Sicherheitskonzept für für Feierlichkeiten: Silvester in Frankfurt: Drei Brücken gesperrt

Nachdem der Frankfurter Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) am Dienstag das Sicherheitskonzept für die Silvester-Feierlichkeiten in der Innenstadt vorgestellt hat, wird der Polizeipräsident Gerhard Bereswill heute voraussichtlich weitere Details bekanntgeben. Stadtrat Frank hatte bereits am Dienstag gesagt, dass Stadt und Polizei das Sicherheitskonzept nach dem Lkw-Anschlag in Berlin womöglich noch erweitern werden. Nach Informationen dieser Zeitung ist offenbar eine zusätzliche Sperrung zweier Brücken, nämlich der Untermainbrücke und der Alten Brücke, und außerdem eine Sperrung des Schaumainkais, der Hauptverkehrsstraße am Sachsenhäuser Mainufer, geplant.



Anders als am nördlichen Ufer sind am südlichen wohl keine Zugangskontrollen vorgesehen, der motorisierte Verkehr soll dort aber nicht mehr fließen können. Dem erweiterten Konzept zufolge würden zum Jahreswechsel also drei Brücken gesperrt. Der Eiserne Steg, Frankfurts zentrale Fußgängerbrücke, gehört wie berichtet zu der Sicherheitszone, die schon am Dienstag vorgestellt wurde. Die Zone mit kontrollierten Zugängen soll vom Untermainkai über die Straßen und Grünflächen des Nordufers bis zur Kurt-Schumacher-Straße reichen.

(chc)