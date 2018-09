Am Dienstag sollte Innenminister Horst Seehofer eine baupolitische Grundsatzrede in der Paulskirche halten. Doch nun hat der CSU-Politiker seinen Auftritt in Frankfurt kurzfristig abgesagt.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat seinen Auftritt in Frankfurt kommende Woche abgesagt. Der auch für Baupolitik zuständige CSU-Minister sollte eigentlich am Dienstag beim Bundeskongress Nationale Stadtentwicklungspolitik eine Grundsatzrede in der Paulskirche halten. Linke Aktivisten haben deshalb bereits zu einer Großdemonstration aufgerufen. Jetzt wird bekannt: Seehofer bleibt in Berlin. Das bestätigte eine Sprecherin seines Ministeriums unserer Zeitung. Grund dafür ist offenbar der Koalitionsstreit um Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Am Dienstag ist ein weiteres Krisentreffen zwischen den Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt geplant.

In Frankfurt hat das Bündnis „Seebrücke“ für den Vorabend des ursprünglich geplanten Seehofer-Besuchs eine Kundgebung auf dem Willy-Brandt-Platz organisiert. Unter dem Motto „Sei kein Horst“ soll dort gegen Abschottung und für die Aufnahme von mehr Migranten demonstriert werden. Mit Flugblättern und Plakaten auf Englisch, Arabisch, Dari, Paschtu, Tigrinya und Amharisch haben "Seebrücke"-Aktivisten in Flüchtlingsunterkünften für die Anti-Seehofer-Demo geworben. Auf Twitter kündigten sie an, trotz Seehofers Absage am Montagabend auf die Straße zu gehen.