Sport: Schwimmkurs: Wartezeiten von bis zu drei Jahren bei Vereinen und Bäderbetrieben

Jährlich ertrinken Hunderte Menschen in Deutschland. Vor allem Kinder sind gefährdet. Gute Schwimmfähigkeiten sind daher unerlässlich. Doch Frankfurter Eltern, die für ihre Kinder einen Platz in einem Schwimmkurs suchen, müssen nicht selten Jahre darauf warten.

Wenn Cora Galahn in diesen Tagen die Koffer für den Familienurlaub an der Nordsee packt, ist die Freude groß. Nur eines stört die vierfache Mutter: Noch immer müssen die Schwimmflügel mit. Vergeblich versucht sie seit nun schon zwei Jahren einen Schwimmkurs für ihren siebenjährigen Sohn zu finden. Ihre beiden älteren Söhne hatten vor Jahren Glück und bekamen einen Platz in einem Schwimmkurs des Rebstockbades. Doch das Ergebnis stellte die Mutter nicht zufrieden: „Die acht Doppelstunden reichten einfach nicht aus, damit die Kinder sicher schwimmen können“, betont sie. Also wollte sie es beim nächsten Kind besser machen.

Ins Auge sprang ihr dabei das Kursangebot der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). „Bei uns bleiben die Kinder solange im Kurs, bis sie wirklich sicher schwimmen können“, verspricht DLRG-Bezirksleiter Dennis Hartmann. Sofort meldete Cora Galahn ihren Junior zu einem solchen Kurs an. Doch die Monate zogen ins Land. „Uns fehlen die ehrenamtlichen Helfer“, erklärt Hartmann. Gerne würde er mehr Kurse anbieten, doch kein Ehrenamtlicher könne jeden Tag Schwimmkurse anbieten. So braucht ein Kurs mit zehn bis zwölf Kindern drei beaufsichtigende Schwimmlehrer. Allein der Ortsgruppe Bornheim stehen jedoch nur zehn Ehrenamtliche zur Verfügung. „So ein Platz auf der Warteliste kann daher schon mal zwei bis drei Jahre bestehen bleiben“, musste auch Cora Galahn erfahren. Nun hofft sie, dass ihr Sohn im nächsten Jahr endlich berücksichtigt wird.

Wasserflächen fehlen

Bis dahin muss die Mutter damit leben, dass ihr Sohn als Nichtschwimmer eingeschult wird: „Wir hatten gehofft, dass er schon schwimmen kann, wenn wir jetzt an die Nordsee fahren“, erklärt die Mutter. „Es ist einfach blöd für ihn, wenn er mit sieben Jahren immer noch in Schwimmflügeln am Strand herumlaufen muss.“

Nicht nur die DLRG muss Schwimmkursanfragen mit langen Wartelisten vertrösten, auch die Frankfurter Vereine können den Bedarf bei Weitem nicht decken: „Wir haben einfach zu wenig Wasserfläche“, beklagt Michael Ulmer, Sportdirektor der Schwimmgemeinschaft Frankfurt. Diese ist die Dachorganisation acht Frankfurter Schwimmvereine sowie der Schwimmschule Frankfurt. Längst bietet diese keine Aquagymnastik- oder ähnliche Kurse mehr an. Jede verfügbare Ressource wird in Schwimmunterricht investiert. Rund 100 Kurse mit 750 Kindern finden zurzeit statt. Neue Kurse sind innerhalb von wenigen Minuten ausgebucht und die Wartelisten sind lang.

„Der Handlungsbedarf ist groß“, betont Ulmer. Schon seit Jahren versuche er die Stadt auf den Mangel an Schwimmfläche aufmerksam zu machen. Die Situation der Frankfurter Lehrschwimmbecken gleicht für ihn einem Scherbenhaufen. Das Schwimmbecken an der Ernst-Reuther-Schule sei geschlossen, jenes an der Wöhlerschule strotze vor baulichen Mängeln, ebenso das an der Liebigschule. Auch das Becken der Berthold-Otto-Schule sei zu oft geschlossen, jenes an der Dahlmannschule noch nicht neu eröffnet und auch das Lehrschwimmbecken der Marie-Curie-Schule könne einzig von der Schule selbst genutzt werden. Die Schwimmkurse der Vereine müssen daher größtenteils in den städtischen Bädern unterkommen. Doch dort ist die Konkurrenz um Beckenzeiten groß.

Besserung in Sicht

Denn nicht nur Freizeit- und Sportschwimmer tummeln sich dort im Wasser, auch die Frankfurter Bäderbetriebe, die alle öffentlichen Frankfurter Bäder betreiben, bieten Schwimmkurse an. „Auch unsere Kurse sind immer in kürzester Zeit ausgebucht“, berichtet deren Geschäftsführer Frank Müller. Dabei gilt, wer zuerst kommt, mahlt zuerst, eine Warteliste gibt es nicht. Zum Saisonbeginn 2019 soll jedoch ein elektronisches Anmeldesystem eingeführt werden. Damit sollen Plätze, die wieder frei geworden sind, besser nachvergeben werden können.

„Unsere Bäder sind voll ausgelastet“, betont Müller. Rund 750 Schwimmkurse mit 14 000 Teilnehmern – Erwachsene wie Kinder – bieten die Bäderbetriebe derzeit an. Müller lobt die Zahlen, doch er weiß, dass damit bei Weitem nicht allen Frankfurtern geholfen ist: „Wir können besser werden,“ verspricht er. Daher versuchen die Bäderbetriebe bis Ende dieses Jahres auch die Lehrschwimmbecken der Schulen in ihre Betriebsführung zu übernehmen. Aus einer Hand könnten dann die Schwimmzeiten effizienter koordiniert werden: „In den nächsten zwölf Monaten werden die Vereine eine Verbesserung merken“, versichert Müller. Spätestens mit der Eröffnung des Schwimmsportzentrums 2024 soll dann eine weitere große Erleichterung zu spüren sein.

Ihrem Kind das Schwimmen selbst beizubringen, war für Cora Galahn keine Option. Zu sehr schätzt sie die Fähigkeiten der professionellen Trainer. Dennis Hartmann freut sich über dieses Lob, möchte den Frankfurter Eltern jedoch Mut machen: „Es spricht überhaupt nichts dagegen, seinen Kindern das Schwimmen selbst beizubringen.“ Jeder der selbst ordentlich schwimmen kann, könne es auch ohne Probleme seinem Kind lehren. Schafft das Kind schließlich den Freischwimmer, können sich die Eltern auch sicher sein, dass ihr persönlicher Schwimmunterricht Früchte getragen hat und ihr Kind gut schwimmen kann.