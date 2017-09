Nur Lagerfeuer knistern und knacken noch romantischer als altes Vinyl. Und das steckt in vom Zahn der Zeit angenagten Hüllen. Das mag die landläufige Meinung derer sein, die mit CDs aufgewachsen sind, von der Download-Generation ganz zu schweigen. Flohmarktromantik bestenfalls. Echte Jäger und Sammler wenden sich da mit Grausen ab. Denen darf man so was nicht anbieten. „Wir würden auch nie beschädigte Platten einkaufen und anbieten. Bis jetzt gab es auch nie Reklamationen“, versichert Michael Scheuber. Er gehört seit gut zehn Jahren zum achtköpfigen Team des No. 2, Frankfurts ältestem Second-Hand-Plattenladen.

Im Herzen Sachsenhausens kann am Samstag ab 18 Uhr mit Livemusik von Fee., Sheena & Michael und „Velveteen“-Sänger und Gitarrist Carsten Schrauff ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert werden. Der 33 1/3 . Geburtstag. „Warum 33 1/3 ? wundern sich die Jüngeren beim Blick auf das Plakat“, erzählt Michael Baumann, der Inhaber des No.2 und gibt gerne Nachhilfeunterricht, indem er die alles entscheidende Frage stellt: „Mit wie viel Umdrehungen wird die Langspielplatte abgespielt?“ Mit 33 1/3 . Eben.

Bild-Zoom Foto: Heike Lyding Eine Aufnahme aus dem Anfängen der Plattenhändler (von links): Michael Baumann und Michael Steinmann 1987

Auch wenn der ganze Keller voller CDs steht – wenn man das großzügige Ladenlokal in der Wallstraße 15 im angesagten Brückenviertel betritt, fallen zuallererst die an der Wand ausgestellten Langspielplatten auf. Da sind die Attraktionen aufgereiht. Bekannte Namen wie Bob Dylan. Dessen „Blood On The Tracks“ von 1975 soll 100 Euro kosten, für die „BBC Sessions“ von „Led Zeppelin“ müsste man einen braunen Schein mehr drauflegen. Natürlich gibt es neben den Big Names auch Kultfiguren wie Nick Drake oder ewige Geheimtipps wie die 70er-Jahre-Progressive-Rock-Gruppe „Fruup“. Nachgefragt werden oft Produktionen aus der Krautrock-Ära auf damals hippen Labels wie Spiegelei oder Bacillus. Das Album „Electric Silence“ des Trios „Dzyan“ für 180 Euro ist kein Schnäppchen, zugegeben. Die gibt es in der CD-Krabbelkiste. Das Angebot im No. 2 reicht von 2,50 bis 250 Euro, von Klassik bis Techno. „Wir verkaufen natürlich viel mehr günstige CDs als teure Platten, das passiert eher ab und zu“, gibt Baumann unumwunden zu. „Einen Preis zu etikettieren, ist eine Sache, aber erst, wenn ich die LP dann verkauft habe, weiß ich, sie ist jemandem auch so viel wert.“ An ein besonders wertvolles Stück erinnert sich Scheuber. „Das war eine signierte Jimi-Hendrix-Platte mit eingeklebter Konzerteintrittskarte, die brachte einen vierstelligen Betrag.“

Der prophezeite Tod

Neben solch raren Unikaten, der bereits erwähnte große Andrang auf Krautrock, waren es auch lange Alternative- und Brit-Pop-Acts, die stark gewünscht wurden. „Von ,Blur‘ oder ,Radiohead‘, auch Alanis Morissette gab es zu CD-Zeiten nur kleine Vinylauflagen, entsprechend wertvoll wurden die Exemplare auch“, weiß Scheuber. Gerade die brachten jüngere Kunden ins Geschäft. Doch seitdem die Schallplatte, deren Tod Anfang der 90er beschworen wurde (1990 wurden 44,7 Millionen LPs in Deutschland verkauft, vier Jahre später nur noch 700 000 Exemplaren), ihre Renaissance erlebt, legen die großen Plattenfirmen wie Sony Music solche Klassiker wieder auf, bewerben sie als „Schwarzes Gold“. Ein Wachstumsmarkt in der Nische.

Was lange Old School war, dann Retro hieß, um letztlich Vintage genannt zu werden, ist wieder up to date. „Es darf jeder nennen, wie er es will“, lacht Baumann. „Für mich hat das keinerlei Bedeutung. Das ist mein Leben.“ Als die CD ihren Boom erlebte, hielt Baumann immer am Vinyl fest, wiederholte unermüdlich, wie schön es doch sei, eine Platte in den Händen zu halten. „Die Bedeutung der Schallplatte war in meinem Laden immer die gleiche, sie war für mich immer wichtig“, betont er. „Ich bin jedenfalls nie auf die Idee gekommen, sie zu verramschen. Toll ist, dass sich jetzt wieder junge Leute dafür interessieren.“ Der Jahrgang ’65 jedenfalls hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Denn während seines Studiums in Frankfurt suchte er samstags auf dem Flohmarkt nicht nur nach neuen Schätzen, sondern wollte auch Überschüssiges wieder loswerden. „Dann stelle ich einfach mal eine Kiste hin und verkaufe selber was“, war die Idee schnell in die Tat umgesetzt. Als der Flohmarkt 1984 ins Schlachthofgelände verbannt wurde, machte Baumann mit einem Kompagnon seinen ersten Laden auf. Im Wasserweg, direkt gegenüber. „Da war samstags immer die Hölle los und das zog Kreise.“ So sehr, dass bald keine Zeit mehr fürs Studium war.

Zuerst die „Beatles“

Die Leidenschaft fürs Vinyl erfasste den junge Michael übrigens bereits mit 12. Der sechs Jahre ältere Bruder gab sein erstes, selbst verdientes Geld für Schallplatten aus, jeder neue Kauf wurde zu Hause auf dem Telefunken Mister Hit-Phonokoffer in Mono zelebriert. „Nur zuhören, nicht anfassen“, war die klare Botschaft vom großen Bruder. „Irgendwann habe ich mein ganzes Taschengeld zusammenkratzt – für eine erste eigene Platte“, schwelgt Baumann in der Rückschau. Es reichte nur für die Hälfte einer Single, aber er durfte sich die A-Seite aussuchen. „Dizzy Miss Lizzy“ von den „Beatles“. Als seine Auswahl auf 45 Stück angewachsen war, hatte er die größte Sammlung im beschaulichen Tauberbischofsheim. Damit konnte man mit 16 auch eine Plattenparty im evangelischen Gemeindezentrum veranstalten.

Bild-Zoom Foto: Heike Lyding Das Arbeitsgerät für den Vinyl-Sammler: Neben Schallplatten werden im No. 2 aber auch CDs angeboten.

Seine Vorlieben sind „dem eher rockigen Typ“ geblieben. „Queen“, „Grand Funk Railroad“, „Black Sabbath“, „Led Zeppelin“. Nur schade, dass Baumann nicht im Dienst war, als Robert Plant, der ehemalige Sänger der „Zeps“ vor seinem letzten Frankfurter Konzert im No.2 vorbeikam, um nach alten Bluesplatten zu stöbern. Davon erfuhr er erst später. Auch Henry Rollins schaute mal vorbei, genauso wie „Maxïmo-Park“-Gitarrist Duncan Lloyd oder „Walkabouts“-Chef Chris Eckman. „Der hat mal erzählt, wir seien sein Lieblingsladen“, freut sich Scheuber. Eine bessere Werbung kann man sich kaum vorstellen.

Auch skurriler Nippes

Alle genießen die Atmosphäre im Laden, einige mit Kopfhörern, andere beim Fachsimpeln. „Die Leute suchen das Gespräch, teilen gerne mit, wie lange sie die eine oder andere Platte gesucht haben“, sagt Scheuber. Ein charmantes Extra gibt es noch dazu: In einem Eckchen finden Fans der 50er, 60er und 70er Jahre skurrile Objekte aus der Zeit; Lampen, Kleinmöbel, Taschen, Nippes wie Designklassiker. „Das ist das Hobby meiner Frau“, plaudert Baumann aus. „Wenn bei uns zu Hause die vierte Vase auf dem Sideboard steht, wird es Zeit zwei zu verkaufen.“

Die Geburtstagsfeier

33 1/3 Jahre No. 2, Wallstraße 15, Samstag, 23. September, ab 18 Uhr, der Eintritt ist frei.