Portrait: Simone Graumann lebt für ihre „Zickenstube“

Sie unterstützt Kinder und Frauen in Israel, kümmert sich dort um Terroropfer, hilft äthiopischen Einwanderern und vielen mehr: Die Women’s International Zionist Organisation, kurz Wizo. Für unsere Serie über Frauenclubs in der Stadt besuchten wir die Frankfurter Gruppe.

„Zickenstube“ steht auf dem kleinen Wandschild in der Wizo-Geschäftsstelle in der Friedrichstraße im Westend. „Wenn sich hier unser fünfzehnköpfiger Frankfurter Vorstand trifft, kann es unter den starken Frauen schon mal laut hergehen, aber letztlich verfolgen wir ein gemeinsames Ziel“, kommentiert Wizo-Deutschland- Präsidentin Simone Graumann das Körnchen Selbstironie.

Seit 2015 ist die gebürtige Wienerin im hohen Amt, gleichsam die Krönung eines fast lebenslangen Engagements für die zionistische Frauenorganisation. „Schon als kleine Mädchen verteilten meine Zwillingsschwester und ich beim Wizo-Basar, der damals noch im Römer stattfand, Lose. Meine Mutter war im Vorstand, sie hat es mir quasi vorgelebt“, erinnert sich die Wahlhessin, die heute selbst Mutter zweier erwachsener Kinder ist.

Erst 22 Jahre alt und noch Studentin der Pharmazie, heiratete sie Dieter Graumann, sieben Jahre zuvor hatten sich die beiden kennengelernt. Simone Graumann unterstützte ihren Mann, als dieser selbstständiger Immobilienverwalter wurde und stand ihm auch in seinen Jahren als Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland zur Seite. Seit ihr Mann mehr Zeit hat, verreist das Paar häufig: „Zuletzt waren wir vier Wochen in Neuseeland und Australien, wo ich Verwandtschaft habe und ich nach dem Abitur drei Monate unterwegs war.“

Bild-Zoom Foto: Heike Lyding Die Anstecknadel für Verdienste

Doch auch im Urlaub ließ die Powerfrau ihr Engagement nicht ruhen und traf sich in Melbourne mit der australischen Wizo-Präsidentin. „Sie ist neu gewählt, daher kannte ich sie noch nicht von internationalen Treffen. Wir haben uns auf Anhieb super verstanden und machten dem Credo der Wizo, eine große Familie zu sein, alle Ehre.“

Berührende Momente

Da, wo die amtierende Präsidentin ist, befindet sich auch das Präsidium, so will es die Satzung. Die Frankfurter Büroräume grenzen an die Synagoge im Westend, im gleichen Haus befand sich die erste jüdische Schule nach dem Zweiten Weltkrieg. Präsidentin Simone Graumann ist für vier Jahre gewählt, ein Amt, in dem sie nach eigenem Bekunden völlig aufgeht: „Ein Leben für die Wizo, ich bin seit etwa 40 Jahren dabei. Bei jedem Besuch in Israel erlebe ich so viele Momente, die mich tief berühren. Die Freude bei den Kindern und Frauen zu sehen, denen wir helfen können, ist etwas ganz Besonderes. Mit dem Geld, das wir in Deutschland sammeln, werden verschiedene Kindertagesstätten finanziert, außerdem das Theodor-Heuss-Familientherapiezentrum.“ Diese Einrichtungen, betont Simone Graumann, stünden Frauen, Kindern und Familien aller ethnischen Gruppen offen. „Das Zentrum ist gleichzeitig eine Betreuungsstelle für Eltern von Terroropfern und gefallener Soldaten, weiter für misshandelte Frauen und Mütter von Strafgefangenen, Alkoholikern und Drogenabhängigen. Mit Psychologen und Sozialarbeitern bieten wir dort Workshops für die betroffenen Frauen an. Darüber hinaus helfen wir äthiopischen Einwanderern, die es in Israel schwer haben.“

250 000 engagierte Frauen in aller Welt Die Women’s International Zionist Organisation (Wizo) wurde 1920 in London gegründet. 1946 gründeten sich deutsche Wizo-Gruppen in den Lagern für Überlebende des Holocaust neu. clearing

Einmal im Jahr treffen sich alle 52 Wizo-Landespräsidentinnen zu einer internationalen Konferenz in Israel, „dann merke ich, wie man ein Teil vom Ganzen ist, das ist ein toller Gänsehautmoment“, so die Deutschland-Präsidentin.

Eine Revolution

Gleich nach ihrer Heirat trat Simone Graumann der Frauenorganisation bei und gründete mit anderen, frisch verheirateten Frankfurterinnen den Ableger Wizo-Aviv (Aviv heißt Frühling): „Wir wollten uns verjüngen, uns auch mit neuen Projekten von unseren Müttern abgrenzen, die bei der Wizo aktiv waren. Das war revolutionär damals.“

Noch immer gibt es diese Untergruppe, die Schwiegertochter von Simone Graumann ist dort aktiv. „Waren für unsere Mütter noch die Cafénachmittage von großer Wichtigkeit, verlegten wir diese Zusammentreffen in den frühen Abend, denn die meisten Frauen sind heute berufstätig.“ Bei Wizo-Aviv leben jüngere Frauen eine neue Haltung vor, so Simone Graumann: „Jüdische Kinder entwickeln in Kindergarten und Schule ein großes Selbstbewusstsein, während wir noch die schlimmen Erinnerungen unserer Eltern auf den Schultern fühlten. Meine Schwester und ich waren die einzigen Jüdinnen in der Klasse, wir fühlten uns als Außenseiter.“

Der Austausch und die Planung von Charity-Veranstaltungen sind zentral im Vereinsleben, dem sich in Frankfurt rund 500 Frauen angeschlossen haben. „Wir sind weder ein Kuchenbäcker-Verein noch elitär“, stellt Simone Graumann klar und erklärt das Aufnahmeprozedere: „Man muss keine Jüdin sein, um der Wizo beizutreten. Allerdings dürfen nur Jüdinnen in den Vorstand gewählt werden. Jeder, der sich mit den Wizo-Zielen identifiziert, kann bei uns mitmachen.“

Beim Wohltätigkeits-Basar vom 18. bis 20. November im Ignaz-Bubis-Gemeindezentrum wird Simone Graumann wieder den Bücherstand betreuen, was zu ihrer großen Leidenschaft für historische Romane passt. „Nur um Krimis und Thriller mache ich einen weiten Bogen“, scherzt sie.

Nächste Woche lesen Sie:

International Women’s Club