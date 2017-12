OB-Wahl: Shantel verzichtet auf Kandidatur und wirbt für Feldmann

Für Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) ist das Treffen im Mozart Café, seinem Lieblingscafé, der Auftakt zu einem langen Tag voller Termine. Für Musiker Stefan Hantel alias Shantel, der als Oberbürgermeister kandidiert hat, ist dieser Tag ein seltener Tag in Frankfurt. Schon am Abend setzt er seine Europa-Tournee fort.

Bei einem raschen Frühstück lernen sie sich zum ersten Mal ein bisschen kennen – zuvor hatte man nur hin und wieder Hände geschüttelt. Während Minztee und Latte Macchiato serviert werden, sind die beiden schon beim Du angekommen und merken, wie viel sie gemeinsam haben. „Es gibt kaum große Differenzen zwischen den Ambitionen des aktuellen Oberbürgermeisters und mir als Bürger dieser Stadt. Das finde ich großartig“, sagt Hantel. Feldmann stimmt zu: „Uns eint der Blick auf das Lebensgefühl dieser Stadt. Frankfurt soll eine Stadt für alle Menschen sein.“

Musiker Shantel gehört in Frankfurt zur politisch-kulturellen Szene, da will Feldmann gleich mal den richtigen Ton treffen: Die Stimme dieser Szene müsse viel mehr gehört werden, sagt er. „Mir ist es wichtig, dass wir diesen liberalen, internationalen Flügel der Stadt besser einbinden und unterstützen.“ Hantel wiederum ist mit seiner OB-Kandidatur recht zufrieden: „Mein Wahlprogramm auf den Weg zu bringen, hat eine unglaubliche Bewegung in die Lokalpolitik gebracht. Es gab Kandidaten, die Teile meines Programms in ihres aufgenommen haben.“

Aber weil er ja nun kaum Chancen hat, bietet der Musiker dem Oberbürgermeister seine Unterstützung an. Ihm gehe es besonders darum, ein Zeichen gegen rechts zu setzen. Ein Dezernat habe er dabei nicht im Auge, auch wolle er nicht in die SPD eintreten. „Ich glaube, wir können jetzt noch unglaublich viel verändern. Deswegen ziehe ich meine Kandidatur zurück“, sagt er.

Feldmann freut sich über die künftige Zusammenarbeit. In welcher Form auch immer. Schnell zu weiteren Terminen eilend, vergisst Feldmann seine Lesebrille. Hantel rennt hinterher, um sie ihm zu bringen. Verabschieden tun sich die beiden mit einer Umarmung.