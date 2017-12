Klar ist es schön, die liebe Verwandtschaft zu sehen - aber nach ein paar Stunden ist auch gut. Was tun also, wenn einem während der Feiertage die Decke auf den Kopf fällt? Wir hätten da ein paar Vorschläge.

1. Alle “Stirb langsam”-Teile gucken

… denn wie jeder weiß, gibt es zwei Sorten Menschen auf der Welt: Diejenigen, die verstanden haben, dass “Stirb langsam” ein Weihnachtsfilm ist. Und diejenigen, die falsch liegen. Yippie-yay-yeah, Schweinebacke - Weihnachten ist, wenn Hans Gruber aus dem obersten Stock des Nakatomi Plaza fällt.

PS.: Seit Kurzem gibt’s übrigens ein “Stirb langsam”-Kinderbuch zu Weihnachten - für die Extradosis blaue Bohnen zum Fest.

Stirb Langsam 1-5, Gesamtdauer: 612 Minuten

2. Endlich mal den Kleiderschrank aussortieren

... denn haben wir nicht alle Dinge im Schrank, die uns seit Jahren begleiten - oder besser gesagt: am Bein hängen? Die Feiertage sind die perfekte Zeit, um alles loszuwerden. Dann kann man sich von dem Geld, das man zu Weihnachten bekommt, das neue “Stirb langsam”-Kinderbuch kaufen. Oder den Schrank neu füllen!

Kleiderschrank aussortieren, Gesamtdauer: variabel

3. Streiten

So kommt keine Langeweile auf: Die interessantesten Streit-Konstellationen des Jahres entstehen unter dem Weihnachtsbaum. Ob mit dem Partner, der Oma, der Schwester oder dem Vater - sprechen Sie ein Reizthema an und los geht's! Wenn dann noch die Familienmitglieder untereinander für oder gegen jemanden Partei ergreifen, ist Krieg vorprogrammiert. Mutter gegen Oma, Cousine gegen Schwester, jeder gegen jeden - die Möglichkeiten sind unendlich.

Streiten, Gesamtdauer: variabel / diverse Eskalationsstufen möglich

4. “Temple Run” zocken, bis das Smartphone glüht

Ein namenloser Abenteurer flieht in einer riesigen Tempelanlage vor einer Bande fieser Dämonenaffen. Dabei muss er springen, rutschen, Hindernissen ausweichen und Münzen einsammeln. “Temple Run” ist zwar ein paar Jahre alt, hat aber nichts von seinem masochistischen Reiz verloren. Gönnen Sie sich ein paar Stunden nostalgischen Spielspaß - und stellen Sie sich ihren inneren Dämonenaffen!

Temple Run, App Store / Google Play, Gesamtdauer: potenziell unendlich

5. Alte Bekannte besuchen

Wer hat während des stressigen Alltags schon Zeit, sich mal in aller Ruhe mit alten Freunden zusammen zu setzen und zu quatschen? Alternativ kann man “quatschen” auch durch “trinken” oder “Gesellschaftsspiele spielen” ersetzen. Zusammen abhängen ist eben etwas anderes als ein kurzer Anruf oder eine Tasse Kaffee in der Mittagspause. Weihnachten ist wohl die einzige Zeit im Jahr, an der so viele verzogene Kinder zu ihren Eltern in die alte Heimat zurückkehren. Wenn also nicht jetzt, wann dann?

Alte Bekannte besuchen, Gesamtdauer: variabel, hängt (u.a.) vom Alter der Bekannten ab

6. Essen

Wenn alle Stricke reißen und Sie partout nicht wegkommen: Essen Sie einfach so lange, bis sie einen quasi-komatösen Zustand erreichen. Stopfen Sie sich die Backen voll, dann brauchen Sie auch nicht auf die lästigen Fragen der Verwandtschaft zu antworten.

Essen, Gesamtdauer: abhängig vom Magenvolumen

7. Sport

Klingt verrückt, ist aber so: Man kann während der Feiertage Sport treiben (eine Runde laufen gehen, mit den Kindern kicken, an der Tankstelle Bier holen). Das kann sogar hilfreich sein; etwa, wenn es gilt, das Fresskoma zu überwinden oder Aggressionen abzubauen (siehe Punkt 3).

Sport, Gesamtdauer: variabel