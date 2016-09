S-Bahn-Fahrgäste sind am Dienstagmorgen wegen einer Signalstörung in Frankfurt ausgebremst worden. Aufgrund der Störung im S-Bahn-Tunnel unter der Innenstadt kam es auf fast allen Linien zu Verspätungen, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn in Berlin sagte. Die Züge würden noch bis mindestens 8.00 Uhr mittels Befehl an den Fahrer und ohne Signal fahren. Der Grund für die Störung war zunächst unklar.

(dpa)