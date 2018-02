Von Oktober bis Dezember letzten Jahres kam es häufiger zu sexuellen Übergriffen in der Nähe des Westend-Campus an der Goethe-Universität in Frankfurt. Drei Fälle sind polizeilich bekannt. Jetzt hat die Polizei eine Täterbeschreibung veröffentlicht. Darin werden die Täter, neben spezifischen Körpermerkmalen wie Größe, ungefähres Alter und Haarfarbe, mit Attributen wie "westasiatisches" und "osteuropäisches" Aussehen beschrieben. Vor allem unter der Beschreibung "westasiatisch" konnten wir von der Online-Redaktion uns nicht wirklich etwas vorstellen. Wenn sich keiner etwas darunter vorstellen kann, wie sinnvoll ist so eine Täterbeschreibung dann überhaupt?

Details sind wichtig

"Wir sind bei der Täterbeschreibung auf Zeugenaussagen angewiesen", sagt Max Weiß, Pressesprecher beim hessischen Landeskriminalamt. Schließlich habe der Polizist den Täter in der Regel nicht selbst gesehen. Allerdings würden die Beamten bei der Zeugenbefragung immer versuchen, auch Details herauszufinden. "Dabei gehen wir vom Allgemeinen ins Spezifische", so Weiß. Zunächst wird das Geschlecht erfragt, die Größe, die Kleidung, dann besondere körperliche Merkmale. Wenn der Zeuge eine phenotypische Beschreibung abgibt, also eine, die sich auf die mögliche genetische Herkunft des Täters bezieht, könne die auch in die offizielle Täterbeschreibung fließen. Ob sie phenotypisch beschreiben, sei allerdings den ermittelnden Beamten selbst überlassen.

Besser als nichts

Christian Pfeiffer, Kriminologe und ehemaliger Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, hält ein Zusatz wie den der ethnischen Herkunft für sinnvoll. Diese schließe immerhin 90 Prozent der Männer aus und verringere den Kreis der Täter drastisch. Die Beschreibung "westasiatisch" sei allerdings nicht die hilfreichste, räumt er ein. Auf die Frage, wie ein westasiatischer Mensch denn spezifisch aussehen würde, wusste er auch nicht direkt eine Antwort.

(ror)