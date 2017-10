Autonomes Fahren: Selbstfahrende Busse am Frankfurter Flughafen

Der Bus, der neuerdings Mitarbeiter am Frankfurter Flughafen von A nach B fährt, lässt etwas vermissen: den Fahrer. In einem Forschungsprojekt soll dort das autonome Fahren einem Realitätscheck unterzogen werden. Und tatsächlich zeigt sich: Die Technik ist noch denkbar weit weg, von einem Einsatz im Alltag.

Manch einer sieht es ganz rational: „Der Mensch ist die Unfallursache Nummer eins“, erklärt Jan Dirk Dallmer von der R+V-Versicherung. In Zukunft, so seine These, werden die Menschen in selbstfahrenden Autos zur Arbeit rollen und sich entspannt zurücklehnen können. Denn das Fahren übernimmt ein Computer: aufmerksamer, reaktionsschneller und sicherer als je ein Mensch sein könnte.

So weit die Theorie. Damit diese irgendwann Realität werden kann, arbeiten vielerorts Visionäre und Entwickler an entsprechenden Techniken. Allen voran der Autohersteller Tesla gerät mit seinen Forschungen – und deren Rückschlägen – immer wieder in die Schlagzeilen. Doch auch der Versicherer R+V möchte am Puls der Zeit sein und entwickelt eine Technik zum autonomen Fahren.

Sensoren auf Rädern

Dafür hat das Unternehmen im vergangenen Jahr eine eigene Kreativ-Gruppe gegründet, die diese Innovation vorantreiben soll. Entstanden sind zwei Mini-Busse. Vollgepackt mit Kameras und Sensoren jeder Art und Güte sind die Mobile in der Lage, ohne menschliche Steuerung zu fahren. „Das Fahrzeug schaut permanent 360 Grad um sich herum“, erklärt Marcel Heinz aus dem Entwicklerteam. Bis zu 120 Meter kann es in die Ferne blicken und jedes Objekt und jede Bewegung im Umfeld registrieren.

Dabei sei die Technik bei weitem noch nicht ausgereift, betont Heintz’ Kollege Stefan Häfner. So seien weitere Tests notwendig, um wichtige Erfahrungswerte zu sammeln. In Ermangelung einer Zulassung für den Straßenverkehr, mussten die Entwickler daher nach einem anderen Ort suchen, an dem sie den Verkehr einer Stadt simulieren können. Fündig wurden sie am Frankfurter Flughafen.

„Das ist zwar Privatgelände, aber wenn sie sehen, wie viel hier los ist, dann ist das von einer normalen Straße nicht zu unterscheiden“, erklärt R+V-Vorstandschef Norbert Rollinger. Allerdings fährt der Bus nicht auf dem Vorfeld, sondern lediglich im betriebsamen Zwischenbereich. Dort pendelt der Bus für die nächsten zwei Wochen auf anderthalb Kilometern zwischen Terminal A und Terminal B als Shuttle für bis zu elf Mitarbeiter.

Kommentar: Angst vor Fremdbestimmung? Keine Spur! Die Perspektive, irgendwann im eigenen Auto durch Großstädte zu kurven, während man die Macht über das eigene Leben einem Computer anvertraut, löst in vielen ein mulmiges Gefühl aus. clearing

Eine Woche lang haben die R+V-Entwickler ihrem Elektroauto die Strecke beigebracht: „Das ist wie mit einem Kind, das laufen lernt“, sagt Heinz. Dabei wurden nicht nur die Haltestellen im System abgespeichert, sondern auch besondere Gefahrenpunkte wie etwa Zebrastreifen festgelegt, so dass das Shuttle zuverlässig seine Runden drehen kann.

Bus mit X-Box-Controller

Trotz weitestgehender Selbstständigkeit befindet sich immer ein Experte im Bus – zur Sicherheit . Dieser überwacht die Situation und kann jederzeit mit einem umgebauten X-Box-Controller eingreifen. „Es ist sehr anspruchsvoll, immer aufmerksam zu sein, obwohl man nicht selber fährt“, erklärt Stefan Häfner. So wird eine Schicht zunächst drei Stunden dauern, bis neue Erfahrungswerte gesammelt wurden.

Denn noch gibt es für die Entwickler viel zu lernen, ehe selbstfahrende Autos alltagstauglich sind: „Wir wollen hier die Erwartung mit der Realität abgleichen“, beschreibt Häfner. Und tatsächlich sieht die Realität noch recht nüchtern aus: Mit gerade einmal 20 Kilometern pro Stunde schleicht der Bus mehr als dass er fährt. Zudem kann er zwar Hindernisse wahrnehmen, jedoch Fußgänger nicht von anderen Fahrzeugen oder Gegenständen unterscheiden. Geschieht etwas Unerwartetes, bliebt der Bus wie ein erschrockenes Tier stehen. Ebenso kann das Auto noch nicht mit anderen Fahrzeugen kommunizieren.

Ein Zeitfenster, bis wann diese Technik Einzug in die Städte hält, wollen die Entwickler nicht schätzen. „Vor anderthalb Jahren hätten wir allerdings niemals gedacht, dass wir heute hier stehen“, betont Häfner und führt aus: „Diese Entwicklungen können sehr schnell gehen und die wenigsten spielen mit offenen Karten.“ Bis es so weit ist, kommen zumindest die Mitarbeiter am Flughafen in den Genuss, mit einem autonomen Fahrzeug zu fahren.