gewissens. Dass dafür einst ein Tier sterben musste, tut ihr leid. Allerdings besitzt sie den Mantel schon seit einigen Jahrzehnten, kein anderes Kleidungsstück trägt sie zur kalten Jahreszeit lieber.

In Zeiten der Wegwerfgesellschaft ist der Pelzmantel aus Sicht von Knophius also ein sehr nachhaltiges Utensil. Nachhaltiger jedenfalls als viele von Billig-Textilhändlern angebotene Winterjacken. „Die sorgen für weit mehr Müll und überdauern meist nur einen Winter, weil es heute nicht mehr darum geht, was ich lange tragen kann, sondern darum was in ist“, gibt sie zu bedenken.

Während Knophius’ Pelzmantel Dutzende Modeerscheinungen und kalte Winter in den letzten Jahrzehnten überlebt hat, ist von ihrer Branche rund um den Kaisersack im Frankfurter Bahnhofsviertel nicht viel übrig geblieben. Sie betreibt den kleinen Pelzladen „FL Fashion“ in der Niddastraße 66 bis 88 und zählt damit zu bloß noch einer Handvoll Pelzhändler, die dem Stadtteil die Treue halten.

Blütejahre nach dem Krieg

Die Blütezeit der Branche im Bahnhofsviertel ist lange vorbei. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich der Stadtteil zum internationalen Zentrum des Pelzhandels. Jenes befand sich zuvor in Leipzig, in der Straße „Im Brühl“. Als nach Kriegsende bekannt wurde, dass die Amerikaner Leipzig den Sowjets überlassen, wanderten von dort viele Pelzhändler und Kürschner, wie Pelzarbeiter genannt werden, ins Frankfurter Bahnhofsviertel ab, wo sie ähnlich gute Bedingungen wie in Leipzig vorfanden: die Nähe zum Bahnhof und zum dort ansässigen Zollamt, große Fensterfronten und Banken, die den Kreditbedarf der Branche stillten. Der Niddasack, um den sich die Pelzhändler niederließen, wurde inoffiziell zum „Brühl“ im Bahnhofsviertel.

Bild-Zoom Susanne Kolb-Wachtel führt den Deutschen Pelzverband.

Drei Jahrzehnte später war die Frankfurter Pelzindustrie einer der wichtigsten Wirtschaftzweige in Frankfurt – und der wichtigste im Stadtteil: Im Jahr 1983 erwirtschaftete die Branche 20 Prozent des städtischen Sozialprodukts. 177 von 268 im Verband der Deutschen Rauchwaren-Wirtschaft vereinigten Firmen der Sparten Veredlung, Konfektion und Kommission waren in Frankfurt ansässig und beschäftigten dort rund 11 000 Menschen. Im Bahnhofsviertel stellte die Pelzbranche 45,6 Prozent aller Beschäftigten.

Knophius arbeitet hier seit fast 40 Jahren. Mit 16 Jahren begann die heute 57-Jährige eine Ausbildung beim Logistikunternehmen Kühne und Nagel, das damals eine Spedition zum Transport von rohe Fellen, sogenannten Rauchwaren, im Bahnhofsviertel betrieb. Mitte der 1980er-Jahre gründete sie mit einem Geschäftspartner „FL Fashion“. Inzwischen führt sie das Unternehmen alleine.

Proteste von Tierschützern

Inge Knophius hat die Jahre miterlebt, als Pelzhändler in weißen Kitteln den Alltag in und rund um die Niddastraße prägten und es fast zum guten Ton gehörte, dass jede Frau ein Pelz-Accessoire besaß, darunter auch die Prostituierten aus dem Bahnhofsviertel. Deren Präsens im Viertel schadete den Pelzhändlern nicht, man arrangierte sich miteinander.

Dafür schadeten Drogenhandel- und -konsum dem Pelzhandel im Bahnhofsviertel. Ab Mitte der 1970er-Jahre nahm die Zahl der Dealer und Süchtigen im Stadtteil zu, störten die Stimmung im „Brühl“. Die Kritik von Tierschutzaktivisten setzte der Branche zu, die sich zudem mit der Kaufhaus-Konkurrenz konfrontiert sah, die zusehends mehr erschwingliche, dafür aber auch qualitativ minderwertigere Pelzmäntel vertrieb.

Doch der Niedergang des Pelzhandels im Bahnhofsviertel liegt vielmehr darin begründet, dass sich die Infrastruktur für die Branche im Stadtteil in den letzten drei Jahrzehnten stetig verschlechtert hat. Susanne Kolb-Wachtels kleines Büro in der Niddastraße 57 mag da als Sinnbild dienen. Die Vorsitzende des Deutschen Pelzverbands berichtet, wie der Verkehr im Bahnhofsviertel ab Mitte der 1980er-Jahre immer dichter und Parkplätze immer rarer wurden. „Die Unternehmen waren zunehmend mehr auf den Flughafen angewiesen und nicht mehr auf den Bahnhof. Mancher Händler wollte wachsen, konnte dies im immer dichter und teurer werdenden Bahnhofsviertel aber nicht.“ Auch zog das Zollamt zum Flughafen, in dessen Nähe sich manche Pelzhändler niederließen, wenn sie nicht bereits ein besser erschlossenes Areal am Stadtrand oder andernorts im Rhein-Main-Gebiet gefunden hatten.

Mit Umzugsgedanken spielt Inge Knophius nicht. „Mein Laden ist klein, weshalb ich hier bleiben kann. Bis zur Rente noch, dann ist Schluss“, sagt sie. Nach einem Nachfolger möchte sie sich nicht mehr umschauen. Die Suche würde sehr schwierig, weiß sie, denn die guten Zeiten sind im Frankfurter „Brühl“ vorbei.