Meeresungeheuer und Fischsaurier, die an Delfine erinnern, präsentiert das Naturmuseum Senckenberg seit gestern in der virtuellen Realität. Um sie zu erleben, braucht es nur eine 3D-Brille und einen leistungsfähigen Computer.

Mit etwas Getöse rauscht Wasser in den Dinosaal des Senckenberg-Museums. Dann bricht der Boden ein. Binnen Sekunden schießen Kunststoff-Container an die Oberfläche, lösen sich Dino-Skelette auf, verwandelt sich der Saal in ein tropisches Paradies.

Es ist nicht reine Fantasie, was sich vor den Augen der Zuschauer im Senckenberg abspielt, wenn sie eine der beiden 3D-Brillen aufhaben. Durch die Brillen sieht man, beeinflusst durch Blickrichtung und Bewegung des Zuschauers, eine virtuelle Wirklichkeit. Aber eben die Wirklichkeit einer Welt vor 150 Millionen Jahren.

Es sind Meeressaurier wie der Stenopterygius und der bis zu 15 Meter lange Temnodontosaurus, die – heutigen Delfinen nicht unähnlich – mit eleganten Bewegungen flink durchs Jurameer schießen, immer auf der Suche nach Fressbarem. Fressbar, das sind die Ammoniten, längst ausgestorbene Verwandte des Tintenfischs, die in großen Schwärmen durch das warme Wasser schweben.

Ein wenig Schummelei

Der Besucher sieht sich um – und sieht wieder etwas anderes. Fast wie ein Taucher: Wohin er schaut, ist etwas los in der Urzeitwelt. „Da mussten wir ein wenig schummeln“, bekennt Philipe Havlik, Projektleiter der „Virtual Reality Jurameer“, die seit gestern im Senkenberg erlebt werden kann. „Auch in der Urzeit werden nicht immer so viele Tiere so dicht nebeneinander geschwommen sein.“ Doch das Museum wollte zeigen, was es hat, wollte mit dem dreidimensionalen Film einen Teil der Tiere zum Leben erwecken, die, einige Meter vom Lichthof entfernt, von den Besuchern angeschaut werden können. Und die Zeit ist knapp: Drei Minuten dauert die Vorführung, dann kehrt man zurück in die Wirklichkeit. Eben noch stand man alleine auf dem Balkon des Dinosaals, dann nimmt man die Brille ab und sieht wieder die Menschen um sich, deren Stimmen man leise gehört hatte.

Authentisch im Detail

Die Szenen des Films sind aufwendig programmiert. Verantwortlich dafür war das Team der Infografen aus Lübeck. Dirk Baum, einer von ihnen, berichtet: „Es hat Spaß gemacht. Wir haben Freiheit, denn so genau weiß man nicht, wie die Zeichnung der Tiere aussah.“ Andererseits ist alles das, was man weiß, bis ins Detail authentisch in den Animationen wiederzufinden. Und manchmal wird es wissenschaftlich. So, wenn man die Ammoniten im Wasser sieht und erkennt: Sie hatten weniger Arme, als gedacht. „Denn so viele Arme passen gar nicht durch die Öffnung der Schale. Da muss ja auch noch Platz sein für das Maul“, sagt Havlik. „Das war ein Erkenntnisgewinn.“

Der Museumsleiter, Dr. Bernd Herkner, erklärt: „Wir wollten die Besucher für die Fischsaurier im Museum begeistern.“ Das Aussehen und die Bewegungsabläufe der Tiere seien erlebbar, als würden sie noch leben. Herkner ist überzeugt, „Jurameer“ wird so erfolgreich sein wie die virtuelle Realität „Diplodocus“, in der die Besucher, ebenfalls im Lichthof, einen Dino streicheln können.

Ein Computer errechnet die Bilder Sekunde für Sekunde neu, abhängig von der Position und der Bewegung des Besuchers. In dessen Brille befindet sich ein Sender, zwei kleine Empfänger-Boxen hängen an der Wand, und mit Triangulation kann jede Bewegung der Brille ermittelt und an den Rechner gegeben werden.

15 000 Euro hat die Realisierung des Projektes gekostet. Ermöglicht wurde es aus Mitteln des Aktionsplans Leibniz-Forschungsmuseum und mit Spenden der Mitglieder.

Die dreiminütigen Filme „Jurameer“ und „Diplodocus“ können täglich von 11 bis 16 Uhr gesehen werden. Der Eintritt beträgt zwei Euro. Schauplatz ist der erste Stock des Naturmuseums Senckenberg.