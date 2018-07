Die S-Bahnlinie S 6 ist pünktlicher als ihr Ruf: „Nur“ sechs Prozent aller Fahrten waren in den ersten drei Monaten dieses Jahres zu spät. Das teilte jetzt der Magistrat in einer Stellungnahme mit.

Oberleitungschäden, technische Probleme oder Personen auf dem Gleis – wer in und um Frankfurt mit der S-Bahn unterwegs ist, der braucht oftmals starke Nerven. Denn immer wieder fallen Bahnen aus oder kommen schlichtweg zu spät. Manchmal nur ein paar, oftmals aber auch gleich einige Minuten.

Vor allem auf der Linie S 6 komme es vermehrt zu Ausfällen und Verspätungen, so die Beobachtungen des Ortsbeirates 10 (Berkersheim, Bonames, Eckenheim, Frankfurter Berg, Preungesheim), obwohl der Ausbau der Main-Weser-Bahn noch nicht begonnen hat, lediglich die Vorbereitungsarbeiten laufen.

600 von 10 000 Fahrten

Dass das Gefühl der Stadtteilpolitiker sie in diesem Fall etwas getäuscht hat, zeigen die Zahlen: Denn „nur“ sechs Prozent – 600 von 10 000 Fahrten – aller S-Bahnen waren von Januar bis März 2018 bislang auf der Strecke zwischen Friedberg und dem Südbahnhof zu spät. Das teilte der Magistrat jetzt in einer Stellungnahme mit. Zum Vergleich: 2017 waren acht Prozent aller in Frankfurt verkehrender S-Bahnen zu spät.

„Wir peilen an, dass die S-Bahn nächstes Jahr wieder eine Pünktlichkeit von 94 Prozent hat“, sagte Ende 2017 Knut Ringat, Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV). Bei der Linie S 6 hat dieser Plan schon einmal funktioniert. Von einer unpünktlichen Bahn spricht man übrigens dann, wenn diese mindestens sechs Minuten später ankommt, als im Fahrplan angekündigt.

320 Zugausfälle

Zudem fielen auf der Linie S 6 seit Anfang des Jahres 320 Fahrten komplett oder auf einer Teilstrecke aus. Als Ausfall gilt allerdings auch ein Zug, der während eines 15-Minuten-Taktes acht Minuten, also mehr als die Hälfte des regulären Taktes verspätet ist. Sofern allerdings aufgrund von Bauarbeiten Sonderfahrpläne gelten, bei denen beispielsweise ein 30-Minuten- statt eines 15-Minuten-Taktes gefahren wird, handelt es sich nicht um einen außerplanmäßigen Ausfall.

Zehn-Minuten-Garantie

Für den Fall, dass eine Bahn zu spät ist, hat der RMV am 1. Juni 2017 eine Zehn-Minuten-Garantie eingeführt. Einen Antrag auf Fahrpreiserstattung kann stellen, wer sein Ziel mit mindestens zehn Minuten Verspätung erreicht, weil eine Bahn oder ein Bus unpünktlich fährt oder ganz ausfällt. Erstattet wird der volle Fahrpreis bis zu 6 Euro in der zweiten und bis zu 8 Euro in der ersten Klasse. Für Inhaber von Zeitkarten gibt es einen anteiligen Betrag.

1,4 Millionen Euro musste der RMV so in den vergangenen zwölf Monaten an seine Kunden auszahlen, 380 000 Fahrgäste nahmen diesen Service in Anspruch. Rund 19 000 der Anträge und damit ungefähr fünf Prozent betrafen die Strecke der S 6.

Der Antrag für die Zehn-Minuten-Garantie muss im Internet gestellt werden, das Geld muss man sich an einer von 59 Stellen persönlich auszahlen lassen. Anstelle der Rückerstattung des Fahrpreises können ab 21 Uhr auch Taxikosten in Höhe von maximal 25 Euro erstattet werden. Allerdings muss absehbar sein, dass das Fahrtziel erst mit mindestens zehn Minuten Verspätung erreicht wird.