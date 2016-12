Anna Prokein: Pionierin im Neuland: Selfmade-Unternehmerin betreibt Frankfurts erstes veganes Café

Anna Prokein steht hinter der Theke ihres Edelkiosk und belegt selbstgebackene Hefesandwiches mit Tomaten, Gurken und veganer Salami. „Dienstag bis Freitag gibt es immer herzhafte Sachen. Da machen wir belegte Brote oder Pizzaschnecken“, erzählt die Selfmade-Unternehmerin. Der Edelkiosk ist das erste vegane Café Frankfurts, das im März 2012 in der Rhönstraße im Ostend eröffnete. Die Inhaberin dachte weniger an Profit, sondern startete ihr Projekt „aus Überzeugung“, um ein Zeichen für Tier- und Klimaschutz zu setzen.

Ihr Arbeitsalltag ist kein Zuckerschlecken. Prokein steht sechs Tage die Woche hinter ihrer Ladentheke, macht fast nie Urlaub und verdient wenig: „Wir achten auf Bio- und Fair-Trade-Siegel. Das macht die Zutaten sehr teuer, da bleibt nicht viel hängen“, sagt sie.

Ende der Naivität

Mit 25 wurde die heute 31-Jährige über Nacht zur Veganerin. Ein Buch, das gesunde Ernährung sowie die Schrecken der Massentierhaltung thematisierte, war der Auslöser. Noch während des Lesens beschloss Prokein, von heute auf morgen vollständig auf tierische Produkte zu verzichten. „Mir war das vorher nicht so bewusst, wie krass das alles ist. Ich dachte immer, die Tiere leben auf einer Wiese und werden irgendwann umgebracht, damit wir sie essen können. Aber das ist ja schon lange nicht mehr Realität.“

Vorher hatte sie Tierisches durchaus gemocht: „Ich wurde nicht zur Veganerin, weil mir Fleisch nicht geschmeckt hat. Ich war sogar ein krasser Fleischesser. Es geht nicht um: Schmeckt mir nicht. Sondern es ist doof, dass Tiere leiden und die Umwelt kaputt geht“, sagt sie knapp. „Manchmal fragen mich die Leute, ob ich Fleisch vermisse. Ich antworte: Für mich sind das keine Lebensmittel für den Menschen. Ich nehme ja auch keinen Hund mit nach Hause, um ihn zu grillen.“

Ihr Umfeld reagierte nicht begeistert auf den neuen Lebensstil: „Ich dachte, wenn ich meinen Freunden vom Leid der Tiere erzähle, werden sie auch alle vegan. Aber vielen ist Tierleid und Klimaschutz egal, oder sie wollen es nicht richtig wahrhaben“, kann sie sich vorstellen und führt aus: „Ich will über das Thema Veganismus auch gar nicht diskutieren. Es ist ein Fakt, dass es schlecht ist, tierische Produkte zu konsumieren. Nicht nur für die Tiere, sondern auch für die Umwelt. Wenn jemand sagt, ich verstehe das und kann aber nicht darauf verzichten, kann ich damit besser umgehen, als wenn jemand behauptet, das stimme alles nicht.“

Am Anfang war die Umstellung nicht einfach. Sie stand oft etwas ratlos im Supermarkt und studierte Inhaltsstoffe: „Ich hatte keine Veganer in meinem Bekanntenkreis und wusste nicht, wie diese Ernährungsweise funktioniert. Mittlerweile ist es einfacher. Die Hersteller haben gemerkt, es gibt einen Markt, und die Produkte werden entsprechend durch die vegane Blume gekennzeichnet“, erklärt Prokein.

Immer weiter arbeitete sie sich ins Thema ein. Las viel und schaute Dokumentarfilme, die die Ausbeutung der Tiere in der Fleisch-, Mode- und Unterhaltungsindustrie thematisierten: „Da wurden ziemlich grauenhafte Bilder gezeigt und ich war total fertig“, erinnert sie sich. „Seitdem engagiere ich mich, gehe auf Tierrecht-Demos und spende auch einiges.“

Die Familie war skeptisch

Die ersten zwei veganen Jahre vergingen. Im Sommer 2011 besuchte die junge Frau ein Straßenfestival in Dortmund – und stand Schlange vor einem Café, das ohne tierische Inhaltsstoffe arbeitete, also vor allem ohne Milch. „Ich dachte naiv: So ein bisschen Kuchen verkaufen und Kaffee kochen kann ja jeder. Warum gibt es so etwas nicht in Frankfurt?“ Gedacht, getan. Die ausgebildete Verlagskauffrau kündigte ihren sicheren Job bei einer Modefachzeitschrift und eröffnete schließlich ihren Edelkiosk. Ihre Familie zeigte sich skeptisch, aber sie blieb standhaft: „Das ist ein bisschen Charaktersache. Ich bin so ein Ganz-oder-gar-nicht-Typ.“

Die 31-Jährige trägt ein dunkles Sweatshirt zur Jeans. Dazu schwarze Stoffschuhe. Ihre Haare sind lässig zum Zopf gebunden. Ihre Augen blicken ernsthaft durch eine halbrunde Brille. Sie ist ungeschminkt und zeigt auch sonst keine Spur von Eitelkeit. Mit der Umstellung der Ernährung veränderte sie langsam ihren Kleidungsstil: „Früher habe ich oft bei H&M gekauft. Heute denke ich: Tierausbeutung ist blöd, aber Menschen will ich auch nicht ausbeuten.“ Mittlerweile kauft Anna Prokein ihre Klamotten meist gebraucht und bestellt vegane Schuhe übers Internet.

Das Angebot im Café wechselt täglich. Eine Kundin möchte die Bananentarte mit Schokomousse, dazu einen Cappuccino mit veganer Haselnussmilch. Die Inhaberin backt meist selbst, beschäftigt nur zwei Aushilfen: „Meine Großeltern hatten eine Bäckerei, und Backen gehörte schon immer zu meinem Leben“. Nun fotografiert sie täglich ihr hausgemachtes Angebot und stellt es auf der Facebook-Seite ihres Cafés ein. „Wir haben mittlerweile über 6000 Fans“, sagt Prokein, die demnächst auch vegane Backkurse anbieten möchte.

Ihr Edelkiosk sieht aus wie ein gemütliches Wohnzimmer. Braune Sofapolster im 70er Jahre Stil. Dazu Tischchen mit Häkelkissen. Im Schaufenster steht eine vom Schreiner gezimmerte Bank, mit einem Cupcake-Motiv verziert. Ein paar Gäste sitzen an Holztischen. An der Wand fällt ein großes Street-Art-Gemälde ins Auge. „Das sind schattenhaft dargestellte Tiere“, erklärt Prokein. Sie springen über einen Zaun, verwandeln sich in Vögel und fliegen weg – in die Freiheit.“

