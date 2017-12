Große, leuchtende Schneeflocken und Weihnachtssterne: Wie schön ist der Schmuck, der im Advent quer über der Zeil hängt. Meistens. Denn in diesem Jahr hängt da nichts. Zwar habe die Kaufhäuser auf der Einkaufsmeile wie in jedem Jahr dekoriert, doch fünf der „Abspannungen“ quer über die Zeil sind in diesem Jahr nicht aufgebaut worden. Dies bestätigt der Verein Neue Zeil, der für den Schmuck der Einkaufsstraße zuständig ist. „Aufgrund von Materialbruch einiger Dekorationsmotive hätte die Aufhängung in diesem Jahr eine Gefährdung der Zeilbesucher bedeutet.

Von Vorstandsseite wurde deshalb entschieden, sich mit neuen weihnachtlichen dekorativen Motiven auf das Jahr 2018 zu konzentrieren“, teilte der Verein mit. Unser Foto zeigt mithin die Zeil in einem Vorjahr. Wir warten gespannt auf die Weihnachtsdeko im Jahr 2018.

(tjs)