Gefährliche Straße: Seckbacher fordern, dass das Lkw-Verbot in der Wilhelmshöher strenger kontrolliert wird

Emilia (12) und ihre Freundin hatten einen Schutzengel. Nur knapp entgingen die beiden in der Wilhelmshöher Straße einem Unglück. Vor dem neuen Café Wilhelmshöher ist der Gehweg besonders eng, nur rund 80 Zentimeter sind Platz zwischen Hauswand und der Fahrbahn. „Auf einmal gab es einen lauten Knall und Steine fielen neben uns auf den Bürgersteig“, erinnert sich Emilia: Ein Sattelzug war auf der engen Straße auf den Rand des Bürgersteigs geraten, ja mehr noch: In fast vier Metern Höhe hatte er einen Erker des Hauses in der Wilhelmshöher Straße 160 gestreift und Brocken aus der Fassade gerissen, die die Kinder nur knapp verfehlten.

Der Lastwagenfahrer sei einfach weitergefahren, erzählt, Emilia. „Es kann gar nicht sein, dass er den Aufprall nicht mitbekommen hat“, sagt Emilias Mutter, Andrea Rodriguez, kopfschüttelnd und ergänzt: „Denn kurz zuvor hatte er bereits das Schild des Gasthauses ,Zum neuen Schwan’ in der Wilhelmshöher Straße 152 gerammt.“

Verbot wird ignoriert

Dass Lastwagen trotz Durchfahrtverbots durch die Wilhelmshöher Straße rollen, kritisieren Bonny Fischer und Kalle Kröber. Die beiden haben die Aktionsgruppe Verkehrsberuhigung Wilhelmshöher mitbegründet, die im Januar 2017 entstanden ist. Zum ersten Treffen kamen 60 Seckbacher. „In unserem Verteiler sind 100 Haushalte. Das ist fast die halbe Wilhelmshöher Straße“, sagt Fischer. Und die Mitglieder seien sehr aktiv: Täglich schickten sie Fotos von Lastwagen, die verbotswidrig die von Bergen nach Bornheim führende Seckbacher Hauptstraße entlangrollten. „Wir haben inzwischen eine große Sammlung.“

Diese soll als Argumentationshilfe gegenüber der Stadtpolitik und der Verwaltung dienen, damit sich endlich etwas ändert. „Wir hatten bereits ein Treffen mit Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD). Er machte deutlich, dass ihm und in seinem Dezernat die Probleme entlang der Wilhelmshöher Straße bewusst sind“, sagt Fischer. Auch mit den Grünen, die sich die gefährlichsten Stellen auch in der von der Wilhelmshöher abzweigenden Hofhausstraße angeschaut hätte, habe es Gespräche gegeben.

Beweisfoto gemacht

Ein Beweisfoto zeigt auch einen Fahrschul-Gelenkbus der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF), der vom Lohrberg die Hofhausstraße hinunterkam – und sich an der Kreuzung zur Wilhelmshöher Straße festgefahren habe. Oder schwere Sattelschlepper, die vom Riederwald die Straße im Trieb entlangkommen und am engen, steilen Abzweig auf die Wilhelmshöher den Verkehr zum Erliegen bringen.

„Die Stadt tut ja etwas, hat Tempo 30 und ein Durchfahrtsverbot für Lastwagen eingeführt. Sie hat Pläne für eine Sanierung und Umgestaltung der Wilhelmshöher Straße präsentiert, der wir weitgehend zustimmen“, lobt Fischer. Doch die Seckbacher erwarteten eine schnelle Lösung und wollten sich nicht Jahre lang vertrösten lassen.

Schnell umsetzen ließe sich laut Fischer ein fester Blitzer und natürlich mehr Kontrollen, um die Durchfahrt für Lastwagen zu verhindern. In einer Umfrage waren das Forderungen, die den Seckbachern am meisten am Herzen lagen. Leicht umzusetzen sei auch, den Trieb komplett für Lastwagen zu sperren. „Lieferverkehr ist dann immer noch über Bornheim und Bergen möglich.“

Nicht nur Fotos von Lastwagen sammelt die Aktionsgemeinschaft. „Von der Stadt haben wir detaillierte Verkehrszahlen erhalten. Basierend darauf bereiten wir eine eigene Verkehrszählung vor, bei der uns der Verkehrsclub Deutschland (VCD) unterstützt“, sagt Fischer. Auch eine eigene Geschwindigkeitsmessung will die Aktionsgruppe machen. „Die Geräte dafür liegen schon bereit“, sagt Kalle Kröber. Mit Hilfe des Umweltschutzverbands Greenpeace bereitet die Aktionsgruppe außerdem eine Messung der Luftqualität vor.

Umbau ist nötig

Auf Dauer aber müsse die Wilhelmshöher Straße so umgebaut werden, dass Lastwagen nicht mehr durch den Stadtteil fahren können, fordert Kröber. „Die Menschen leben hier. Sie müssen wieder gefahrlos von ihren Grundstücken auf den Bürgersteig treten können.“ Und nicht Gefahr laufen, dabei von über den Bürgersteig ausweichenden Linienbussen fast umgefahren zu werden. „Die Straße ist zu schmal, es gibt besser ausgebaute Wege in die Stadt“, sagt Kröber und denkt dabei beispielsweise an die Friedberger Landstraße, die Borsigallee und die Hanauer Landstraße.

„Auch den öffentlichen Personennahverkehr kann man ausbauen, etwa mit einer Verlängerung der Straßenbahnlinie 18 entlang der Friedberger Landstraße plus Park-and-Ride-Parkplatz an der Stadtgrenze“, sagt Kröber.